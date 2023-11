Fermin Aldeguer : un contrat étanche avec Speed-up ?

Deux équipes de renom du championnat du monde Moto2 sont toujours à la recherche d'un deuxième pilote pour la saison 2024 - le Yamaha VR46 Master Camp Team et Fantic Racing. Les deux écuries ont flirté pendant des semaines avec Fermin Aldeguer, désormais double vainqueur de la saison, qui n'a pas caché qu'il n'était pas entièrement satisfait de l'équipe Speed-up de Luca Boscoscuro. Fantic a fait examiner sa situation contractuelle par un avocat et a ensuite renoncé à l'engager.

Parallèlement, l'équipe Yamaha Master-Camp reporte depuis deux mois déjà la présentation de son deuxième pilote. Car Manuel Gonzalez a sauté chez Gresini Racing - avant d'envisager à nouveau un retour chez Yamaha à court terme. Mais le contrat était déjà signé...

Jusqu'à présent, le team Master Camp n'a fait signer qu'Ayumu Sasaki, jusqu'ici pilote Moto3 Husqvarna Factory.

Des réunions ont eu lieu en Thaïlande entre Aldeguer, le directeur de l'équipe Speed-up Boscoscuro, le directeur de l'équipe Master Camp Gelete Nieto et le management de l'équipe Yamaha Moto2. Il en est ressorti que le contrat d'Aldeguer avec Speed-up était solide.

Aldeguer a certes montré de l'intérêt pour Yamaha, car les Japonais pourraient éventuellement faire miroiter à l'Espagnol un avenir en MotoGP s'ils parvenaient à fournir à nouveau une équipe cliente (de préférence l'équipe VR46 de Rossi) en 2025. Mais l'équipe Master Camp examine maintenant d'autres possibilités dans le choix des pilotes.

"Si rien ne change à Sepang, Fermin Aldeguer n'est plus une option pour nous", a confirmé William Favero, directeur du marketing et de la communication de Yamaha Motor Racing. Puis il a ajouté : "Mais nous avons aussi une option B et C".

Le contrat d'Aldeguer ne permet en fait pas non plus de passer chez Repsol-Honda.

Chez Fantic Racing, les espoirs d'engager Aldeguer ont été largement enterrés. Le directeur de course Stefan Bedon a perdu le vainqueur de Spielberg Celestino Vietti au profit de Red Bull Ajo et a remplacé le lent Borja Gomez par le champion du monde MotoE Matteo Casadei pour les dernières courses, afin de savoir si l'Italien était suffisamment rapide pour le championnat du monde Moto2.

Mais ces espoirs ne se sont pas concrétisés, ce sujet a été abandonné. Ensuite, des négociations ont été menées avec des candidats comme Xavier Cardelús, deuxième du Championnat d'Europe Moto2, dont le père fait partie des plus grands tycoons immobiliers d'Andorre. Le fils Xavier, en tant que pilote payant riche en argent, veut absolument revenir en championnat du monde et a proposé une énorme dotation.

Chez Fantic, il y a encore de petits espoirs de signer un contrat avec Fabio Di Giannantonio au cas où son accord avec Repsol-Honda tomberait à l'eau.

"Mais si nous ne trouvons pas un deuxième pilote de haut niveau à côté d'Arón Canet, nous prendrons un pilote payant", a constaté le directeur de course de Fantic, Stefano Bedon.

Fantic ne veut pas dépenser d'argent pour payer un pilote de milieu de tableau.

En effet, le petit constructeur italien doit financer en 2024, outre le championnat du monde Moto2, son coûteux programme offroad comprenant le MXGP, le rallye Dakar et l'enduro.

Résultat de la course Moto2, Buriram, 29.10.2023

1. Aldeguer, Boscoscuro, 22 rdn en 35:20,880 min (170,0 km/h)

2. Acosta, Kalex, + 3,481 sec

3. Chantra, Kalex, + 9,794

4. Arbolino, Kalex, + 12,923

5. Ogura, Kalex, + 14,451

6. Ramirez, Kalex + 14,816

7. Arenas, Kalex, + 15,030

8. Lopez, Boscoscuro, + 18,360

9. Guevara, Kalex, + 19,798

10. Gonzalez, Kalex, + 20,564

11. Canet, Kalex, + 20,962

12. Foggia, Kalex, + 24,198

13. J. Alcoba, Kalex, + 25,593

14. Lowes, Kalex, + 26,526

15. D. Binder, Kalex, + 33,565

16. Bendsneyder, Kalex, + 33,716

17. Salac, Kalex, + 33,734

18. Baltus, Kalex, + 35,157

En outre :

23. Tulovic Kalex, + 1:27,793 min

Out : v/d Goorbergh, Garcia, Vietti, Dixon, Roberts, Hada.

Classement au championnat du monde Moto2 après 17 courses sur 20 :

1. Acosta 300,5 points. 2. Arbolino 237,5. 3. Dixon 172. 4. Canet 159. 5. Chantra 143,5. 6. Aldeguer 137. 7. Lopez 127. 8. Gonzalez 122,5. 9. Salac 108. 10. Ogura 106,5. 11. Vietti 106. 12. Garcia 84. 13. Lowes 82. 14. Roberts 72,5. 15. Arenas 72. 16. Baltus 48. 17. J. Alcoba 42,5. 18. Ramirez 33. 19. D. Binder 32. 20. Bendsneyder 30. 21. Foggia 27. 22. Guevara 20. 23. Van den Goorbergh 17. 24. Tulovic 12. 25. Pasini 11. 26. Hada 4,5. 27. Skinner 2. 28. Kelly 1.

Championnat du monde des constructeurs :

1. Kalex, 402,5 points (champion du monde). 2. Boscoscuro 211. 3. Forward 1.

Championnat du monde par équipes :

1. Red Bull KTM Ajo 372,5 points. 2. Elf Marc VDS Racing 319,5. 3. Beta Tools SpeedUp 264. 4. Idemitsu Honda Team Asia 250. 5. Pons Wegow Los40, 243. 6. Inde GASGAS Aspar 192. 7. QJMOTOR Gresini Moto2, 150,5. 8. Correos Prepago Yamaha VR46 Master Camp 122,5. 9. Fantic Racing 106. 10. Italtrans Racing 99,5. 11. Fieten Oli Racing GP 65. 12. Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team 44. 13. Onlyfans American Racing 35. 14. Pertamina Mandalika SAG Team 34,5. 15. Forward Team 1.