Husqvarna: Il team Moto2 è stato un fallimento fino ad ora

La squadra tedesca Liqui Moly formerà l'Husky Moto2 Factory Team per la prima volta nel 2023, ma Binder e Tulovic hanno fallito. Dopo tutto, il team Moto3 di Peter Öttl è ancora in lotta per il titolo mondiale con Sasaki.

Ayumu Sasaki del Liqui Moly Husqvarna Factory Team non è esattamente un talento eccezionale, visto che a 23 anni ha conquistato solo tre vittorie in Moto3 GP. Tuttavia, il pilota giapponese ha conquistato 20 podi, otto pole position e otto giri veloci in gara.

Essendo sotto contratto con il proprietario del team Peter Öttl da diversi anni, il team tedesco ha informato i dirigenti di Pierer Mobility AG durante il GP d'Austria che Sasaki sarebbe passato alla classe Moto2 al fianco di Darryn Binder nel team Liqui Moly racing per Husqvarna nel 2023.

Ma poi, di punto in bianco, i dirigenti di Pierer sono stati sorpresi dalla notizia di SPEEDWEEK.com che Sasaki aveva raggiunto un accordo con il team Yamaha Master Camp Moto2 e avrebbe preso il posto di Manuel Gonzalez.

"Penso che sia un vero peccato che il team non si sia preoccupato di assicurarsi il suo posto fin dall'inizio", ha dichiarato Pit Beirer, Direttore Motorsport di Pierer Mobility, in un'intervista a SPEEDWEEK.com.

Ora, oltre al promettente rookie, è stato ingaggiato come successore di Sasaki il chiodo di emergenza Tatsuki Suzuki, che ha perso il posto alla Leopard-Honda a causa dei risultati mediocri ottenuti in autunno.

Questo aumenta la pressione sul team Liqui-Moly per il successo, perché dopo 17 dei 20 Gran Premi disputati nella classe Moto2, i risultati in classifica sono altamente sotterranei. Soprattutto se si considera che un anno fa Darryn Binder sperava ancora di lottare per il titolo in Moto2 e poi di tornare nel Campionato del Mondo MotoGP.

E il campione europeo della Moto2 Lukas Tulovic si è messo alla pari con gli assi del campionato europeo della Moto2 Fermin Aldeguer e Alonso Lopez in varie interviste del novembre 2022 e ha quindi prospettato podi e vittorie per la sua prima stagione in Husqvarna.

"Se la stagione inizia bene, tutto è possibile", aveva predetto un anno fa un fiducioso Tulovic, facendo chiaramente intravedere la possibilità di vincere il Campionato del Mondo Moto2.

Risultato del Campionato del Mondo intatto: 19° Binder, 24° Tulovic

Finora, le ardite previsioni di Binder e Tulovic non si sono purtroppo concretizzate, come dimostra uno sguardo alla classifica. Darryn Binder è 19° nel campionato piloti, con 32 punti e 168,5 punti di distacco da Acosta. Tulovic ha ottenuto solo dodici punti nella sua seconda stagione completa nel Campionato del Mondo Moto2 e si trova in una deludente 24esima posizione in classifica grazie a questa prestazione non proprio brillante. È a 288,5 punti dalla testa della classifica con Acosta.

Ma la stagione non è ancora finita. Lo svevo farà tutto il possibile per schiarirsi le idee in vista della 18a gara stagionale della Moto2 in Malesia, dal 10 al 12 novembre, secondo il comunicato stampa di Liqui Moly del weekend di Buriram.

Tulovic di Lula ha finora cercato invano spiegazioni sul "perché stiamo inciampando in questo momento. Purtroppo è molto complesso. Per questo motivo mi preparerò bene durante la breve pausa fino alla Malesia; poi inizieremo con una strategia diversa in Malesia", ha annunciato.

Quale sarà la nuova strategia resta per il momento un mistero.

Tuttavia, il team manager Jürgen Lingg ha già individuato un punto debole. "Se fossimo partiti qualche fila più avanti, forse saremmo riusciti a entrare nella top 10", è stata la sua conclusione dopo il GP della Thailandia, dove Binder è arrivato 15° e Tulovic è caduto nella battaglia per il 19° posto contro il noto ritardatario Escrig, precipitando al 23° e ultimo posto.

