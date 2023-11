Luca Boscoscuro : L'angoisse continue autour d'Aldeguer

L'Italien Luca Boscoscuro construit depuis 2010 ses propres motos de course Moto2, qu'il a appelé Speed-up pendant des années et rebaptisé Boscoscuro depuis trois ans. Après le départ de constructeurs renommés comme FTR, Tech3, NTS, TSR, Suter et KTM, le champion d'Europe 250 cm3 de 1995 et ancien manager du team Gilera 250 cm3 (titre avec Marco Simoncelli en 2008) est resté le seul challenger du vainqueur en série Kalex (les Allemands équiperont le champion du monde des pilotes pour la onzième fois consécutive en 2023).

Luca Boscoscuro compte également parmi les "talent scouts" les plus raffinés du paddock, il a par exemple placé Fabio Quartararo sur sa moto Moto2 en 2028, Andrea Iannone a également grandi chez lui. En 2021, l'équipe Speed-up s'est illustrée en Championnat d'Europe Moto2 - Fermin Aldeguer a remporté la victoire face à Alonso Lopez, qui avait été licencié l'année précédente par Max Biaggi de l'équipe Husky-Moto3 en raison d'une prétendue maladie durable.

Entre-temps, en 2023, à 18 ans, Aldeguer a remporté ses deux premières victoires en GP en Angleterre et en Thaïlande, rien d'étonnant à ce que les équipes concurrentes lui courent après et qu'il soit même devenu un sujet de discussion chez Repsol-Honda pour le championnat du monde MotoGP.

Mais Boscoscuro insiste pour obtenir un contrat en béton pour le championnat du monde Moto2 avec Aldeguer et Lopez.

Mais ceux qui connaissent la puissance financière de la Honda Racing Corporation peuvent s'imaginer : Si Honda veut absolument le sixième du championnat du monde de Moto2 parce que Repsol préfère un Espagnol à l'Italien "Diggia" Di Giannantonio, les Japonais le rachèteront de son contrat de speed-up.

L'ex-pilote Boscoscuro sait qu'il ne peut pas faire rater à son protégé Aldeguer une chance unique en MotoGP avec le HRC. "Boscos" a également laissé partir Fabio Quartararo chez Petronas-Yamaha après 2018.

En revanche, le Yamaha VR46 Master Camp Team ainsi que Fantic Racing ont abandonné l'espoir de pouvoir disputer le championnat du monde Moto2 avec Aldeguer en 2024.

Dans le pire des cas, Luca Boscoscuro dispose encore d'une réserve de personnel utilisable avec le protégé de VR46 Alberto Surra (il a remplacé Forward lors des dernières manches du championnat du monde Moto2) : Surra, troisième du championnat d'Europe Moto2, se présente aujourd'hui à la finale du championnat d'Europe au MotorLand Aragón pour le team Ciatti-Boscoscuro sur une Boscoscuro. Le Turinois de 19 ans a entre-temps participé à 20 courses de championnat du monde Moto3 et à huit courses de championnat du monde Moto2 et souhaite revenir en 2024 en tant que pilote titulaire dans le championnat du monde.

Résultat de la course Moto2, Buriram, 29.10.2023

1. Aldeguer, Boscoscuro, 22 rdn en 35:20,880 min (170,0 km/h)

2. Acosta, Kalex, + 3,481 sec

3. Chantra, Kalex, + 9,794

4. Arbolino, Kalex, + 12,923

5. Ogura, Kalex, + 14,451

6. Ramirez, Kalex + 14,816

7. Arenas, Kalex, + 15,030

8. Lopez, Boscoscuro, + 18,360

9. Guevara, Kalex, + 19,798

10. Gonzalez, Kalex, + 20,564

11. Canet, Kalex, + 20,962

12. Foggia, Kalex, + 24,198

13. J. Alcoba, Kalex, + 25,593

14. Lowes, Kalex, + 26,526

15. D. Binder, Kalex, + 33,565

16. Bendsneyder, Kalex, + 33,716

17. Salac, Kalex, + 33,734

18. Baltus, Kalex, + 35,157

En outre :

23. Tulovic Kalex, + 1:27,793 min

Out : v/d Goorbergh, Garcia, Vietti, Dixon, Roberts, Hada.

Classement au championnat du monde Moto2 après 17 courses sur 20 :

1. Acosta 300,5 points. 2. Arbolino 237,5. 3. Dixon 172. 4. Canet 159. 5. Chantra 143,5. 6. Aldeguer 137. 7. Lopez 127. 8. Gonzalez 122,5. 9. Salac 108. 10. Ogura 106,5. 11. Vietti 106. 12. Garcia 84. 13. Lowes 82. 14. Roberts 72,5. 15. Arenas 72. 16. Baltus 48. 17. J. Alcoba 42,5. 18. Ramirez 33. 19. D. Binder 32. 20. Bendsneyder 30. 21. Foggia 27. 22. Guevara 20. 23. Van den Goorbergh 17. 24. Tulovic 12. 25. Pasini 11. 26. Hada 4,5. 27. Skinner 2. 28. Kelly 1.

Championnat du monde des constructeurs :

1. Kalex, 402,5 points (champion du monde). 2. Boscoscuro 211. 3. Forward 1.

Championnat du monde par équipes :

1. Red Bull KTM Ajo 372,5 points. 2. Elf Marc VDS Racing 319,5. 3. Beta Tools SpeedUp 264. 4. Idemitsu Honda Team Asia 250. 5. Pons Wegow Los40, 243. 6. Inde GASGAS Aspar 192. 7. QJMOTOR Gresini Moto2, 150,5. 8. Correos Prepago Yamaha VR46 Master Camp 122,5. 9. Fantic Racing 106. 10. Italtrans Racing 99,5. 11. Fieten Oli Racing GP 65. 12. Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team 44. 13. Onlyfans American Racing 35. 14. Pertamina Mandalika SAG Team 34,5. 15. Forward Team 1.