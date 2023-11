Husqvarna: A equipa de Moto2 tem sido um fracasso até agora

Ayumu Sasaki, da Liqui Moly Husqvarna Factory Team, não é propriamente um talento excecional, já que aos 23 anos de idade só conseguiu três vitórias no Moto3 GP. No entanto, o piloto japonês conseguiu 20 pódios, oito pole positions e oito voltas mais rápidas.

Como tem um contrato com o proprietário da equipa, Peter Öttl, há vários anos, a equipa alemã informou os gestores da Pierer Mobility AG no GP da Áustria que Sasaki iria subir para a classe Moto2 ao lado de Darryn Binder na equipa Liqui Moly da Husqvarna em 2023.

Mas depois, do nada, os responsáveis da Pierer foram surpreendidos pela notícia do SPEEDWEEK.com de que Sasaki tinha chegado a acordo com a equipa Yamaha Master Camp Moto2 e iria ocupar o lugar de Manuel Gonzalez.

"Penso que é uma grande pena que a equipa não tenha tido a preocupação de o contratar desde o início", disse Pit Beirer, Diretor da Pierer Mobility Motorsport, numa entrevista ao SPEEDWEEK.com.

Agora, para além do promissor estreante, o piloto de emergência Tatsuki Suzuki foi contratado como sucessor de Sasaki, que perdeu o seu lugar na Leopard-Honda devido a resultados medíocres no outono.

Isto aumenta a pressão sobre a equipa Liqui-Moly para ter sucesso, porque após 17 das 20 corridas de Grande Prémio na classe Moto2, os resultados na classificação são altamente subterrâneos. Especialmente se considerarmos que, há um ano, Darryn Binder ainda esperava lutar pelo título na Moto2 e depois regressar ao Campeonato do Mundo de MotoGP.

E o Campeão Europeu de Moto2, Lukas Tulovic, colocou-se ao mesmo nível dos ases do Campeonato Europeu de Moto2, Fermin Aldeguer e Alonso Lopez, em várias entrevistas em novembro de 2022 e, por isso, manteve a perspetiva de pódios e vitórias na sua primeira época na Husqvarna.

"Se a época começar bem, tudo é possível", previu um confiante Tulovic há um ano, tornando claramente a possibilidade de vencer o Campeonato do Mundo de Moto2 uma possibilidade real.

Resultado intacto do Campeonato do Mundo: 19º Binder, 24º Tulovic

Até agora, as previsões arrojadas de Binder e Tulovic infelizmente não se concretizaram, como prova uma olhadela à classificação. Darryn Binder é o 19º no campeonato de pilotos, com 32 pontos e 168,5 pontos atrás de Acosta. Tulovic marcou apenas doze pontos na sua segunda época completa no Campeonato do Mundo de Moto2 e está num dececionante 24º lugar na classificação graças a este desempenho menos brilhante. Ele está a 288,5 pontos da liderança com Acosta.

Mas a época ainda não terminou. O suábio vai agora fazer tudo o que estiver ao seu alcance para limpar a cabeça para a 18ª corrida de Moto2 da época, na Malásia, de 10 a 12 de novembro, de acordo com o comunicado de imprensa da Liqui Moly do fim de semana em Buriram.

Até agora, Tulovic, da Lula, tem procurado em vão explicações para "a razão pela qual estamos a tropeçar neste momento. Infelizmente, é muito complexo. É por isso que me vou preparar bem durante a curta pausa até à Malásia; depois começaremos com uma estratégia diferente na Malásia", anunciou.

Para já, a nova estratégia continua a ser um mistério.

No entanto, o chefe de equipa Jürgen Lingg já identificou um ponto fraco. "Se tivéssemos começado algumas filas mais à frente, poderíamos até ter conseguido entrar no top 10", foi a sua conclusão após o GP da Tailândia, onde Binder terminou em 15º e Tulovic caiu na batalha pelo 19º lugar contra o notório retardatário Escrig, caindo para 23º e último lugar.

A propósito, os antigos ases do Campeonato da Europa Aldeguer e Lopez garantiram o 1º e 8º lugares no GP de Buriram, enquanto os talentosos pilotos da Boscoscuro estão em 6º e 7º lugares no Campeonato do Mundo.