Per inciso, i già citati ex assi del Campionato Europeo Aldeguer e Lopez si sono assicurati il 1° e l'8° posto al GP di Buriram, mentre i talentuosi piloti Boscoscuro sono al 6° e al 7° posto nel Campionato del Mondo.

Jürgen Lingg ha trovato la ricetta per un futuro migliore la domenica precedente. "Dobbiamo partire più forte il venerdì per essere più forti anche la domenica. Questo è il punto in cui dobbiamo lavorare di più".

Quanto durerà la pazienza di Pierer Mobility?

Non bisogna essere profeti per indovinare: Le prestazioni della squadra tedesca dovranno migliorare enormemente nel 2024 se si vuole convincere il Gruppo Pierer a prolungare il contratto biennale che scade alla fine del 2024.

Il team Intact dovrà confrontarsi con le squadre di Moto2 di Aki Ajo (che nel 2023 dovrebbe vincere il suo terzo titolo mondiale di fila in Moto2 e ne ha vinti due con Zarco nel 2015 e nel 2016) e di Jorge "Aspar" Martinez (che ha vinto il campionato mondiale di Moto3 con Arenas nel 2020 e con Guevara nel 2022, oltre al campionato mondiale Junior con Raúl Fernández, Guevara e Holgado dal 2018).

Il bilancio del team Liqui Moly Moto2 GP, che è uno dei tre più forti finanziariamente nel paddock, dopo undici anni: due vittorie nei GP, zero titoli mondiali.

Quindi c'è ancora margine di miglioramento per il team tedesco di Moto2 GP. "Sì", ha risposto Pit Beirer in un'intervista a SPEEDWEEK.com dopo un profondo sospiro.

Poi ha aggiunto: "Il progetto Husqvarna Moto2 è ancora molto giovane. Stiamo cercando di portare in Moto2 piloti migliori, passo dopo passo. Ma la selezione dei piloti non è ovviamente un processo di pensiero. Anche altri team sono alla ricerca di buoni piloti...".

"Dopo tutto, il team Husqvarna sta ancora lottando per il titolo mondiale Moto3 con Sasaki. Non abbiamo partner più forti nel paddock, ma ne abbiamo molti buoni", è la risposta evasiva di Pit Beirer. "Ad ogni Gran Premio ci sono 28 piloti su moto da corsa di Pierer Mobility AG, KTM, Husqvarna e GASGAS. È giusto dire che non c'è spazio per 28 piloti sul podio. Quindi non tutte le nostre squadre possono avere un candidato al podio. In parte si tratta di lavoro per i giovani, in parte di formazione di base, per altre squadre si tratta di vincere. A mio parere, siamo estremamente ampi e ben posizionati in questo paddock".

Tuttavia, la formazione dei piloti Husqvarna in Moto2 per il 2024 non sembra molto promettente. Darryn Binder e il nuovo campione europeo Senna Agius sono sotto contratto per la Moto2.

In Moto3, possiamo aspettarci i migliori risultati dal talentuoso Colin Veijer (18 anni), mentre non ci si possono aspettare gesta eroiche dal 25enne Tatsuki Suzuki, sostituto di Sasaki. Sebbene abbia all'attivo tre vittorie nei GP della Moto3, i suoi giorni migliori sono chiaramente alle spalle.

Ad eccezione della vittoria sotto la pioggia in Argentina nel 2023, quest'anno non ha ottenuto più di due ottavi posti.

Risultato gara Moto2, Buriram, 29.10.2023

1° Aldeguer, Boscoscuro, 22 rdn in 35:20.880 min (170,0 km/h)

2° Acosta, Kalex, + 3,481 sec.

3° Chantra, Kalex, + 9,794

4° Arbolino, Kalex, + 12,923

5° Ogura, Kalex, + 14,451

6° Ramirez, Kalex, + 14,816

7° Arenas, Kalex, + 15,030

8° Lopez, Boscoscuro, +18,360

9° Guevara, Kalex, +19.798

10° Gonzalez, Kalex, + 20,564

11° Canet, Kalex, + 20.962

12° Foggia, Kalex, + 24.198

13° J. Alcoba, Kalex, + 25.593

14° Lowes, Kalex, + 26.526

15° D. Binder, Kalex, +33.565

16° Bendsneyder, Kalex, +33.716

17° Salac, Kalex, +33.734

18° Baltus, Kalex, + 35.157

Altro:

23° Tulovic Kalex, + 1:27.793 min.

