Pedro Acosta (Red Bull KTM/2º): Com a cabeça em vez do coração

Na ronda de Moto2 na Tailândia, o candidato ao título Pedro Acosta chegou ao segundo lugar com a cabeça e não com o coração, deixando o vencedor Fermín Aldeguer e o herói local Somkiat Chantra a fazerem a grande festa.

Se Tony Arbolino, o único rival de Acosta no Campeonato do Mundo, tivesse falhado, o espanhol de 19 anos já poderia ter celebrado a vitória do título em Buriram. Mas Arbolino conseguiu um quarto lugar seguro e, assim, adiou a decisão pelo menos até à próxima ronda de Moto2 na Malásia, a 12 de novembro, onde teria de marcar mais 14 pontos do que o líder do Campeonato do Mundo para adiar novamente a celebração do título.

Simplificando, Acosta só precisa de terminar à frente ou, pelo menos, perto de Arbolino na próxima corrida para conquistar o segundo título de campeão mundial da sua carreira, depois de vencer o título de Moto3 em 2021. Acosta adoptou uma abordagem controlada no Grande Prémio de Buriram, preferindo deixar o líder Fermín Aldeguer afastar-se em vez de correr riscos.

"O nosso ritmo foi bom, tanto nos treinos como na corrida. Surpreendeu-me o facto de Aldeguer ter sido capaz de tirar um ás da manga no início da corrida e aumentar o ritmo daquela forma", descreveu Acosta. "Depois de 5, 6, 7 voltas, ele já tinha uma grande vantagem de 2,5 segundos e, quando cometeu um erro numa curva e foi para fora, senti uma hipótese de o apanhar. Mas depois tive uma derrapagem da roda dianteira e decidi desistir da perseguição. Por vezes, é melhor pilotar com a cabeça do que com o coração, e hoje foi um desses dias."

As hipóteses de conquistar o título logo em Buriram eram mínimas, acrescentou a estrela da Red Bull KTM. "O Tony Arbolino estava forte e com isso ficou claro que eu só tinha de me concentrar no meu objetivo de garantir o 1º ou 2º lugar. Conseguimos fazê-lo e temos de estar satisfeitos com este pódio. 300 pontos no WRC era o meu objetivo para esta época e já o ultrapassámos," sorriu Acosta, que tem agora exatamente 300,5 pontos no seu nome.

E foi assim que Fermín Aldeguer subiu ao degrau mais alto do pódio pela segunda vez na sua jovem carreira, depois da surpreendente vitória em Inglaterra. "Fizemos um grande esforço para colocar a mota de forma a que eu pudesse fazer voltas rápidas e mostrar um ritmo consistentemente bom ao longo da corrida. Mas, para ser honesto, não esperava ser capaz de andar tão rápido e deixar o pelotão para trás", disse o espanhol de 18 anos, que passou diretamente do Campeonato Europeu de Moto2 em 2021 para o Campeonato do Mundo de Moto2 e, sem experiência em Moto3, tornou-se o wild card do fabricante da Speed Up, Luca Boscoscuro.

O terceiro classificado, Somkiat Chantra, estava completamente fora de si quando celebrou o primeiro pódio histórico para um piloto tailandês no seu Grande Prémio caseiro com um wheelie bem sucedido e uma longa volta de honra perante quase 80.000 fãs tailandeses.

"Antes da corrida estava nervoso porque a minha família, amigos e todos os meus fãs estavam lá e todos perguntavam se eu ia ganhar a corrida de Moto2. Na volta de aquecimento gritei para o meu capacete para me livrar das emoções e concentrar-me na pilotagem", sorriu o piloto de 24 anos. "Nos três primeiros treinos tivemos problemas de aderência na roda dianteira, que felizmente resolvemos para a qualificação e para a corrida. Não tive um mau arranque e estava em quarto na primeira curva. Quando ultrapassei o Ramirez e assumi o terceiro lugar, o Aldeguer e o Acosta já tinham fugido há muito tempo".

No entanto, a alegria e o alívio prevaleceram, especialmente porque o piloto da Honda Asia, Chantra, tinha escorregado enquanto liderava na corrida de chuva do ano passado. "Os aplausos nas bancadas foram um resultado incrível,"˛ continuou Chantra. "Gostaria de agradecer a todos os fãs pelo seu fantástico apoio. Espero que tenham gostado da corrida!"

Resultado da corrida de Moto2, Buriram, 29.10.2023

1º Aldeguer, Boscoscuro, 22 Rdn em 35:20.880 min (170.0 km/h).

2º Acosta, Kalex, + 3,481 seg.

3º Chantra, Kalex, + 9,794

4º Arbolino, Kalex, + 12,923

5º Ogura, Kalex, + 14,451

6º Ramirez, Kalex, + 14,816

7º Arenas, Kalex, + 15,030

8º Lopez, Boscoscuro, + 18,360

9º Guevara, Kalex, + 19.798

10º Gonzalez, Kalex, + 20 564

11º Canet, Kalex, + 20.962

12º Foggia, Kalex, + 24,198

13º J. Alcoba, Kalex, + 25,593

14º Lowes, Kalex, + 26,526

15º D. Binder, Kalex, + 33,565

16º Bendsneyder, Kalex, + 33,716

17º Salac, Kalex, + 33,734

18º Baltus, Kalex, + 35.157

Também:

23º Tulovic, Kalex, + 1:27.793 min.

Eliminados: v/d Goorbergh, Garcia, Vietti, Dixon, Roberts, Hada.

Classificação do Campeonato do Mundo de Moto2 após 17 de 20 corridas:

1º Acosta 300,5 pontos. 2º Arbolino 237.5. 3º Dixon 172. 4º Canet 159. 5º Chantra 143.5. 6º Aldeguer 137. 7º Lopez 127. 8º Gonzalez 122.5. 9º Salac 108. 10º Ogura 106.5. 11º Vietti 106. 12º Garcia 84. 13º Lowes 82. 14º Roberts 72.5. 15º Arenas 72. 16. Baltus 48. 17. J. Alcoba 42.5. 18. Ramirez 33. 19. D. Binder 32. 20. Bendsneyder 30. 21. Foggia 27. 22. Guevara 20. 23. Van den Goorbergh 17. 24. Tulovic 12. 25. Pasini 11. 26. Hada 4.5. 27. Skinner 2. 28. Kelly 1.

Campeonato do Mundo de Construtores:

1. Kalex, 402,5 pontos (campeão mundial). 2º Boscoscuro 211. 3º Forward 1.

Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Red Bull KTM Ajo 372,5 pontos. 2º Elf Marc VDS Racing 319,5. 3º Beta Tools SpeedUp 264. 4º Idemitsu Honda Team Asia 250. 5º Pons Wegow Los40, 243. 6º Inde GASGAS Aspar 192. 7º QJMOTOR Gresini Moto2, 150,5. 8º Correos Prepago Yamaha VR46 Master Camp 122,5. 9. Fantic Racing 106. 10. Italtrans Racing 99.5. 11. Fieten Oli Racing GP 65. 12. Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team 44. 13. Onlyfans American Racing 35. 14. Pertamina Mandalika SAG Team 34.5. 15. Forward Team 1.