Petronas: 40 por cento de biocombustível até 2024

A Petronas vai equipar as motos das classes Moto3 e Moto2 GP com combustíveis que são 40% livres de carbono já na próxima época.

A empresa petrolífera malaia Petronas, que é também o principal patrocinador do GP de Sepang, vai abastecer as motos de corrida das classes Moto2 e Moto3 GP com combustível sustentável a partir de 2024. O fornecedor oficial de combustível destas duas categorias e a Dorna Sports decidiram utilizar este novo "combustível sustentável" na próxima época de corridas. O objetivo da Petronas é otimizar o combustível de corrida para que o MotoGP possa fazer progressos constantes na corrida para um futuro sem carbono.

As emissões líquidas globais zero, ou simplesmente emissões líquidas zero, são um estado em que as emissões produzidas pelo homem são compensadas pela remoção de dióxido de carbono produzido pelo homem durante um determinado período de tempo.

Em 2024, as motos das classes Moto2 e Moto3 serão alimentadas apenas com o combustível Petrinas Primax Pro-Race M2, que consiste em pelo menos 40% de "biocombustível" não fóssil, cumprindo assim os requisitos do "Regulamento do Campeonato do Mundo de Grandes Prémios da FIM de 2024".

A parceria entre a Petronas e a Dorna, detentora dos direitos do GP de motociclismo, tem como objetivo a utilização de combustível 100% isento de emissões ("biocombustível" ou combustível sintético) nas três classes de GP até 2027, o mais tardar. A nova era dos combustíveis com zero emissões de carbono está então a começar.

Datin Anita Azrina Abdul Aziz, Directora-Geral Sénior da PETRONAS, Relações Estratégicas e Comunicações do Grupo: "Estou orgulhosa da parceria com a Dorna Sports, que está a evoluir à medida que procuramos conduzir o desporto para um futuro com menos emissões de carbono. Para a Petronas, o desenvolvimento de combustível sustentável é fundamental para abrir novas oportunidades e prepararmo-nos para a transformação das fontes de energia".