Fuori: v/d Goorbergh, Garcia, Vietti, Dixon, Roberts, Hada.

Classifica del Campionato del Mondo Moto2 dopo 17 gare su 20:

1. Acosta 300,5 punti. 2. Arbolino 237,5. 3. Dixon 172. 4. Canet 159. 5. Chantra 143,5. 6. Aldeguer 137. 7. Lopez 127. 8. Gonzalez 122,5. 9. Salac 108. 10. Ogura 106,5. 11. Vietti 106. 12. Garcia 84. 13. Lowes 82. 14. Roberts 72,5. 15. Arenas 72. 16. Baltus 48. 17. J. Alcoba 42,5. 18. Ramirez 33. 19. D. Binder 32. 20. Bendsneyder 30. 21. Foggia 27. 22. Guevara 20. 23. Van den Goorbergh 17. 24. Tulovic 12. 25. Pasini 11. 26. Hada 4,5. 27. Skinner 2. 28. Kelly 1.

Campionato mondiale costruttori:

1° Kalex, 402,5 punti (Campione del Mondo). 2. Boscoscuro 211. 3. Forward 1.

Campionato del mondo a squadre:

1° Red Bull KTM Ajo 372,5 punti. 2. Elf Marc VDS Racing 319.5. 3. Beta Tools Speed-Up 264. 4. Idemitsu Honda Team Asia 250. 5. Pons Wegow Los40, 243. 6. Inde GASGAS Aspar 192. 7. QJMOTOR Gresini Moto2, 150.5. 8. Correos Prepago Yamaha VR46 Master Camp 122.5. 9. Fantic Racing 106. 10. Italtrans Racing 99,5. 11. Fieten Oli Racing GP 65. 12. Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team 44. 13. Onlyfans American Racing 35. 14. Pertamina Mandalika SAG Team 34,5. 15. Forward Team 1.

Risultato della gara Moto3, Buriram (29.10.):

1° Alonso, GASGAS, 19 rdn in 32:45.307 min (= 158,4 km/h)

2° Furusato, Honda, + 0,266 sec.

3° Veijer, Husqvarna, + 0,359

4° Masia, Honda, + 0,382

5° Deniz Öncü, KTM, + 0,557

6° Holgado, KTM, + 1,133

7° Bertelle, Honda, + 1,288

8° Riccardo Rossi, Honda, + 1.307

9° Yamanaka, GASGAS, + 1.413

10° Toba, Honda, + 1.445

11° Ortolá, KTM, + 1.468

12° Kelso, CFMOTO, + 2.337

13° Moreira, KTM, + 2.409

14° Artigas, CFMOTO, + 6.497

15° Adrian Fernández, Honda, + 6.663

Classifica del Campionato del Mondo Moto3 dopo 17 gare su 20:

1° Masia, 230 punti. 2. Sasaki 213. 3. Alonso 205. 4. Holgado 205. 5. Öncü 191. 6. Ortolá 157. 7. Moreira 131. 8. Rueda 111. 9. Veijer 105. 10. Muñoz 102. 11. Nepa 100. 12. Toba 97. 13. Yamanaka 71. 14. Artigas 67. 15. R. Rossi 66. 16. Suzuki Furusato 56. Furusato 56. 17. Suzuki 50. 18. Bertelle 42. 19. Kelso 40. 20. Salvador 31. 21. Fenati 30. 22. Odgen 21. 23. Migno 17. 24. A. Fernandez 12. 25. Farioli 7. 26. Fellon 6. 27. Azman 5. 28. Carraro 5. 29. Aji 4. 27. Whatley 3.

Campionato costruttori:

1. KTM, 349 punti. 2. Honda 281 3. Husqvarna 247. 4. GASGAS 223. 5. CFMOTO 91.

Campionato mondiale a squadre:

1° LIQUI MOLY Husqvarna Intact GP, 318 punti. 2. Red Bull KTM Ajo 302 punti. 3. Leopard Racing 292. 4. Gaviota GASGAS Aspar Team 276. 5. Angeluss MTA Team 257. 6. Red Bull KTM Tech3, 212. 7. SIC58 Squadra Corse 163. 8. MTHelmets-MSi 136. 9. CFMOTO Racing PrüstelGP 107. 10. BOE Motorsports 102. 11. Rivacold Snipers Team 77. 12. Honda Team Asia 60. 13. CIP Green Power 54. 14. Vision Track Racing Team 24.