Husqvarna: El equipo de Moto2 ha sido un fracaso hasta ahora

Ayumu Sasaki, del Liqui Moly Husqvarna Factory Team, no es precisamente un talento excepcional, ya que a sus 23 años sólo ha conseguido tres victorias en Moto3 GP. Sin embargo, el piloto japonés ha conseguido 20 podios, ocho poles y ocho vueltas rápidas en carrera.

Como lleva varios años bajo contrato con el propietario del equipo, Peter Öttl, la escudería alemana comunicó a los responsables de Pierer Mobility AG en el GP de Austria que Sasaki pasaría a la categoría de Moto2 junto a Darryn Binder en la escudería Liqui Moly de Husqvarna en 2023.

Pero entonces, de sopetón, los responsables de Pierer se vieron sorprendidos por la noticia de SPEEDWEEK.com de que Sasaki había llegado a un acuerdo con el equipo Yamaha Master Camp de Moto2 y ocuparía allí el asiento de Manuel González.

"Creo que es una lástima que el equipo no se ocupara de ficharlo desde el principio", dijo Pit Beirer, director de Pierer Mobility Motorsport, en una entrevista con SPEEDWEEK.com.

Ahora, además del prometedor novato, se ha contratado como sucesor de Sasaki al clavo de emergencia Tatsuki Suzuki, que perdió su puesto en Leopard-Honda debido a sus mediocres resultados en otoño.

Esto aumenta la presión sobre el equipo Liqui-Moly para que tenga éxito, porque después de 17 de 20 Grandes Premios en la categoría de Moto2, los resultados en la clasificación son muy subterráneos. Sobre todo si se tiene en cuenta que hace un año Darryn Binder aún aspiraba a luchar por el título en Moto2 y luego regresar al Campeonato del Mundo de MotoGP.

Y el Campeón de Europa de Moto2, Lukas Tulovic, se puso a la altura de los ases del Campeonato de Europa de Moto2, Fermín Aldeguer y Alonso López, en varias entrevistas en noviembre de 2022 y, por lo tanto, mantenía la perspectiva de podios y victorias para su primera temporada en Husqvarna.

"Si la temporada empieza bien, todo es posible", vaticinaba un confiado Tulovic hace un año, dejando clara la posibilidad de ganar el Campeonato del Mundo de Moto2.

Resultado intacto en el Campeonato del Mundo: 19º Binder, 24º Tulovic

Hasta ahora, las audaces predicciones de Binder y Tulovic no se han materializado, por desgracia, como demuestra un vistazo a la clasificación. Darryn Binder es 19º en el campeonato de pilotos, a 32 puntos y 168,5 puntos de Acosta. Tulovic sólo ha sumado doce puntos en su segunda temporada completa en el Campeonato del Mundo de Moto2 hasta la fecha y ocupa un decepcionante 24º puesto en la clasificación gracias a esta actuación poco estelar. Está a 288,5 puntos de Acosta.

Pero la temporada aún no ha terminado. El suabo hará todo lo que esté en su mano para despejarse de cara a la 18ª carrera de Moto2 de la temporada, que se disputará en Malasia del 10 al 12 de noviembre, según el comunicado de prensa de Liqui Moly del fin de semana en Buriram.

Hasta ahora, Tulovic ha buscado en vano explicaciones sobre "por qué estamos tropezando en este momento. Por desgracia, es muy complejo. Por eso me prepararé bien durante la breve pausa hasta Malasia; entonces empezaremos con una estrategia diferente en Malasia", anunció.

Por el momento sigue siendo un misterio cómo será la nueva estrategia.

Sin embargo, el director del equipo, Jürgen Lingg, ya ha identificado un punto débil. "Si hubiéramos salido unas filas más adelante, podríamos haber estado entre los 10 primeros", fue su conclusión tras el GP de Tailandia, en el que Binder terminó 15º y Tulovic se estrelló en la lucha por el 19º puesto contra el famoso Escrig, cayendo al 23º y último lugar.

Por cierto, los ya mencionados ex ases del Campeonato de Europa Aldeguer y López se aseguraron el 1º y 8º puesto en el GP de Buriram, mientras que los talentosos pilotos de Boscoscuro ocupan el 6º y 7º lugar en el Campeonato del Mundo.