Jürgen Lingg encontrou a receita para um futuro melhor no penúltimo domingo. "Temos de começar mais fortes na sexta-feira para sermos também mais fortes no domingo. É nesse ponto que temos de trabalhar mais."

Até quando vai durar a paciência da Pierer Mobility?

Não é preciso ser um profeta para adivinhar: O desempenho da equipa alemã terá de melhorar enormemente em 2024, se quiser convencer o Grupo Pierer a prolongar o contrato de dois anos que expira no final de 2024.

A equipa Intact terá de se comparar com as equipas de Moto2 de Aki Ajo (que deverá ganhar o seu terceiro título consecutivo do Campeonato do Mundo de Moto2 em 2023 e ganhou dois com Zarco em 2015 e 2016) e Jorge "Aspar" Martinez (que ganhou o Campeonato do Mundo de Moto3 com Arenas em 2020 e com Guevara em 2022, bem como o Campeonato do Mundo Júnior com Raúl Fernández, Guevara e Holgado desde 2018).

O historial da equipa Liqui Moly Moto2 GP, que é uma das três mais fortes financeiramente no paddock, ao fim de onze anos: duas vitórias em GP, zero títulos de campeão do mundo.

Portanto, a equipa alemã de Moto2 GP ainda tem margem para melhorar. "Sim", respondeu Pit Beirer numa entrevista ao SPEEDWEEK.com após um profundo suspiro.

Depois acrescentou: "O projeto Husqvarna Moto2 ainda é muito jovem. Estamos agora a tentar colocar melhores pilotos na Moto2, passo a passo. Mas a seleção de pilotos não é, obviamente, um processo de desejo. Outras equipas também estão à procura de bons pilotos..."

"Afinal de contas, a equipa Husqvarna ainda está a lutar pelo título do Campeonato do Mundo de Moto3 com Sasaki. Não temos parceiros mais barulhentos no paddock, mas temos muitos bons parceiros", é a resposta evasiva de Pit Beirer. "Há 28 pilotos em motos de corrida da Pierer Mobility AG, KTM, Husqvarna e GASGAS em cada Grande Prémio. É justo dizer que não há espaço para 28 pilotos no pódio. Por isso, nem todas as nossas equipas podem ter um candidato ao pódio. Uma parte é o trabalho com os jovens, outra parte é a formação de base, para outras equipas trata-se de ganhar. Na minha opinião, somos extremamente abrangentes e estamos bem posicionados neste paddock."

No entanto, o alinhamento de pilotos de Moto2 da Husqvarna para 2024 não parece muito promissor. Darryn Binder e o novo Campeão Europeu Senna Agius estão sob contrato para a Moto2.

Na Moto3, podemos esperar resultados de topo do talentoso Colin Veijer (18), enquanto não se podem esperar feitos heróicos do substituto de Sasaki, Tatsuki Suzuki, de 25 anos. Embora tenha três vitórias de Moto3 GP no seu nome, os seus melhores dias estão claramente muito para trás.

Com exceção da vitória na Argentina em 2023, não conseguiu mais do que dois oitavos lugares este ano.

Resultado da corrida de Moto2, Buriram, 29.10.2023

1º Aldeguer, Boscoscuro, 22 rdn em 35:20.880 min (170.0 km/h)

2º Acosta, Kalex, + 3,481 seg.

3º Chantra, Kalex, + 9,794

4º Arbolino, Kalex, + 12,923

5º Ogura, Kalex, + 14,451

6º Ramirez, Kalex, + 14,816

7º Arenas, Kalex, + 15,030

8º Lopez, Boscoscuro, +18.360

9º Guevara, Kalex, +19,798

10º Gonzalez, Kalex, + 20,564

11º Canet, Kalex, + 20,962

12º Foggia, Kalex, + 24,198

13º J. Alcoba, Kalex, + 25,593

14º Lowes, Kalex, + 26,526

15º D. Binder, Kalex, +33,565

16º Bendsneyder, Kalex, +33,716

17º Salac, Kalex, +33,734

18º Baltus, Kalex, + 35,157

Mais:

23º Tulovic, Kalex, + 1:27.793 min

Eliminados: v/d Goorbergh, Garcia, Vietti, Dixon, Roberts, Hada.

