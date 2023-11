Fermin Aldeguer: Contratto a prova di bomba con Speed-up?

Il Master Camp Team Yamaha VR46 e Fantic Racing sono ancora alla ricerca di piloti per la Moto2 per il 2024, ma il vincitore della Thailandia Aldeguer non può rinunciare all'accordo di accelerazione.

Due noti team del Campionato Mondiale Moto2 sono ancora alla ricerca di un secondo pilota per la stagione 2024: il Team Yamaha VR46 Master Camp e Fantic Racing. Entrambe le scuderie stanno flirtando da settimane con l'ormai due volte vincitore della stagione Fermin Aldeguer, che non ha fatto mistero di non essere completamente soddisfatto del team Speed-up di Luca Boscoscuro. Fantic ha fatto controllare la sua situazione contrattuale da un avvocato e ha deciso di non ingaggiarlo.

Allo stesso tempo, il team Yamaha Master Camp ha rimandato di due mesi la presentazione del suo secondo pilota. Questo perché Manuel Gonzalez ha abbandonato la nave per passare a Gresini Racing - e poi ha preso brevemente in considerazione l'idea di tornare alla Yamaha. Ma il contratto era già stato firmato...

Finora, il team Master Camp ha ingaggiato solo l'ex pilota della Moto3 Husqvarna Factory Ayumu Sasaki.

In Thailandia si sono tenuti incontri tra Aldeguer, il boss del team Speed-up Boscoscuro, il team manager del Master Camp Gelete Nieto e la dirigenza del team Yamaha Moto2. È emerso chiaramente che il contratto di Aldeguer con Speed-up è inattaccabile.

Aldeguer ha mostrato interesse per la Yamaha, in quanto i giapponesi potrebbero offrire allo spagnolo un futuro nella MotoGP se riuscissero a fornire nuovamente un team clienti nel 2025 (preferibilmente il team VR46 di Rossi). Ma il team Master Camp sta valutando altre opzioni per quanto riguarda la scelta del pilota.

"Se non cambia nulla a Sepang, Fermin Aldeguer non è più un'opzione per noi", ha confermato William Favero, Marketing & Communications Manager di Yamaha Motor Racing. Ha poi aggiunto: "Ma abbiamo anche le opzioni B e C".

Il contratto di Aldeguer non consente di passare a Repsol-Honda.

Alla Fantic Racing, le speranze di ingaggiare Aldeguer sono state in gran parte seppellite. Il direttore di gara Stefan Bedon ha perso il vincitore di Spielberg Celestino Vietti per la Red Bull Ajo e ha sostituito il lento Borja Gomez con il campione del mondo della MotoE Matteo Casadei per le ultime gare, al fine di scoprire se l'italiano è abbastanza veloce per il Campionato del Mondo Moto2.

Tuttavia, queste speranze non si sono realizzate e la questione è stata abbandonata. Sono state quindi avviate trattative con candidati come il secondo classificato del Campionato Europeo Moto2 Xavier Cardelús, il cui padre è uno dei maggiori magnati immobiliari di Andorra. Suo figlio Xavier, un ricchissimo pilota a pagamento, è desideroso di tornare nel Motomondiale e ha offerto un'enorme dote.

Fantic nutre ancora piccole speranze di un contratto con Fabio Di Giannantonio, se il suo accordo con la Repsol Honda dovesse fallire.

"Ma se non riusciamo a trovare un secondo pilota di punta accanto ad Arón Canet, prenderemo un pilota pagato", ha detto il direttore di gara della Fantic Stefano Bedon.

Fantic non vuole spendere soldi per pagare un pilota a centrocampo.

Questo perché la piccola casa italiana deve finanziare il costoso programma off-road con MXGP, Dakar Rally ed Enduro oltre al Campionato del Mondo Moto2 nel 2024.

Risultato gara Moto2, Buriram, 29.10.2023

1° Aldeguer, Boscoscuro, 22 giri in 35:20.880 min (170,0 km/h)

2° Acosta, Kalex, + 3,481 sec.

3° Chantra, Kalex, + 9,794

4° Arbolino, Kalex, + 12,923

5° Ogura, Kalex, + 14,451

6° Ramirez, Kalex, + 14,816

7° Arenas, Kalex, + 15,030

8° Lopez, Boscoscuro, +18,360

9° Guevara, Kalex, +19.798

10° Gonzalez, Kalex, + 20,564

11° Canet, Kalex, + 20.962

12° Foggia, Kalex, + 24.198

13° J. Alcoba, Kalex, + 25.593

14° Lowes, Kalex, + 26.526

15° D. Binder, Kalex, +33.565

16° Bendsneyder, Kalex, +33.716

17° Salac, Kalex, +33.734

18° Baltus, Kalex, + 35.157

Altro:

23° Tulovic Kalex, + 1:27.793 min.

Fuori: v/d Goorbergh, Garcia, Vietti, Dixon, Roberts, Hada.

Classifica del Campionato del Mondo Moto2 dopo 17 gare su 20:

1. Acosta 300,5 punti. 2. Arbolino 237,5. 3. Dixon 172. 4. Canet 159. 5. Chantra 143,5. 6. Aldeguer 137. 7. Lopez 127. 8. Gonzalez 122,5. 9. Salac 108. 10. Ogura 106,5. 11. Vietti 106. 12. Garcia 84. 13. Lowes 82. 14. Roberts 72,5. 15. Arenas 72. 16. Baltus 48. 17. J. Alcoba 42,5. 18. Ramirez 33. 19. D. Binder 32. 20. Bendsneyder 30. 21. Foggia 27. 22. Guevara 20. 23. Van den Goorbergh 17. 24. Tulovic 12. 25. Pasini 11. 26. Hada 4,5. 27. Skinner 2. 28. Kelly 1.

Campionato mondiale costruttori:

1° Kalex, 402,5 punti (Campione del Mondo). 2. Boscoscuro 211. 3. Forward 1.

Campionato del mondo a squadre:

1° Red Bull KTM Ajo 372,5 punti. 2. Elf Marc VDS Racing 319.5. 3. Beta Tools SpeedUp 264. 4. Idemitsu Honda Team Asia 250. 5. Pons Wegow Los40, 243. 6. Inde GASGAS Aspar 192. 7. QJMOTOR Gresini Moto2, 150.5. 8. Correos Prepago Yamaha VR46 Master Camp 122.5. 9. Fantic Racing 106. 10. Italtrans Racing 99.5. 11. Fieten Oli Racing GP 65. 12. Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team 44. 13. Onlyfans American Racing 35. 14. Pertamina Mandalika SAG Team 34.5. 15. Forward Team 1.