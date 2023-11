Tony Arbolino (4°): "Ho capito alcune cose".

In Tailandia, il pilota della Red Bull-KTM-Ajo Pedro Acosta avrebbe già potuto conquistare la vittoria assoluta e regalare al suo team il terzo titolo consecutivo nel Campionato del Mondo Moto2, ma il leader del Campionato del Mondo aveva bisogno di una debole prestazione del secondo classificato Pedro Acosta per farlo. Ma il 23enne non ha pensato a nulla e si è assicurato il quarto posto dall'ottava posizione in griglia.

Arbolino, che ha conquistato il quarto posto per l'undicesima volta quest'anno e ha concluso la gara al Chang International Circuit a soli 3,129 secondi dal terzo classificato, l'eroe locale Somkiat Chantra, si appresta quindi a disputare la prossima gara in Malesia con 63 punti di distacco dallo spagnolo, leader del Campionato del Mondo Moto2.

"Sappiamo di essere sempre in grado di fare un po' meglio in gara", ha dichiarato felicemente il pilota dell'Elf Marc VDS Racing Team Kalex dopo la gara. "Dobbiamo solo credere di poter essere migliori già venerdì e migliorare la moto già nelle prove, non più tardi. Questo è il mio obiettivo per le ultime gare della stagione e anche per il prossimo anno", ha aggiunto combattivo.

"Abbiamo capito alcune cose questo fine settimana e lavoreremo per migliorare", ha promesso Arbolino. E ha sottolineato: "Voglio ringraziare i ragazzi della squadra. Credo che insieme potremo capire ancora di più e ottenere risultati ancora migliori nelle ultime gare. Voglio ritrovare la fiducia sull'asciutto e finire la stagione nel miglior modo possibile".

Risultato gara Moto2, Buriram, 29.10.2023

1° Aldeguer, Boscoscuro, 22 Rdn in 35:20.880 min (170,0 km/h).

2° Acosta, Kalex, + 3,481 sec.

3° Chantra, Kalex, + 9,794

4° Arbolino, Kalex, + 12,923

5° Ogura, Kalex, + 14,451

6° Ramirez, Kalex, + 14,816

7° Arenas, Kalex, + 15.030

8° Lopez, Boscoscuro, + 18.360

9° Guevara, Kalex, + 19.798

10° Gonzalez, Kalex, + 20.564

11° Canet, Kalex, + 20.962

12° Foggia, Kalex, + 24.198

13° J. Alcoba, Kalex, + 25.593

14° Lowes, Kalex, + 26.526

15° D. Binder, Kalex, + 33.565

16° Bendsneyder, Kalex, + 33.716

17° Salac, Kalex, + 33.734

18° Baltus, Kalex, + 35.157

Inoltre:

23° Tulovic Kalex, + 1:27.793 min.

Fuori: v/d Goorbergh, Garcia, Vietti, Dixon, Roberts, Hada.

Classifica del Campionato del Mondo Moto2 dopo 17 gare su 20:

1° Acosta 300,5 punti. 2° Arbolino 237,5. 3° Dixon 172. 4° Canet 159. 5° Chantra 143,5. 6° Aldeguer 137. 7° Lopez 127. 8° Gonzalez 122,5. 9° Salac 108. 10° Ogura 106,5. 11° Vietti 106. 12° Garcia 84. 13° Lowes 82. 14° Roberts 72,5. 15° Arenas 72. 16. Baltus 48. 17. J. Alcoba 42,5. 18. Ramirez 33. 19. D. Binder 32. 20. Bendsneyder 30. 21. Foggia 27. 22. Guevara 20. 23. Van den Goorbergh 17. 24. Tulovic 12. 25. Pasini 11. 26. Hada 4,5. 27. Skinner 2. 28. Kelly 1.

Campionato mondiale costruttori:

1. Kalex, 402,5 punti (campione del mondo). 2° Boscoscuro 211. 3° Forward 1.

Campionato del mondo a squadre:

1° Red Bull KTM Ajo 372,5 punti. 2. Elf Marc VDS Racing 319,5. 3. Beta Tools SpeedUp 264. 4. Idemitsu Honda Team Asia 250. 5. Pons Wegow Los40, 243. 6. Inde GASGAS Aspar 192. 7. QJMOTOR Gresini Moto2, 150,5. 8. Correos Prepago Yamaha VR46 Master Camp 122,5. 9. Fantic Racing 106. 10. Italtrans Racing 99,5. 11. Fieten Oli Racing GP 65. 12. Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team 44. 13. Onlyfans American Racing 35. 14. Pertamina Mandalika SAG Team 34,5. 15. Forward Team 1.