Fermin Aldeguer: Contrato estanque com a Speed-up?

Duas conhecidas equipas do Campeonato do Mundo de Moto2 continuam à procura de um segundo piloto para a temporada de 2024 - a Yamaha VR46 Master Camp Team e a Fantic Racing. Ambas as equipas andam há semanas a flertar com o agora bicampeão da época Fermin Aldeguer, que não escondeu que não está completamente satisfeito com a equipa Speed-up de Luca Boscoscuro. Fantic mandou verificar a situação do seu contrato por um advogado e depois decidiu não o contratar.

Ao mesmo tempo, a equipa Yamaha Master Camp tem vindo a adiar a apresentação do seu segundo piloto há dois meses. Isto deve-se ao facto de Manuel Gonzalez ter saltado para a Gresini Racing - e depois ter considerado brevemente o regresso à Yamaha. Mas o contrato já tinha sido assinado...

Até agora, a equipa Master Camp apenas assinou contrato com o antigo piloto de Moto3 da Husqvarna Factory, Ayumu Sasaki.

Foram realizadas reuniões na Tailândia entre Aldeguer, o chefe de equipa da Speed-up, Boscoscuro, a chefe de equipa da Master Camp, Gelete Nieto, e a direção da equipa Yamaha Moto2. Ficou claro que o contrato de Aldeguer com a Speed-up é estanque.

Aldeguer mostrou interesse na Yamaha, uma vez que os japoneses poderiam oferecer ao espanhol um futuro no MotoGP se conseguirem fornecer novamente uma equipa cliente em 2025 (de preferência a equipa VR46 de Rossi). Mas a equipa Master Camp está agora a analisar outras opções no que diz respeito à seleção do piloto.

"Se nada mudar em Sepang, Fermin Aldeguer já não é uma opção para nós", confirmou William Favero, Diretor de Marketing e Comunicação da Yamaha Motor Racing. Ele então acrescentou: "Mas também temos as opções B e C."

O contrato de Aldeguer não permite, de facto, uma mudança para a Repsol-Honda.

Na Fantic Racing, as esperanças de contratar Aldeguer foram em grande parte enterradas. O diretor de corrida Stefan Bedon perdeu o vencedor de Spielberg, Celestino Vietti, para a Red Bull Ajo e substituiu o lento Borja Gomez pelo campeão do mundo de MotoE, Matteo Casadei, nas últimas corridas, para descobrir se o italiano é suficientemente rápido para o Campeonato do Mundo de Moto2.

No entanto, estas esperanças não se concretizaram e a questão foi abandonada. Foram então efectuadas negociações com candidatos como o vice-campeão europeu de Moto2, Xavier Cardelús, cujo pai é um dos maiores magnatas do sector imobiliário em Andorra. O seu filho Xavier, um piloto pago muito rico, está interessado em regressar ao Campeonato do Mundo e ofereceu um dote avultado.

Fantic ainda tem pequenas esperanças de um contrato com Fabio Di Giannantonio se o seu acordo com a Repsol Honda falhar.

"Mas se não conseguirmos encontrar um segundo piloto de topo ao lado de Arón Canet, aceitaremos um piloto pago", disse o diretor de corrida da Fantic, Stefano Bedon.

A Fantic não quer gastar dinheiro para pagar um piloto de meio-campo.

Isto porque o pequeno construtor italiano tem de financiar o dispendioso programa de todo-o-terreno com MXGP, Rali Dakar e Enduro, para além do Campeonato do Mundo de Moto2 em 2024.

Resultado da corrida de Moto2, Buriram, 29.10.2023

1º Aldeguer, Boscoscuro, 22 rpm em 35:20.880 min (170.0 km/h)

2º Acosta, Kalex, + 3,481 seg.

3º Chantra, Kalex, + 9,794

4º Arbolino, Kalex, + 12,923

5º Ogura, Kalex, + 14,451

6º Ramirez, Kalex, + 14,816

7º Arenas, Kalex, + 15,030

8º Lopez, Boscoscuro, +18.360

9º Guevara, Kalex, +19,798

10º Gonzalez, Kalex, + 20,564

11º Canet, Kalex, + 20,962

12º Foggia, Kalex, + 24,198

13º J. Alcoba, Kalex, + 25,593

14º Lowes, Kalex, + 26,526

15º D. Binder, Kalex, +33,565

16º Bendsneyder, Kalex, +33,716

17º Salac, Kalex, +33,734

18º Baltus, Kalex, + 35,157

Mais:

23º Tulovic, Kalex, + 1:27.793 min

Eliminados: v/d Goorbergh, Garcia, Vietti, Dixon, Roberts, Hada.

Classificação do Campeonato do Mundo de Moto2 após 17 de 20 corridas:

1º Acosta 300,5 pontos. 2. Arbolino 237.5. 3. Dixon 172. 4. Canet 159. 5. Chantra 143.5. 6. Aldeguer 137. 7. Lopez 127. 8. Gonzalez 122.5. 9. Salac 108. 10. Ogura 106.5. 11. Vietti 106. 12. Garcia 84. 13. Lowes 82. 14. Roberts 72.5. 15. Arenas 72. 16. Baltus 48. 17. J. Alcoba 42.5. 18. Ramirez 33. 19. D. Binder 32. 20. Bendsneyder 30. 21. Foggia 27. 22. Guevara 20. 23. Van den Goorbergh 17. 24. Tulovic 12. 25. Pasini 11. 26. Hada 4.5. 27. Skinner 2. 28. Kelly 1.

Campeonato do Mundo de Construtores:

1º Kalex, 402,5 pontos (Campeão do Mundo). 2. Boscoscuro 211. 3. Forward 1.

Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Red Bull KTM Ajo 372,5 pontos. 2. Elf Marc VDS Racing 319,5. 3. Beta Tools SpeedUp 264. 4. Idemitsu Honda Team Asia 250. 5. Pons Wegow Los40, 243. 6. Inde GASGAS Aspar 192. 7. QJMOTOR Gresini Moto2, 150,5. 8. Correos Prepago Yamaha VR46 Master Camp 122,5. 9. Fantic Racing 106. 10. Italtrans Racing 99.5. 11. Fieten Oli Racing GP 65. 12. Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team 44. 13. Onlyfans American Racing 35. 14. Pertamina Mandalika SAG Team 34.5. 15. Forward Team 1.