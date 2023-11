Petronas : 40 % de "biocarburant" dès 2024

Le groupe pétrolier malaisien Petronas, également sponsor principal du GP de Sepang, alimentera les motos de course des catégories GP Moto2 et Moto3 avec du carburant durable à partir de 2024. Le fournisseur officiel de carburant de ces deux catégories et Dorna Sports ont décidé d'utiliser ce nouveau "sustainable fuels" pour la prochaine saison de course. Petronas a pour objectif d'optimiser le carburant de course de manière à ce que le MotoGP progresse constamment dans la course vers un avenir sans carbone.

Les émissions mondiales nettes zéro, ou simplement zéro net, sont un état dans lequel les émissions d'origine humaine sont compensées par l'élimination du dioxyde de carbone d'origine humaine sur une période donnée.

En 2024, les motos des catégories Moto2 et Moto3 seront uniquement alimentées par du carburant Petrinas Primax Pro-Race M2, composé d'au moins 40% de "biocarburant" non fossile, répondant ainsi aux exigences du "2024 FIM Grand Prix World Championship Regulations".

Le partenariat entre Petronas et Dorna, propriétaire des droits du GP moto, vise à utiliser un carburant 100 % sans émissions ("biocarburant" ou carburant synthétique) dans les trois catégories du GP au plus tard en 2027. Ce sera le début d'une nouvelle ère avec des "carburants zéro carbone".

Datin Anita Azrina Abdul Aziz, PETRONAS Senior General Manager, Group Strategic Relations and Communications : "Je suis fière de notre partenariat avec Dorna Sports, qui évolue car nous voulons conduire le sport vers un avenir avec moins de carbone. Pour Petronas, le développement d'un carburant durable est la clé qui nous permettra de créer de nouvelles opportunités et de nous préparer à la transformation des sources d'énergie".