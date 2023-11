As equipas Fantic e Yamaha Master Camp Moto2 estão a manter as mãos longe do vencedor da Tailândia, Fermin Aldeguer. Mas se o espanhol for para a Repsol Honda, o piloto do Campeonato da Europa Surra poderá ter uma oportunidade.

O italiano Luca Boscoscuro tem vindo a construir as suas próprias motos de corrida de Moto2 desde 2010, a que chamou Speed-up durante anos e a que passou a chamar Boscoscuro há três anos. Na sequência da retirada de fabricantes de renome como a FTR, Tech3, NTS, TSR, Suter e KTM, o campeão europeu de 250cc de 1995 e antigo chefe de equipa da Gilera 250cc (vitória do título com Marco Simoncelli em 2008) era o único concorrente que restava ao vencedor em série Kalex (os alemães vão equipar o piloto campeão do mundo pela décima primeira vez consecutiva em 2023).

Luca Boscoscuro é também um dos mais sofisticados "caçadores de talentos" do paddock; por exemplo, colocou Fabio Quartararo na sua moto de Moto2 em 2028, e Andrea Iannone também cresceu com ele. Em 2021, a equipa Speed-up venceu o Campeonato Europeu de Moto2 - Fermin Aldeguer ganhou a Alonso Lopez, que tinha sido despedido da equipa Husky Moto3 no ano anterior por Max Biaggi devido a uma alegada doença permanente.

Desde então, Aldeguer conquistou as suas duas primeiras vitórias em GP, aos 18 anos, em Inglaterra e na Tailândia, em 2023, pelo que não é de admirar que as equipas rivais o persigam e que ele se tenha mesmo tornado um problema para a Repsol Honda no Campeonato do Mundo de MotoGP.

No entanto, Boscoscuro está a insistir num contrato estanque para o Campeonato do Mundo de Moto2 com Aldeguer e Lopez.

Mas quem conhece o poder financeiro da Honda Racing Corporation pode imaginar: Se a Honda quer mesmo o sexto classificado do Campeonato do Mundo de Moto2, porque a Repsol prefere um espanhol ao italiano "Diggia" Di Giannantonio, então os japoneses compram-lhe o contrato de aceleração.

O ex-piloto Boscoscuro sabe que não pode estragar uma oportunidade única de MotoGP para o seu protegido Aldeguer na HRC. "Boscos" também deixou Fabio Quartararo ir para a Petronas-Yamaha depois de 2018.

A Yamaha VR46 Master Camp Team e a Fantic Racing, por outro lado, perderam a esperança de poder disputar o Campeonato do Mundo de Moto2 com Aldeguer em 2024.

No pior dos cenários, Luca Boscoscuro ainda tem uma reserva de pessoal útil na forma do protegido da VR46, Alberto Surra (que substituiu Forward nas últimas rondas do Campeonato do Mundo de Moto2): Surra vai competir hoje como medalhista de bronze do Campeonato da Europa de Moto2 na ronda final do Campeonato da Europa em MotorLand Aragón para a equipa Ciatti-Boscoscuro numa Boscoscuro. O jovem de 19 anos de Turim já disputou 20 corridas do Campeonato do Mundo de Moto3 e oito corridas do Campeonato do Mundo de Moto2 e quer regressar ao Campeonato do Mundo como piloto regular em 2024.

Resultado da corrida de Moto2, Buriram, 29.10.2023

1º Aldeguer, Boscoscuro, 22 rdn em 35:20.880 min (170.0 km/h)

2º Acosta, Kalex, + 3,481 seg.

3º Chantra, Kalex, + 9,794

4º Arbolino, Kalex, + 12,923

5º Ogura, Kalex, + 14,451

6º Ramirez, Kalex, + 14,816

7º Arenas, Kalex, + 15,030

8º Lopez, Boscoscuro, +18.360

9º Guevara, Kalex, +19,798

10º Gonzalez, Kalex, + 20,564

11º Canet, Kalex, + 20,962

12º Foggia, Kalex, + 24,198

13º J. Alcoba, Kalex, + 25,593

14º Lowes, Kalex, + 26,526

15º D. Binder, Kalex, +33,565

16º Bendsneyder, Kalex, +33,716

17º Salac, Kalex, +33,734

18º Baltus, Kalex, + 35,157

Mais:

23º Tulovic, Kalex, + 1:27.793 min

Eliminados: v/d Goorbergh, Garcia, Vietti, Dixon, Roberts, Hada.

Classificação do Campeonato do Mundo de Moto2 após 17 de 20 corridas:

1º Acosta 300,5 pontos. 2. Arbolino 237.5. 3. Dixon 172. 4. Canet 159. 5. Chantra 143.5. 6. Aldeguer 137. 7. Lopez 127. 8. Gonzalez 122.5. 9. Salac 108. 10. Ogura 106.5. 11. Vietti 106. 12. Garcia 84. 13. Lowes 82. 14. Roberts 72.5. 15. Arenas 72. 16. Baltus 48. 17. J. Alcoba 42.5. 18. Ramirez 33. 19. D. Binder 32. 20. Bendsneyder 30. 21. Foggia 27. 22. Guevara 20. 23. Van den Goorbergh 17. 24. Tulovic 12. 25. Pasini 11. 26. Hada 4.5. 27. Skinner 2. 28. Kelly 1.

Campeonato do Mundo de Construtores:

1º Kalex, 402,5 pontos (Campeão do Mundo). 2. Boscoscuro 211. 3. Forward 1.

Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Red Bull KTM Ajo 372,5 pontos. 2. Elf Marc VDS Racing 319,5. 3. Beta Tools SpeedUp 264. 4. Idemitsu Honda Team Asia 250. 5. Pons Wegow Los40, 243. 6. Inde GASGAS Aspar 192. 7. QJMOTOR Gresini Moto2, 150,5. 8. Correos Prepago Yamaha VR46 Master Camp 122,5. 9. Fantic Racing 106. 10. Italtrans Racing 99.5. 11. Fieten Oli Racing GP 65. 12. Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team 44. 13. Onlyfans American Racing 35. 14. Pertamina Mandalika SAG Team 34.5. 15. Forward Team 1.