Husqvarna : L'équipe Moto2 est un échec jusqu'à présent

Ayumu Sasaki, du team Liqui Moly Husqvarna Factory, n'est certes pas un talent exceptionnel puisqu'il n'a remporté que trois victoires en Moto3 GP à 23 ans. Mais le Japonais a tout de même décroché 20 podiums, ainsi que huit pole positions et huit meilleurs tours en course.

Comme il est sous contrat avec le propriétaire de l'équipe Peter Öttl depuis quelques années déjà, l'équipe allemande a annoncé aux managers de Pierer Mobility AG lors du GP d'Autriche que Sasaki passerait en Moto2 en 2023 aux côtés de Darryn Binder dans l'écurie Liqui Moly pour Husqvarna.

Mais les responsables de Pierer ont ensuite été surpris par une nouvelle de SPEEDWEEK.com tombant du ciel : Sasaki s'était mis d'accord avec l'équipe Yamaha Master Camp Moto2 et y prendrait la place de Manuel Gonzalez.

"Je trouve très dommage que l'équipe ne se soit pas occupée de le fixer à temps", a constaté le directeur de Pierer-Mobility-Motorsport Pit Beirer dans une interview avec SPEEDWEEK.com.

Le successeur de Sasaki, Tatsuki Suzuki, qui a perdu sa place chez Leopard-Honda en raison de résultats médiocres à l'automne, a été engagé à côté de la recrue prometteuse.

L'équipe Liqui-Moly se voit donc confrontée à une pression accrue pour réussir, car le classement de la catégorie Moto2 affiche des résultats extrêmement médiocres après 17 des 20 Grands Prix. Surtout quand on sait qu'il y a un an, Darryn Binder espérait pouvoir se battre pour le titre en Moto2 avant de revenir dans le championnat du monde MotoGP.

Et le champion d'Europe Moto2 Lukas Tulovic s'est mis sur un pied d'égalité avec les as du Championnat d'Europe Moto2 Fermin Aldeguer et Alonso Lopez lors de diverses interviews en novembre 2022 et a donc promis des podiums et des victoires dès sa première saison chez Husqvarna.

"Si la saison commence bien, tout est possible", prédisait il y a un an un Tulovic sûr de sa victoire et qui, par cette déclaration, présentait manifestement la possibilité de remporter le titre de champion du monde Moto2 comme une possibilité réelle.

Bilan du championnat du monde Intact : 19e Binder, 24e Tulovic

Jusqu'à présent, les pronostics audacieux de Binder et Tulovic n'ont malheureusement pas été suivis d'effets, comme le prouve un coup d'œil sur le tableau. Darryn Binder est 19e au championnat du monde des pilotes avec 32 points et 168,5 points de retard sur Acosta. Tulovic n'a pour l'instant récolté que douze points lors de sa deuxième saison complète en championnat du monde Moto2 et se maintient à une décevante 24e place au championnat du monde grâce à cette performance pas vraiment époustouflante. Il manque 288,5 points au leader Acosta.

Mais la saison n'est pas encore terminée. Le Souabe va maintenant tout mettre en œuvre pour se libérer l'esprit en vue de la 18e course de la saison de Moto2, qui se déroulera du 10 au 12 novembre en Malaisie, a-t-on appris dans le communiqué de presse de Liqui-Moly diffusé ce week-end à Buriram.

Lulas Tulovic cherche jusqu'à présent en vain des explications sur "les raisons pour lesquelles nous trébuchons en ce moment. Malheureusement, c'est très complexe. C'est pourquoi je vais bien me préparer pendant la courte pause jusqu'en Malaisie ; ensuite, nous prendrons le départ en Malaisie avec une autre stratégie", a-t-il annoncé.

La nature de cette nouvelle stratégie reste pour l'instant inconnue.

Le manager de l'équipe, Jürgen Lingg, a toutefois déjà identifié un point faible. "Si nous étions partis quelques rangs plus loin, nous aurions peut-être même pu gratter le top 10", a-t-il conclu après le GP de Thaïlande, où Binder a terminé 15e et où Tulovic a chuté en se battant pour la 19e place contre Escrig, un retardataire notoire, ce qui l'a relégué à la 23e et dernière place.

D'ailleurs, les anciens as du championnat d'Europe Aldeguer et Lopez mentionnés plus haut se sont assurés les 1re et 8e places au GP de Buriram. Au championnat du monde, les talentueux pilotes de Boscoscuro se maintiennent aux 6e et 7e rangs.

