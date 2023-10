Pedro Acosta (Red Bull KTM/2°): Con la testa invece che con il cuore

Nel round della Moto2 in Thailandia, il contendente al titolo Pedro Acosta ha conquistato il secondo posto con la testa invece che con il cuore, lasciando che il vincitore Fermín Aldeguer e l'eroe locale Somkiat Chantra facessero il tifo per lui.

Se Tony Arbolino, l'unico rivale di Acosta nel Mondiale, avesse fallito, il 19enne spagnolo avrebbe potuto già festeggiare la vittoria del titolo a Buriram. Ma Arbolino ha conquistato un sicuro quarto posto, rimandando così la decisione almeno fino al prossimo appuntamento della Moto2 in Malesia, il 12 novembre, dove avrebbe dovuto ottenere 14 punti in più del leader del Mondiale per rimandare ancora una volta i festeggiamenti per il titolo.

In parole povere, ad Acosta basterà arrivare davanti o almeno vicino ad Arbolino nella prossima gara per conquistare il secondo titolo mondiale della sua carriera dopo quello della Moto3 nel 2021. Nel Gran Premio di Buriram ha adottato un approccio controllato, preferendo lasciare che il leader Fermín Aldeguer si allontanasse piuttosto che prendere rischi.

"Il nostro ritmo era buono, sia in prova che in gara. Mi ha sorpreso che Aldeguer sia stato in grado di tirare fuori un asso dalla manica all'inizio della gara e di accelerare in quel modo", ha descritto Acosta. "Dopo 5, 6, 7 giri aveva già un vantaggio enorme di 2,5 secondi e quando ha commesso un errore in curva ed è andato largo, ho intuito la possibilità di raggiungerlo. Ma poi mi è scivolata la ruota anteriore e ho deciso di rinunciare all'inseguimento. A volte è meglio guidare con la testa che con il cuore, e oggi è stato uno di quei giorni".

Le possibilità di conquistare il titolo già a Buriram erano comunque scarse, ha aggiunto il pilota della Red Bull KTM. "Tony Arbolino era forte e quindi era chiaro che dovevo solo concentrarmi sul mio obiettivo di ottenere il 1° o il 2° posto. Ci siamo riusciti e dobbiamo essere felici di questo podio. 300 punti WRC era il mio obiettivo per questa stagione, e lo abbiamo già superato", ha sorriso Acosta, che ora ha esattamente 300,5 punti a suo nome.

E così è successo che Fermín Aldeguer è potuto salire sul gradino più alto del podio per la seconda volta nella sua giovane carriera dopo la vittoria a sorpresa in Inghilterra. "Abbiamo fatto un grande sforzo per mettere la moto in condizione di fare giri veloci e di avere un buon ritmo per tutta la durata della gara. Ma, ad essere sincero, non mi aspettavo di poter andare così forte e di lasciarmi alle spalle tutti gli avversari", ha dichiarato il 18enne spagnolo, che è passato direttamente dal Campionato Europeo Moto2 nel 2021 al Campionato del Mondo Moto2 e, senza alcuna esperienza in Moto3, è diventato la wild card del costruttore di Speed Up Luca Boscoscuro.

Somkiat Chantra, terzo classificato, era completamente fuori di sé mentre festeggiava lo storico primo podio per un pilota thailandese nel Gran Premio di casa con un'impennata e un lungo giro d'onore davanti a quasi 80.000 fan thailandesi in delirio.

"Prima della gara ero nervoso perché c'erano la mia famiglia, i miei amici e tutti i miei fan e tutti mi chiedevano se avrei vinto la gara della Moto2. Nel giro di riscaldamento ho urlato nel casco di liberarmi delle emozioni e di concentrarmi sulla guida", ha dichiarato il 24enne. "Nelle prime tre prove abbiamo avuto problemi di aderenza sulla ruota anteriore, che fortunatamente abbiamo risolto per le qualifiche e la gara. La partenza non è stata male e alla prima curva ero quarto. Quando ho superato Ramirez e ho conquistato il terzo posto, Aldeguer e Acosta si erano già allontanati da tempo".

Tuttavia, la gioia e il sollievo hanno prevalso, soprattutto perché il pilota di Honda Asia Chantra era scivolato mentre era in testa alla gara dell'anno scorso. "Il tifo sugli spalti è stato un risultato incredibile", ha continuato Chantra. "Vorrei ringraziare tutti i fan per il loro incredibile supporto. Spero che si siano goduti la gara!".

Risultato gara Moto2, Buriram, 29.10.2023

1° Aldeguer, Boscoscuro, 22 Rdn in 35:20.880 min (170,0 km/h).

2° Acosta, Kalex, + 3,481 sec.

3° Chantra, Kalex, + 9,794

4° Arbolino, Kalex, + 12,923

5° Ogura, Kalex, + 14,451

6° Ramirez, Kalex, + 14,816

7° Arenas, Kalex, + 15.030

8° Lopez, Boscoscuro, + 18.360

9° Guevara, Kalex, + 19.798

10° Gonzalez, Kalex, + 20.564

11° Canet, Kalex, + 20.962

12° Foggia, Kalex, + 24.198

13° J. Alcoba, Kalex, + 25.593

14° Lowes, Kalex, + 26.526

15° D. Binder, Kalex, + 33.565

16° Bendsneyder, Kalex, + 33.716

17° Salac, Kalex, + 33.734

18° Baltus, Kalex, + 35.157

Inoltre:

23° Tulovic Kalex, + 1:27.793 min.

Fuori: v/d Goorbergh, Garcia, Vietti, Dixon, Roberts, Hada.

Classifica del Campionato del Mondo Moto2 dopo 17 gare su 20:

1° Acosta 300,5 punti. 2° Arbolino 237,5. 3° Dixon 172. 4° Canet 159. 5° Chantra 143,5. 6° Aldeguer 137. 7° Lopez 127. 8° Gonzalez 122,5. 9° Salac 108. 10° Ogura 106,5. 11° Vietti 106. 12° Garcia 84. 13° Lowes 82. 14° Roberts 72,5. 15° Arenas 72. 16. Baltus 48. 17. J. Alcoba 42,5. 18. Ramirez 33. 19. D. Binder 32. 20. Bendsneyder 30. 21. Foggia 27. 22. Guevara 20. 23. Van den Goorbergh 17. 24. Tulovic 12. 25. Pasini 11. 26. Hada 4,5. 27. Skinner 2. 28. Kelly 1.

Campionato mondiale costruttori:

1. Kalex, 402,5 punti (campione del mondo). 2° Boscoscuro 211. 3° Forward 1.

Campionato del mondo a squadre:

1° Red Bull KTM Ajo 372,5 punti. 2. Elf Marc VDS Racing 319,5. 3. Beta Tools SpeedUp 264. 4. Idemitsu Honda Team Asia 250. 5. Pons Wegow Los40, 243. 6. Inde GASGAS Aspar 192. 7. QJMOTOR Gresini Moto2, 150,5. 8. Correos Prepago Yamaha VR46 Master Camp 122,5. 9. Fantic Racing 106. 10. Italtrans Racing 99.5. 11. Fieten Oli Racing GP 65. 12. Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team 44. 13. Onlyfans American Racing 35. 14. Pertamina Mandalika SAG Team 34.5. 15. Forward Team 1.