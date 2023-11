L'italiano Luca Boscoscuro costruisce dal 2010 le proprie moto da corsa per la Moto2, che per anni ha chiamato Speed-up e che tre anni fa ha ribattezzato Boscoscuro. Dopo il ritiro di produttori rinomati come FTR, Tech3, NTS, TSR, Suter e KTM, il campione europeo 250cc del 1995 ed ex team manager di Gilera 250cc (vittoria del titolo con Marco Simoncelli nel 2008) era l'unico sfidante rimasto al vincitore di serie Kalex (i tedeschi equipaggeranno il pilota campione del mondo per l'undicesima volta di fila nel 2023).

Luca Boscoscuro è anche uno dei più sofisticati "talent scout" del paddock; ad esempio, ha messo Fabio Quartararo sulla sua Moto2 nel 2028, e anche Andrea Iannone è cresciuto con lui. Nel 2021, il team Speed-up si è imposto nel Campionato Europeo Moto2 - Fermin Aldeguer ha vinto su Alonso Lopez, che l'anno prima era stato allontanato dal team Husky Moto3 da Max Biaggi a causa di una presunta malattia permanente.

Da allora, Aldeguer ha conquistato le sue prime due vittorie in un GP all'età di 18 anni, in Inghilterra e in Thailandia nel 2023, quindi non c'è da stupirsi che le squadre rivali gli diano la caccia e che sia diventato persino un problema per la Repsol Honda nel Campionato del Mondo MotoGP.

Tuttavia, Boscoscuro insiste su un contratto a prova di bomba per il Campionato del Mondo Moto2 con Aldeguer e Lopez.

Ma chi conosce il potere finanziario della Honda Racing Corporation può immaginarlo: Se Honda vuole davvero il sesto pilota del Campionato del Mondo Moto2, perché Repsol preferisce uno spagnolo all'italiano "Diggia" Di Giannantonio, allora i giapponesi lo compreranno dal suo contratto di accelerazione.

L'ex pilota Boscoscuro sa che non può rovinare un'opportunità unica in MotoGP per il suo pupillo Aldeguer alla HRC. "Boscos" ha anche lasciato che Fabio Quartararo passasse alla Petronas-Yamaha dopo il 2018.

Il Master Camp Team Yamaha VR46 e Fantic Racing, invece, hanno abbandonato la speranza di poter disputare il Campionato del Mondo Moto2 con Aldeguer nel 2024.

Nella peggiore delle ipotesi, Luca Boscoscuro ha ancora un'utile riserva di personale sotto forma di Alberto Surra, pupillo del VR46 (ha sostituito Forward nelle ultime gare del Campionato del Mondo Moto2): Surra gareggerà oggi come medaglia di bronzo del Campionato Europeo Moto2 nell'ultima prova del Campionato Europeo a MotorLand Aragón per il team Ciatti-Boscoscoscuro su una Boscoscuro. Il 19enne torinese ha disputato 20 gare del Campionato del Mondo Moto3 e otto del Campionato del Mondo Moto2 e vuole tornare nel Campionato del Mondo come pilota titolare nel 2024.

Risultato gara Moto2, Buriram, 29.10.2023

1° Aldeguer, Boscoscuro, 22 rdn in 35:20.880 min (170,0 km/h)

2° Acosta, Kalex, + 3,481 sec.

3° Chantra, Kalex, + 9,794

4° Arbolino, Kalex, + 12,923

5° Ogura, Kalex, + 14,451

6° Ramirez, Kalex, + 14,816

7° Arenas, Kalex, + 15,030

8° Lopez, Boscoscuro, +18,360

9° Guevara, Kalex, +19.798

10° Gonzalez, Kalex, + 20,564

11° Canet, Kalex, + 20.962

12° Foggia, Kalex, + 24.198

13° J. Alcoba, Kalex, + 25.593

14° Lowes, Kalex, + 26.526

15° D. Binder, Kalex, +33.565

16° Bendsneyder, Kalex, +33.716

17° Salac, Kalex, +33.734

18° Baltus, Kalex, + 35.157

Altro:

23° Tulovic Kalex, + 1:27.793 min.

Fuori: v/d Goorbergh, Garcia, Vietti, Dixon, Roberts, Hada.

Classifica del Campionato del Mondo Moto2 dopo 17 gare su 20:

1. Acosta 300,5 punti. 2. Arbolino 237,5. 3. Dixon 172. 4. Canet 159. 5. Chantra 143,5. 6. Aldeguer 137. 7. Lopez 127. 8. Gonzalez 122,5. 9. Salac 108. 10. Ogura 106,5. 11. Vietti 106. 12. Garcia 84. 13. Lowes 82. 14. Roberts 72,5. 15. Arenas 72. 16. Baltus 48. 17. J. Alcoba 42,5. 18. Ramirez 33. 19. D. Binder 32. 20. Bendsneyder 30. 21. Foggia 27. 22. Guevara 20. 23. Van den Goorbergh 17. 24. Tulovic 12. 25. Pasini 11. 26. Hada 4,5. 27. Skinner 2. 28. Kelly 1.

Campionato mondiale costruttori:

1° Kalex, 402,5 punti (Campione del Mondo). 2. Boscoscuro 211. 3. Forward 1.

Campionato del mondo a squadre:

1° Red Bull KTM Ajo 372,5 punti. 2. Elf Marc VDS Racing 319.5. 3. Beta Tools SpeedUp 264. 4. Idemitsu Honda Team Asia 250. 5. Pons Wegow Los40, 243. 6. Inde GASGAS Aspar 192. 7. QJMOTOR Gresini Moto2, 150.5. 8. Correos Prepago Yamaha VR46 Master Camp 122.5. 9. Fantic Racing 106. 10. Italtrans Racing 99,5. 11. Fieten Oli Racing GP 65. 12. Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team 44. 13. Onlyfans American Racing 35. 14. Pertamina Mandalika SAG Team 34,5. 15. Forward Team 1.