Jürgen Lingg a trouvé la recette pour un avenir meilleur lors de l'avant-dernier dimanche. "Nous devons partir plus forts le vendredi pour être aussi plus forts le dimanche. C'est sur ce point que nous devons travailler davantage".

Combien de temps durera la patience de Pierer Mobility ?

Il n'est pas nécessaire d'être prophète pour l'imaginer : La performance de l'équipe allemande devra s'améliorer très fortement en 2024 si elle veut convaincre le groupe Pierer de prolonger le contrat de deux ans qui expire fin 2024.

Car l'équipe Intact devra se comparer aux équipes Moto2 d'Aki Ajo (il remportera probablement en 2023 son troisième titre de champion du monde Moto2 consécutif et en a gagné deux en 2015 et 2016 avec Zarco) et de Jorge "Aspar" Martinez (qui a remporté le championnat du monde Moto3 en 2020 avec Arenas et en 2022 avec Guevara, ainsi que le championnat du monde junior depuis 2018 avec Raúl Fernández, Guevara et Holgado).

Le bilan de l'équipe de Moto2 GP Liqui Moly, qui compte parmi les trois plus puissantes financièrement du paddock, après onze ans : deux victoires en GP, zéro titre de champion du monde.

L'équipe allemande de Moto2-GP a donc encore une marge de progression. "Oui", a répondu Pit Beirer lors d'un entretien avec SPEEDWEEK.com après avoir poussé un profond soupir.

Puis il a ajouté : "Le projet Husqvarna Moto2 est encore très jeune. Nous essayons maintenant, étape par étape, d'y faire entrer de meilleurs pilotes en Moto2. Mais la sélection des pilotes n'est évidemment pas un concert de souhaits. D'autres équipes cherchent aussi de bons pilotes...".

"Après tout, l'équipe Husqvarna se bat encore avec Sasaki pour le titre de champion du monde Moto3. Nous n'avons pas de partenaires bruyants, mais beaucoup de bons partenaires dans le paddock", telle est la réponse évasive de Pit Beirer. "Lors de chaque Grand Prix, 28 pilotes sont assis sur des motos de course de Pierer Mobility AG, KTM, Husqvarna et GASGAS. Il n'y a pas de place pour 28 pilotes sur le podium, il faut être juste. Toutes nos équipes ne peuvent donc pas avoir un candidat au podium. Une partie est consacrée aux jeunes, une autre à la formation de base, pour d'autres équipes, il s'agit de gagner. Je pense que nous sommes extrêmement larges et bien placés dans ce paddock".

Cependant, la liste des pilotes Moto2 de Husqvarna pour 2024 ne semble à nouveau pas très prometteuse. Pour la Moto2, Darryn Binder et le nouveau champion d'Europe Senna Agius sont sous contrat.

En Moto3, on peut s'attendre à des résultats de premier plan du talentueux Colin Veijer (18 ans), tandis qu'il ne faut pas attendre d'exploits de Tatsuki Suzuki, 25 ans, qui remplace Sasaki. Il a certes remporté trois victoires en Moto3-GP, mais ses meilleurs jours sont apparemment derrière lui depuis longtemps.

En effet, à l'exception de la victoire sous la pluie en Argentine en 2023, il n'a pas pu faire mieux que deux huitièmes places cette année.

Résultat de la course Moto2, Buriram, 29.10.2023

1. Aldeguer, Boscoscuro, 22 rdn en 35:20,880 min (170,0 km/h)

2. Acosta, Kalex, + 3,481 sec

3. Chantra, Kalex, + 9,794

4. Arbolino, Kalex, + 12,923

5. Ogura, Kalex, + 14,451

6. Ramirez, Kalex + 14,816

7. Arenas, Kalex, + 15,030

8. Lopez, Boscoscuro, + 18,360

9. Guevara, Kalex, + 19,798

10. Gonzalez, Kalex, + 20,564

11. Canet, Kalex, + 20,962

12. Foggia, Kalex, + 24,198

13. J. Alcoba, Kalex, + 25,593

14. Lowes, Kalex, + 26,526

15. D. Binder, Kalex, + 33,565

16. Bendsneyder, Kalex, + 33,716

17. Salac, Kalex, + 33,734

18. Baltus, Kalex, + 35,157

En outre :

23. Tulovic Kalex, + 1:27,793 min

Out : v/d Goorbergh, Garcia, Vietti, Dixon, Roberts, Hada.

