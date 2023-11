Fermin Aldeguer: ¿Contrato estanco con Speed-up?

El equipo Yamaha VR46 Master Camp y Fantic Racing siguen buscando pilotos de Moto2 para 2024, pero Aldeguer, ganador en Tailandia, no puede salirse del acuerdo de aceleración.

Dos conocidos equipos del Campeonato del Mundo de Moto2 siguen buscando un segundo piloto para la temporada 2024: el Yamaha VR46 Master Camp Team y el Fantic Racing. Ambas escuderías llevan semanas coqueteando con el ya bicampeón de la temporada Fermín Aldeguer, que no ha ocultado que no está del todo contento con el equipo Speed-up de Luca Boscoscuro. Fantic hizo que un abogado revisara la situación de su contrato y decidió no ficharle.

Al mismo tiempo, el equipo Yamaha Master Camp lleva dos meses aplazando la presentación de su segundo piloto. Esto se debe a que Manuel González abandonó el barco para irse a Gresini Racing, y luego consideró brevemente la posibilidad de volver a Yamaha. Pero el contrato ya estaba firmado...

Hasta ahora, el equipo Master Camp sólo ha fichado al ex piloto de Moto3 Husqvarna Factory Ayumu Sasaki.

En Tailandia se celebraron reuniones entre Aldeguer, el jefe del equipo Speed-up, Boscoscuro, el director del equipo Master Camp, Gelete Nieto, y la dirección del equipo Yamaha de Moto2. Quedó claro que el contrato de Aldeguer con Speed-up es hermético.

Aldeguer sí mostró interés por Yamaha, ya que los japoneses podrían ofrecer al español un futuro en MotoGP si consiguen volver a suministrar un equipo cliente en 2025 (preferiblemente el equipo VR46 de Rossi). Pero el equipo Master Camp baraja ahora otras opciones a la hora de elegir piloto.

"Si nada cambia en Sepang, Fermín Aldeguer ya no es una opción para nosotros", confirmó William Favero, Marketing & Communications Manager de Yamaha Motor Racing. Y añadió: "Pero también tenemos las opciones B y C".

En realidad, el contrato de Aldeguer no permite un cambio a Repsol-Honda.

En Fantic Racing, las esperanzas de fichar a Aldeguer quedaron prácticamente enterradas. El director de carrera, Stefan Bedon, perdió al ganador de Spielberg, Celestino Vietti, que se fue al Red Bull Ajo, y sustituyó al lento Borja Gómez por el campeón del mundo de MotoE, Matteo Casadei, para las últimas carreras, con el fin de averiguar si el italiano es lo suficientemente rápido para el Campeonato del Mundo de Moto2.

Sin embargo, estas esperanzas no se hicieron realidad y se abandonó el tema. Entonces se negoció con candidatos como el subcampeón europeo de Moto2 Xavier Cardelús, cuyo padre es uno de los mayores magnates inmobiliarios de Andorra. Su hijo Xavier, un piloto de pago muy rico, está deseando volver al Campeonato del Mundo y ha ofrecido una enorme dote.

Fantic aún tiene pequeñas esperanzas de conseguir un contrato con Fabio Di Giannantonio si su acuerdo con Repsol Honda fracasa.

"Pero si no podemos encontrar un segundo piloto de alto nivel junto a Arón Canet, aceptaremos a un piloto de pago", dijo el director de carrera de Fantic, Stefano Bedon.

Fantic no quiere gastar dinero en pagar a un piloto de media tabla.

Esto se debe a que el pequeño fabricante italiano tiene que financiar el costoso programa off-road con MXGP, Rally Dakar y Enduro, además del Campeonato del Mundo de Moto2 en 2024.

Resultado carrera Moto2, Buriram, 29.10.2023

1º Aldeguer, Boscoscuro, 22 rpm en 35:20.880 min (170,0 km/h)

2º Acosta, Kalex, + 3,481 s

3º Chantra, Kalex, + 9.794

4º Arbolino, Kalex, + 12.923

5º Ogura, Kalex, + 14.451

6º Ramírez, Kalex, + 14.816

7º Arenas, Kalex, + 15.030

8º López, Boscoscuro, +18.360

9º Guevara, Kalex, +19.798

10º González, Kalex, + 20.564

11º Canet, Kalex, + 20.962

12º Foggia, Kalex, + 24.198

13º J. Alcoba, Kalex, + 25.593

14º Lowes, Kalex, + 26.526

15º D. Binder, Kalex, +33.565

16º Bendsneyder, Kalex, +33.716

17º Salac, Kalex, +33.734

18º Baltus, Kalex, + 35.157

Más adelante

23º Tulovic Kalex, + 1:27.793 min

Fuera: v/d Goorbergh, García, Vietti, Dixon, Roberts, Hada.

Clasificación del Campeonato del Mundo de Moto2 tras 17 de 20 carreras:

1. Acosta 300,5 puntos. 2. Arbolino 237,5. 3. Dixon 172. 4. Canet 159. 5. Chantra 143,5. 6. Aldeguer 137. 7. López 127. 8. González 122,5. 9. Salac 108. 10. Ogura 106,5. 11. Vietti 106. 12. García 84. 13. Lowes 82. 14. Roberts 72,5. 15. Arenas 72. 16. Baltus 48. 17. J. Alcoba 42.5. 18. Ramírez 33. 19. D. Binder 32. 20. Bendsneyder 30. 21. Foggia 27. 22. Guevara 20. 23. Van den Goorbergh 17. 24. Tulovic 12. 25. Pasini 11. 26. Hada 4.5. 27. Skinner 2. 28. Kelly 1.

Campeonato del Mundo de Constructores:

1. Kalex, 402,5 puntos (Campeón del Mundo). 2. Boscoscuro 211. 3. Forward 1.

Campeonato del Mundo por Equipos:

1º Red Bull KTM Ajo 372,5 puntos. 2. Elf Marc VDS Racing 319.5. 3. Beta Tools SpeedUp 264. 4. Idemitsu Honda Team Asia 250. 5. Pons Wegow Los40, 243. 6. Inde GASGAS Aspar 192. 7. QJMOTOR Gresini Moto2, 150.5. 8. Correos Prepago Yamaha VR46 Master Camp 122.5. 9. Fantic Racing, 106. 10. Italtrans Racing, 99.5. 11. Fieten Oli Racing GP, 65. 12. Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team, 44. 13. Onlyfans American Racing, 35. 14. Pertamina Mandalika SAG Team, 34.5. 15. Forward Team, 1.5.