Jürgen Lingg encontró la receta para un futuro mejor anteayer domingo. "Tenemos que empezar más fuertes el viernes para serlo también el domingo. Ahí es donde tenemos que trabajar más".

¿Cuánto durará la paciencia de Pierer Mobility?

No hace falta ser profeta para adivinarlo: El rendimiento del equipo alemán tendrá que mejorar enormemente en 2024 si quiere convencer al Grupo Pierer de que prorrogue el contrato de dos años que expira a finales de 2024.

El equipo Intact tendrá que compararse con los equipos de Moto2 de Aki Ajo (que se espera que gane su tercer título mundial de Moto2 consecutivo en 2023 y ganó dos con Zarco en 2015 y 2016) y Jorge "Aspar" Martínez (que ganó el Campeonato del Mundo de Moto3 con Arenas en 2020 y con Guevara en 2022, así como el Campeonato del Mundo Junior con Raúl Fernández, Guevara y Holgado desde 2018).

El palmarés del equipo Liqui Moly Moto2 GP, que es uno de los tres más fuertes económicamente del paddock, después de once años: dos victorias en GP, cero títulos mundiales.

Así que todavía hay margen de mejora en el equipo alemán de Moto2 GP. "Sí", respondió Pit Beirer en una entrevista con SPEEDWEEK.com tras un profundo suspiro.

Luego añadió: "El proyecto Husqvarna Moto2 es todavía muy joven. Ahora estamos tratando de conseguir mejores pilotos en Moto2 paso a paso. Pero la selección de pilotos no es, por supuesto, un proceso ilusorio. Otros equipos también están buscando buenos pilotos..."

"Después de todo, el equipo Husqvarna sigue luchando por el título mundial de Moto3 con Sasaki. No tenemos compañeros más ruidosos en el paddock, pero tenemos muchos buenos", es la evasiva respuesta de Pit Beirer. "Hay 28 pilotos en motos de carreras de Pierer Mobility AG, KTM, Husqvarna y GASGAS en cada Gran Premio. Es justo decir que no hay sitio para 28 pilotos en el podio. Así que no todos nuestros equipos pueden tener un candidato al podio. En parte se trata de trabajo juvenil, en parte de formación básica, para otros equipos se trata de ganar. En mi opinión, somos extremadamente amplios y estamos bien posicionados en este paddock".

Sin embargo, la alineación de pilotos de Moto2 de Husqvarna para 2024 no parece muy prometedora de nuevo. Darryn Binder y la nueva Campeona de Europa Senna Agius tienen contrato para Moto2.

En Moto3, podemos esperar los mejores resultados del talentoso Colin Veijer (18 años), mientras que no se pueden esperar hazañas heroicas del sustituto de Sasaki, Tatsuki Suzuki, de 25 años. Aunque cuenta con tres victorias en Moto3 GP, sus mejores días han quedado claramente atrás.

Con la excepción de la victoria bajo la lluvia en Argentina en 2023, no ha conseguido más de dos octavos puestos este año.

Resultado carrera Moto2, Buriram, 29.10.2023

1º Aldeguer, Boscoscuro, 22 rdn en 35:20.880 min (170,0 km/h)

2° Acosta, Kalex, + 3,481 s

3º Chantra, Kalex, + 9.794

4º Arbolino, Kalex, + 12.923

5º Ogura, Kalex, + 14.451

6º Ramírez, Kalex, + 14.816

7º Arenas, Kalex, + 15.030

8º López, Boscoscuro, +18.360

9º Guevara, Kalex, +19.798

10º González, Kalex, + 20.564

11º Canet, Kalex, + 20.962

12º Foggia, Kalex, + 24.198

13º J. Alcoba, Kalex, + 25.593

14º Lowes, Kalex, + 26.526

15º D. Binder, Kalex, +33.565

16º Bendsneyder, Kalex, +33.716

17º Salac, Kalex, +33.734

18º Baltus, Kalex, + 35.157

Más adelante

23º Tulovic Kalex, + 1:27.793 min

Fuera: v/d Goorbergh, García, Vietti, Dixon, Roberts, Hada.

