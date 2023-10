Pedro Acosta (Red Bull KTM/2e) : La tête plutôt que le cœur

Si Tony Arbolino, le seul rival restant d'Acosta au championnat du monde, avait échoué, l'Espagnol de 19 ans aurait pu fêter le titre dès Buriram. Mais Arbolino a terminé à la quatrième place, repoussant ainsi la décision au moins jusqu'à la prochaine course de Moto2 en Malaisie, le 12 novembre, où il devra marquer 14 points de plus que le leader du championnat pour repousser une nouvelle fois la célébration du titre.

En d'autres termes, Acosta n'a qu'à terminer la prochaine course devant Arbolino, ou du moins à proximité, pour mettre la main sur le deuxième titre mondial de sa carrière, après celui de 2021 en Moto3. Il s'est donc montré très contrôlé lors du Grand Prix de Buriram, préférant laisser le leader Fermín Aldeguer s'échapper plutôt que de prendre des risques.

"Notre rythme était bon, à l'entraînement comme en course. J'ai été surpris qu'Aldeguer puisse sortir un as de sa manche en début de course et s'emballer de la sorte", a expliqué Acosta. "Après 5, 6, 7 tours, il avait déjà une avance considérable de 2,5 secondes et lorsqu'il s'est trompé dans un virage et est allé loin, j'ai senti qu'il y avait une chance de le rattraper. Mais j'ai alors glissé sur la roue avant et j'ai décidé d'abandonner la poursuite. Parfois, il vaut mieux rouler avec sa tête qu'avec son cœur, et aujourd'hui était un de ces jours".

Les chances de remporter le titre dès Buriram étaient de toute façon minces, a ajouté la star du Red Bull KTM. "Tony Arbolino était fort et il était donc clair que je devais simplement me concentrer sur mon objectif d'assurer la première ou la deuxième place. Nous y sommes parvenus et nous devons être heureux de ce podium. Mon objectif pour cette saison était de marquer 300 points au championnat du monde, et nous avons déjà dépassé cet objectif", a déclaré Acosta en souriant, qui compte désormais exactement 300,5 points au compteur.

Et c'est ainsi que Fermín Aldeguer a pu monter sur la plus haute marche du podium pour la deuxième fois de sa jeune carrière, après sa victoire surprise en Angleterre. "Nous avons travaillé d'arrache-pied pour que la moto me permette de faire des tours rapides et de maintenir un bon rythme sur la durée de la course. Mais honnêtement, je ne m'attendais pas du tout à ce que j'arrive à prendre le dessus sur le peloton", a déclaré le jeune Espagnol de 18 ans, qui est passé directement du Championnat d'Europe Moto2 au Championnat du monde Moto2 en 2021 et qui, sans expérience en Moto3, est devenu le joker du fabricant de Speed Up, Luca Boscoscuro.

Complètement déchaîné, Somkiat Chantra, troisième, a fêté comme il se doit le premier podium historique d'un pilote thaïlandais à son Grand Prix national, avec un wheelie réussi et un long tour d'honneur devant près de 80.000 fans thaïlandais en délire.

"Avant la course, j'étais nerveux parce que ma famille, mes amis et tous mes fans étaient là et que tout le monde me demandait si j'allais gagner la course Moto2. Pendant le tour de chauffe, j'ai hurlé dans mon casque pour évacuer mes émotions et pouvoir me concentrer sur la conduite", a déclaré le jeune homme de 24 ans, rayonnant. "Lors des trois premières séances d'essais, nous avons eu des problèmes d'adhérence sur la roue avant, que nous avons heureusement résolus pour les qualifications et la course. Je n'ai pas pris un mauvais départ et j'étais quatrième au premier virage. Lorsque j'ai dépassé Ramirez et pris la troisième place, Aldeguer et Acosta s'étaient échappés depuis longtemps".

Malgré tout, la joie et le soulagement ont prévalu, d'autant plus que le pilote Honda-Asia Chantra avait glissé en tête de la course sous la pluie de l'année dernière. "Les cris de joie dans les gradins ont été un résultat incroyable"˛ a poursuivi Chantra. "Je tiens à remercier tous les fans pour leur formidable soutien. J'espère qu'ils ont apprécié la course !"

Résultats de la course Moto2, Buriram, 29.10.2023

1. Aldeguer, Boscoscuro, 22 rdn en 35:20,880 min (170,0 km/h)

2. Acosta, Kalex, + 3,481 sec

3. Chantra, Kalex, + 9,794

4. Arbolino, Kalex, + 12,923

5. Ogura, Kalex, + 14,451

6. Ramirez, Kalex + 14,816

7. Arenas, Kalex, + 15,030

8. Lopez, Boscoscuro, + 18,360

9. Guevara, Kalex, + 19,798

10. Gonzalez, Kalex, + 20,564

11. Canet, Kalex, + 20,962

12. Foggia, Kalex, + 24,198

13. J. Alcoba, Kalex, + 25,593

14. Lowes, Kalex, + 26,526

15. D. Binder, Kalex, + 33,565

16. Bendsneyder, Kalex, + 33,716

17. Salac, Kalex, + 33,734

18. Baltus, Kalex, + 35,157

En outre :

23. Tulovic Kalex, + 1:27,793 min

Out : v/d Goorbergh, Garcia, Vietti, Dixon, Roberts, Hada.

Classement au championnat du monde Moto2 après 17 courses sur 20 :

1. Acosta 300,5 points. 2. Arbolino 237,5. 3. Dixon 172. 4. Canet 159. 5. Chantra 143,5. 6. Aldeguer 137. 7. Lopez 127. 8. Gonzalez 122,5. 9. Salac 108. 10. Ogura 106,5. 11. Vietti 106. 12. Garcia 84. 13. Lowes 82. 14. Roberts 72,5. 15. Arenas 72. 16. Baltus 48. 17. J. Alcoba 42,5. 18. Ramirez 33. 19. D. Binder 32. 20. Bendsneyder 30. 21. Foggia 27. 22. Guevara 20. 23. Van den Goorbergh 17. 24. Tulovic 12. 25. Pasini 11. 26. Hada 4,5. 27. Skinner 2. 28. Kelly 1.

Championnat du monde des constructeurs :

1. Kalex, 402,5 points (champion du monde). 2. Boscoscuro 211. 3. Forward 1.

Championnat du monde par équipes :

1. Red Bull KTM Ajo 372,5 points. 2. Elf Marc VDS Racing 319,5. 3. Beta Tools SpeedUp 264. 4. Idemitsu Honda Team Asia 250. 5. Pons Wegow Los40, 243. 6. Inde GASGAS Aspar 192. 7. QJMOTOR Gresini Moto2, 150,5. 8. Correos Prepago Yamaha VR46 Master Camp 122,5. 9. Fantic Racing 106. 10. Italtrans Racing 99,5. 11. Fieten Oli Racing GP 65. 12. Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team 44. 13. Onlyfans American Racing 35. 14. Pertamina Mandalika SAG Team 34,5. 15. Forward Team 1.