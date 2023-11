Petronas: 40 per cento di biocarburante entro il 2024

La compagnia petrolifera malese Petronas, che è anche lo sponsor principale del GP di Sepang, alimenterà le moto da corsa delle classi Moto2 e Moto3 GP con carburante sostenibile a partire dal 2024. Il fornitore ufficiale di carburante di queste due categorie e Dorna Sports hanno deciso di utilizzare questo nuovo "carburante sostenibile" per la prossima stagione agonistica. Petronas mira a ottimizzare il carburante da gara in modo che la MotoGP possa fare progressi costanti nella corsa verso un futuro senza emissioni di carbonio.

Le emissioni nette globali, o semplicemente nette, sono uno stato in cui le emissioni prodotte dall'uomo sono compensate dalla rimozione dell'anidride carbonica prodotta dall'uomo in un determinato periodo di tempo.

Nel 2024, le moto delle classi Moto2 e Moto3 saranno alimentate esclusivamente con il carburante Petrinas Primax Pro-Race M2, composto per almeno il 40% da "biocarburante" non fossile, soddisfacendo così i requisiti del "2024 FIM Grand Prix World Championship Regulations".

La partnership tra Petronas e il detentore dei diritti per i GP di motociclismo Dorna mira a utilizzare un carburante privo di emissioni al 100% ("biocarburante" o carburante sintetico) in tutte e tre le classi dei GP entro il 2027 al più tardi. Inizierà così la nuova era dei carburanti a zero emissioni di carbonio.

Datin Anita Azrina Abdul Aziz, Senior General Manager di PETRONAS, Group Strategic Relations and Communications: "Sono orgogliosa della partnership con Dorna Sports, che si sta evolvendo mentre cerchiamo di guidare lo sport verso un futuro a basse emissioni di carbonio. Per Petronas, lo sviluppo di carburante sostenibile è fondamentale per aprire nuove opportunità e prepararci alla trasformazione delle fonti energetiche."