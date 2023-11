Tony Arbolino (4.º): "Compreendi algumas coisas".

Tony Arbolino teve um forte desempenho na quarta e última ronda do ano do Campeonato do Mundo de Moto2 na Tailândia, adiando a decisão do Campeonato do Mundo para mais tarde. O italiano da Elf Marc VDS Racing Team terminou em quarto lugar.

Na Tailândia, o piloto da Red Bull-KTM Ajo, Pedro Acosta, já podia ter conquistado a vitória na geral e dado à sua equipa o terceiro título consecutivo do Campeonato do Mundo de Moto2, mas o líder do Campeonato do Mundo precisava de uma fraca prestação do segundo classificado do Campeonato do Mundo, Pedro Acosta, para o conseguir. Mas o jovem de 23 anos não pensou duas vezes e garantiu o quarto lugar a partir do oitavo lugar da grelha.

Arbolino, que ficou em quarto lugar pela décima primeira vez este ano e terminou a corrida no Circuito Internacional de Chang a apenas 3,129 segundos do terceiro classificado, o herói local Somkiat Chantra, viaja assim para a próxima corrida na Malásia a 63 pontos do líder do Campeonato do Mundo de Moto2, o espanhol.

"Sabemos que somos sempre capazes de fazer um pouco melhor na corrida," disse o piloto da Elf Marc VDS Racing Team Kalex, satisfeito após a corrida. "Só temos de acreditar que podemos ser melhores já na sexta-feira e melhorar a moto já nos treinos, não mais tarde. É esse o meu objetivo para as últimas corridas da época e também para o próximo ano", acrescentou combativamente.

"Percebemos algumas coisas este fim de semana e vamos trabalhar para melhorar", prometeu Arbolino. E sublinhou: "Quero agradecer aos membros da equipa. Acredito que juntos podemos compreender ainda mais e alcançar resultados ainda melhores nas últimas corridas. Quero recuperar a minha confiança no seco e terminar a época da melhor forma possível."

Resultado da corrida de Moto2, Buriram, 29.10.2023

1º Aldeguer, Boscoscuro, 22 Rdn em 35:20.880 min (170.0 km/h).

2º Acosta, Kalex, + 3,481 seg

3º Chantra, Kalex, + 9,794

4º Arbolino, Kalex, + 12,923

5º Ogura, Kalex, + 14,451

6º Ramirez, Kalex, + 14,816

7º Arenas, Kalex, + 15,030

8º Lopez, Boscoscuro, + 18,360

9º Guevara, Kalex, + 19.798

10º Gonzalez, Kalex, + 20 564

11º Canet, Kalex, + 20.962

12º Foggia, Kalex, + 24,198

13º J. Alcoba, Kalex, + 25,593

14º Lowes, Kalex, + 26,526

15º D. Binder, Kalex, + 33,565

16º Bendsneyder, Kalex, + 33,716

17º Salac, Kalex, + 33,734

18º Baltus, Kalex, + 35.157

Também:

23º Tulovic, Kalex, + 1:27.793 min.

Eliminados: v/d Goorbergh, Garcia, Vietti, Dixon, Roberts, Hada.

Classificação do Campeonato do Mundo de Moto2 após 17 de 20 corridas:

1º Acosta 300,5 pontos. 2º Arbolino 237.5. 3º Dixon 172. 4º Canet 159. 5º Chantra 143.5. 6º Aldeguer 137. 7º Lopez 127. 8º Gonzalez 122.5. 9º Salac 108. 10º Ogura 106.5. 11º Vietti 106. 12º Garcia 84. 13º Lowes 82. 14º Roberts 72.5. 15º Arenas 72. 16. Baltus 48. 17. J. Alcoba 42.5. 18. Ramirez 33. 19. D. Binder 32. 20. Bendsneyder 30. 21. Foggia 27. 22. Guevara 20. 23. Van den Goorbergh 17. 24. Tulovic 12. 25. Pasini 11. 26. Hada 4.5. 27. Skinner 2. 28. Kelly 1.

Campeonato do Mundo de Construtores:

1. Kalex, 402,5 pontos (campeão mundial). 2º Boscoscuro 211. 3º Forward 1.

Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Red Bull KTM Ajo 372,5 pontos. 2º Elf Marc VDS Racing 319,5. 3º Beta Tools SpeedUp 264. 4º Idemitsu Honda Team Asia 250. 5º Pons Wegow Los40, 243. 6º Inde GASGAS Aspar 192. 7º QJMOTOR Gresini Moto2, 150,5. 8º Correos Prepago Yamaha VR46 Master Camp 122,5. 9. Fantic Racing 106. 10. Italtrans Racing 99.5. 11. Fieten Oli Racing GP 65. 12. Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team 44. 13. Onlyfans American Racing 35. 14. Pertamina Mandalika SAG Team 34.5. 15. Forward Team 1.