Classement au championnat du monde Moto2 après 17 courses sur 20 :

1. Acosta 300,5 points. 2. Arbolino 237,5. 3. Dixon 172. 4. Canet 159. 5. Chantra 143,5. 6. Aldeguer 137. 7. Lopez 127. 8. Gonzalez 122,5. 9. Salac 108. 10. Ogura 106,5. 11. Vietti 106. 12. Garcia 84. 13. Lowes 82. 14. Roberts 72,5. 15. Arenas 72. 16. Baltus 48. 17. J. Alcoba 42,5. 18. Ramirez 33. 19. D. Binder 32. 20. Bendsneyder 30. 21. Foggia 27. 22. Guevara 20. 23. Van den Goorbergh 17. 24. Tulovic 12. 25. Pasini 11. 26. Hada 4,5. 27. Skinner 2. 28. Kelly 1.

Championnat du monde des constructeurs :

1. Kalex, 402,5 points (champion du monde). 2. Boscoscuro 211. 3. Forward 1.

Championnat du monde par équipes :

1. Red Bull KTM Ajo 372,5 points. 2. Elf Marc VDS Racing 319,5. 3. Beta Tools Speed-Up 264. 4. Idemitsu Honda Team Asia 250. 5. Pons Wegow Los40, 243. 6. Inde GASGAS Aspar 192. 7. QJMOTOR Gresini Moto2, 150,5. 8. Correos Prepago Yamaha VR46 Master Camp 122,5. 9. Fantic Racing 106. 10. Italtrans Racing 99,5. 11. Fieten Oli Racing GP 65. 12. Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team 44. 13. Onlyfans American Racing 35. 14. Pertamina Mandalika SAG Team 34,5. 15. Forward Team 1.

Résultat de la course Moto3, Buriram (29.10.) :

1. Alonso, GASGAS, 19 rdn en 32:45,307 min (= 158,4 km/h).

2. Furusato, Honda, + 0,266 sec.

3. Veijer, Husqvarna, + 0,359

4. Masia, Honda, + 0,382

5. Deniz Öncü, KTM, + 0,557

6. Holgado, KTM, + 1,133

7. Bertelle, Honda, + 1,288

8. Riccardo Rossi, Honda, + 1,307

9. Yamanaka, GASGAS, + 1,413

10. Toba, Honda, + 1,445

11. Ortolá, KTM, + 1,468

12. Kelso, CFMOTO, + 2,337

13. Moreira, KTM, + 2,409

14. Artigas, CFMOTO, + 6,497

15. Adrian Fernández, Honda, + 6,663

Classement du championnat du monde Moto3 après 17 des 20 courses :

1. Masia, 230 points. 2. Sasaki 213. 3. Alonso 205. 4. Holgado 205. 5. Öncü 191. 6. Ortolá 157. 7. Moreira 131. 8. Rueda 111. 9. Veijer 105. 10. Muñoz 102. 11. Nepa 100. 12. Toba 97. 13. Yamanaka 71. 14. Artigas 67. 15. R. Rossi 66. 16. Furusato 56. 17. Suzuki 50. 18. Bertelle 42. 19. Kelso 40. 20. Salvador 31. 21. Fenati 30. 22. Odgen 21. 23. Migno 17. 24. A. Fernandez 12. 25. Farioli 7. 26. Fellon 6. 27. Azman 5. 28. Carraro 5. 29. Aji 4. 27. Whatley 3.

Championnat du monde des constructeurs :

1. KTM, 349 points. 2. Honda 281 3. Husqvarna 247. 4. GASGAS 223. 5. CFMOTO 91.

Championnat du monde par équipes :

1. LIQUI MOLY Husqvarna Intact GP, 318 points. 2. Red Bull KTM Ajo 302 points. 3. Leopard Racing 292. 4. Gaviota GASGAS Aspar Team 276. 5. Angeluss MTA Team 257. 6. Red Bull KTM Tech3, 212. 7. SIC58 Squadra Corse 163. 8. MTHelmets-MSi 136. 9. CFMOTO Racing PrüstelGP 107. 10. BOE Motorsports 102. 11. Rivacold Snipers Team 77. 12. Honda Team Asia 60. 13. CIP Green Power 54. 14. Vision Track Racing Team 24.