Clasificación del Campeonato del Mundo de Moto2 tras 17 de 20 carreras:

1. Acosta 300,5 puntos. 2. Arbolino 237,5. 3. Dixon 172. 4. Canet 159. 5. Chantra 143,5. 6. Aldeguer 137. 7. López 127. 8. González 122,5. 9. Salac 108. 10. Ogura 106,5. 11. Vietti 106. 12. García 84. 13. Lowes 82. 14. Roberts 72,5. 15. Arenas 72. 16. Baltus 48. 17. J. Alcoba 42.5. 18. Ramírez 33. 19. D. Binder 32. 20. Bendsneyder 30. 21. Foggia 27. 22. Guevara 20. 23. Van den Goorbergh 17. 24. Tulovic 12. 25. Pasini 11. 26. Hada 4.5. 27. Skinner 2. 28. Kelly 1.

Campeonato del Mundo de Constructores:

1. Kalex, 402,5 puntos (Campeón del Mundo). 2. Boscoscuro 211. 3. Forward 1.

Campeonato del Mundo por Equipos:

1º Red Bull KTM Ajo 372,5 puntos. 2. Elf Marc VDS Racing 319.5. 3. Beta Tools Speed-Up 264. 4. Idemitsu Honda Team Asia 250. 5. Pons Wegow Los40, 243. 6. Inde GASGAS Aspar 192. 7. QJMOTOR Gresini Moto2, 150.5. 8. Correos Prepago Yamaha VR46 Master Camp 122.5. 9. Fantic Racing 106. 10. Italtrans Racing 99.5. 11. Fieten Oli Racing GP 65. 12. Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team 44. 13. Onlyfans American Racing 35. 14. Pertamina Mandalika SAG Team 34.5. 15. Forward Team 1.

Resultado carrera Moto3, Buriram (29.10.):

1º Alonso, GASGAS, 19 rdn en 32:45.307 min (= 158,4 km/h)

2º Furusato, Honda, + 0,266 seg.

3º Veijer, Husqvarna, + 0.359

4º Masia, Honda, + 0.382

5º Deniz Öncü, KTM, + 0,557

6º Holgado, KTM, + 1.133

7º Bertelle, Honda, + 1.288

8º Riccardo Rossi, Honda, + 1.307

9º Yamanaka, GASGAS, + 1.413

10º Toba, Honda, + 1.445

11º Ortolá, KTM, + 1.468

12º Kelso, CFMOTO, + 2.337

13º Moreira, KTM, + 2.409

14º Artigas, CFMOTO, + 6.497

15º Adrian Fernández, Honda, + 6.663

Clasificación del Campeonato del Mundo de Moto3 tras 17 de 20 carreras:

1. Masia, 230 puntos. 2. Sasaki 213. 3. Alonso 205. 4. Holgado 205. 5. Öncü 191. 6. Ortolá 157. 7. Moreira 131. 8. Rueda 111. 9. Veijer 105. 10. Muñoz 102. 11. Nepa 100. 12. Toba 97. 13. Yamanaka 71. 14. Artigas 67. 15. R. Rossi 66. 16. Suzuki 56. 17. Suzuki 56. 18. Suzuki 56. 19. Yamanaka 71. 20. Yamanaka 71. 21. Artigas 67. 22. R. Rossi 66. 23. Suzuki 56. 24. Suzuki 56. 25. Suzuki 56. 26. Suzuki 57. Furusato 56. 17. Suzuki 50. 18. Bertelle 42. 19. Kelso 40. 20. Salvador 31. 21. Fenati 30. 22. Odgen 21. 23. Migno 17. 24. A. Fernández 12. 25. Farioli 7. 26. Fellon 6. 27. Azman 5. 28. Carraro 5. 29. Aji 4. 27. Whatley 3.

Campeonato de Constructores:

1. KTM 349 puntos. 2. Honda 281 3. Husqvarna 247. 4. GASGAS 223. 5. CFMOTO 91.

Campeonato del Mundo por equipos:

1. LIQUI MOLY Husqvarna Intact GP, 318 puntos. 2. Red Bull KTM Ajo 302 puntos. 3. Leopard Racing 292. 4. Gaviota GASGAS Aspar Team 276. 5. Angeluss MTA Team 257. 6. Red Bull KTM Tech3, 212. 7. SIC58 Squadra Corse 163. 8. MTHelmets-MSi 136. 9. CFMOTO Racing PrüstelGP 107. 10. BOE Motorsports 102. 11. Rivacold Snipers Team 77. 12. Honda Team Asia 60. 13. CIP Green Power 54. 14. Vision Track Racing Team 24.