Tony Arbolino (4e) : "Nous avons compris certaines choses".

Tony Arbolino a réalisé une belle performance lors de la quatrième et dernière course du championnat du monde Moto2 de l'année en Thaïlande, remettant ainsi à plus tard la décision concernant le championnat du monde. L'Italien de l'équipe Elf Marc VDS Racing a terminé à la quatrième place.

En Thaïlande, le pilote Red Bull-KTM-Ajo Pedro Acosta aurait déjà pu remporter le classement général et offrir à son équipe un troisième titre consécutif en championnat du monde Moto2, mais le leader du championnat avait besoin pour cela d'une piètre performance de Pedro Acosta, deuxième du championnat. Mais le pilote de 23 ans n'y a pas pensé et s'est assuré la quatrième place depuis la huitième place sur la grille de départ.

Arbolino, qui s'est classé quatrième pour la onzième fois de l'année et a terminé la course sur le circuit international de Chang à seulement 3,129 secondes du matador local Somkiat Chantra, troisième, se rendra donc à la prochaine course en Malaisie avec 63 points de retard sur le leader du championnat du monde Moto2, l'Espagnol.

"Nous savons que nous sommes toujours capables de faire un peu mieux en course", se réjouissait le pilote Kalex du Elf Marc VDS Racing Team après la course. "Nous devons simplement croire que nous pouvons être meilleurs dès le vendredi et que nous pouvons améliorer la moto dès les essais, et pas seulement plus tard. C'est mon objectif pour les dernières courses de la saison et aussi pour l'année prochaine", a-t-il ajouté, combatif.

"Nous avons compris certaines choses ce week-end et nous allons travailler pour nous améliorer", a ensuite promis Arbolino. Et il a souligné : "Je voudrais remercier les gars de l'équipe. Je pense qu'ensemble, nous pouvons comprendre encore plus de choses et obtenir de meilleurs résultats lors des dernières courses. Je veux retrouver ma confiance sur le sec et terminer la saison de la meilleure façon possible".

Résultat de la course Moto2, Buriram, 29.10.2023

1. Aldeguer, Boscoscuro, 22 rdn en 35:20,880 min (170,0 km/h)

2. Acosta, Kalex, + 3,481 sec

3. Chantra, Kalex, + 9,794

4. Arbolino, Kalex, + 12,923

5. Ogura, Kalex, + 14,451

6. Ramirez, Kalex + 14,816

7. Arenas, Kalex, + 15,030

8. Lopez, Boscoscuro, + 18,360

9. Guevara, Kalex, + 19,798

10. Gonzalez, Kalex, + 20,564

11. Canet, Kalex, + 20,962

12. Foggia, Kalex, + 24,198

13. J. Alcoba, Kalex, + 25,593

14. Lowes, Kalex, + 26,526

15. D. Binder, Kalex, + 33,565

16. Bendsneyder, Kalex, + 33,716

17. Salac, Kalex, + 33,734

18. Baltus, Kalex, + 35,157

En outre :

23. Tulovic Kalex, + 1:27,793 min

Out : v/d Goorbergh, Garcia, Vietti, Dixon, Roberts, Hada.

Classement au championnat du monde Moto2 après 17 courses sur 20 :

1. Acosta 300,5 points. 2. Arbolino 237,5. 3. Dixon 172. 4. Canet 159. 5. Chantra 143,5. 6. Aldeguer 137. 7. Lopez 127. 8. Gonzalez 122,5. 9. Salac 108. 10. Ogura 106,5. 11. Vietti 106. 12. Garcia 84. 13. Lowes 82. 14. Roberts 72,5. 15. Arenas 72. 16. Baltus 48. 17. J. Alcoba 42,5. 18. Ramirez 33. 19. D. Binder 32. 20. Bendsneyder 30. 21. Foggia 27. 22. Guevara 20. 23. Van den Goorbergh 17. 24. Tulovic 12. 25. Pasini 11. 26. Hada 4,5. 27. Skinner 2. 28. Kelly 1.

Championnat du monde des constructeurs :

1. Kalex, 402,5 points (champion du monde). 2. Boscoscuro 211. 3. Forward 1.

Championnat du monde par équipes :

1. Red Bull KTM Ajo 372,5 points. 2. Elf Marc VDS Racing 319,5. 3. Beta Tools SpeedUp 264. 4. Idemitsu Honda Team Asia 250. 5. Pons Wegow Los40, 243. 6. Inde GASGAS Aspar 192. 7. QJMOTOR Gresini Moto2, 150,5. 8. Correos Prepago Yamaha VR46 Master Camp 122,5. 9. Fantic Racing 106. 10. Italtrans Racing 99,5. 11. Fieten Oli Racing GP 65. 12. Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team 44. 13. Onlyfans American Racing 35. 14. Pertamina Mandalika SAG Team 34,5. 15. Forward Team 1.