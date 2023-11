Acosta na luta pelo título em Sepang: As combinações

Pedro Acosta vai para a última jornada da temporada de Moto2 de 2023 com 63 pontos de vantagem e, por isso, tem boas hipóteses de festejar o título no GP da Malásia, no próximo fim de semana.

Pedro Acosta (Red Bull KTM Ajo) já tinha o primeiro match point na luta pelo título mundial no passado fim de semana em Buriram, mas o seu único rival Tony Arbolino (Elf Marc VDS Racing) adiou a decisão com o quarto lugar pelo menos até ao GP da Malásia.

Em Sepang, o "Tubarão de Mazarrón" pode conquistar o título sozinho pela primeira vez. Depois de terminar em segundo no GP da Tailândia, a sua vantagem na classificação do campeonato aumentou para 63 pontos a três Grandes Prémios do fim do campeonato.

A matemática é simples: se Acosta mantiver uma vantagem de pelo menos 50 pontos sobre Arbolino no 18º dos 20 ralis, será sete vezes o vencedor da época e terá uma liderança inatacável.

Pedro Acosta será coroado Campeão do Mundo de Moto2 de 2023 em Sepang se:

Terminar entre os quatro primeiros, independentemente do resultado de Arbolino.

Terminar entre o quinto e o nono lugar e Arbolino não vencer.

Terminar entre o décimo e o 13º lugar e Arbolino não for melhor do que terceiro.

Arbolino não termina acima do quarto lugar, independentemente do resultado de Acosta.

Classificação do Campeonato do Mundo de Moto2 após 17 de 20 corridas:

1º Acosta, 300,5 pontos. 2. Arbolino 237,5. 3. Dixon 172. 4. Canet 159. 5. Chantra 143,5. 6. Aldeguer 137. 7. Lopez 127. 8. Gonzalez 122,5. 9. Salac 108. 10. Ogura 106,5. 11. Vietti 106. 12. Garcia 84. 13. Lowes 82. 14. Roberts 72,5. 15. Arenas 72. 16. Baltus 48. 17. J. Alcoba 42.5. 18. Ramirez 33. 19. D. Binder 32. 20. Bendsneyder 30. 21. Foggia 27. 22. Guevara 20. 23. Van den Goorbergh 17. 24. Tulovic 12. 25. Pasini 11. 26. Hada 4.5. 27. Skinner 2. 28. Kelly 1.

Campeonato do Mundo de Construtores:

1º Kalex, 402,5 pontos (Campeão do Mundo). 2. Boscoscuro 211. 3. Forward 1.

Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Red Bull KTM Ajo, 372,5 pontos. 2. Elf Marc VDS Racing 319.5. 3. Beta Tools SpeedUp 264. 4. Idemitsu Honda Team Asia 250. 5. Pons Wegow Los40, 243. 6. Inde GASGAS Aspar 192. 7. QJMOTOR Gresini Moto2, 150.5. 8. Correos Prepago Yamaha VR46 Master Camp 122.5. 9. Fantic Racing 106. 10. Italtrans Racing 99.5. 11. Fieten Oli Racing GP 65. 12. Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team 44. 13. Onlyfans American Racing 35. 14. Pertamina Mandalika SAG Team 34.5. 15. Forward Team 1.