Classificação do Campeonato do Mundo de Moto2 após 17 de 20 corridas:

1º Acosta 300,5 pontos. 2. Arbolino 237.5. 3. Dixon 172. 4. Canet 159. 5. Chantra 143.5. 6. Aldeguer 137. 7. Lopez 127. 8. Gonzalez 122.5. 9. Salac 108. 10. Ogura 106.5. 11. Vietti 106. 12. Garcia 84. 13. Lowes 82. 14. Roberts 72.5. 15. Arenas 72. 16. Baltus 48. 17. J. Alcoba 42.5. 18. Ramirez 33. 19. D. Binder 32. 20. Bendsneyder 30. 21. Foggia 27. 22. Guevara 20. 23. Van den Goorbergh 17. 24. Tulovic 12. 25. Pasini 11. 26. Hada 4.5. 27. Skinner 2. 28. Kelly 1.

Campeonato do Mundo de Construtores:

1º Kalex, 402,5 pontos (Campeão do Mundo). 2. Boscoscuro 211. 3. Forward 1.

Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Red Bull KTM Ajo 372,5 pontos. 2. Elf Marc VDS Racing 319,5. 3. Beta Tools Speed-Up 264. 4. Idemitsu Honda Team Asia 250. 5. Pons Wegow Los40, 243. 6. Inde GASGAS Aspar 192. 7. QJMOTOR Gresini Moto2, 150,5. 8. Correos Prepago Yamaha VR46 Master Camp 122,5. 9. Fantic Racing 106. 10. Italtrans Racing 99,5. 11. Fieten Oli Racing GP 65. 12. Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team 44. 13. Onlyfans American Racing 35. 14. Pertamina Mandalika SAG Team 34,5. 15. Forward Team 1.

Resultado da corrida de Moto3, Buriram (29.10.):

1º Alonso, GASGAS, 19 rdn em 32:45.307 min (= 158.4 km/h)

2º Furusato, Honda, + 0,266 seg

3º Veijer, Husqvarna, + 0,359

4º Masia, Honda, + 0,382

5º Deniz Öncü, KTM, + 0,557

6º Holgado, KTM, + 1,133

7º Bertelle, Honda, + 1.288

8º Riccardo Rossi, Honda, + 1,307

9º Yamanaka, GASGAS, + 1,413

10º Toba, Honda, + 1,445

11º Ortolá, KTM, + 1,468

12º Kelso, CFMOTO, + 2.337

13º Moreira, KTM, + 2.409

14º Artigas, CFMOTO, + 6,497

15º Adrian Fernández, Honda, + 6,663

Classificação do Campeonato do Mundo de Moto3 após 17 de 20 corridas:

1º Masia, 230 pontos. 2. Sasaki 213. 3. Alonso 205. 4. Holgado 205. 5. Öncü 191. 6. Ortolá 157. 7. Moreira 131. 8. Rueda 111. 9. Veijer 105. 10. Muñoz 102. 11. Nepa 100. 12. Toba 97. 13. Yamanaka 71. 14. Artigas 67. 15. R. Rossi 66. 16. Furusato 56. 17. Suzuki 50. 18. Bertelle 42. 19. Kelso 40. 20. Salvador 31. 21. Fenati 30. 22. Odgen 21. 23. Migno 17. 24. A. Fernandez 12. 25. Farioli 7. 26. Fellon 6. 27. Azman 5. 28. Carraro 5. 29. Aji 4. 27. Whatley 3.

Campeonato de Construtores:

1º KTM, 349 pontos. 2. Honda 281. 3. Husqvarna 247. 4. GASGAS 223. 5. CFMOTO 91.

Campeonato do Mundo de Equipas:

1º LIQUI MOLY Husqvarna Intact GP, 318 pontos. 2. Red Bull KTM Ajo 302 pontos. 3. Leopard Racing 292. 4. Gaviota GASGAS Aspar Team 276. 5. Angeluss MTA Team 257. 6. Red Bull KTM Tech3, 212. 7. SIC58 Squadra Corse 163. 8. MTHelmets-MSi 136. 9. CFMOTO Racing PrüstelGP 107. 10. BOE Motorsports 102. 11. Rivacold Snipers Team 77. 12. Honda Team Asia 60. 13. CIP Green Power 54. 14. Vision Track Racing Team 24.