Sepang: Pole per Aldeguer, Acosta 6°, Tulovic 24°.

Il pilota Boscoscuro Fermín Aledeguer ha continuato la sua corsa al successo sabato a Sepang. Pedro Acosta (Red Bull KTM Ajo) affronterà il suo secondo match point nella lotta per il titolo Moto2 2023 partendo dalla sesta posizione in griglia.

Il vincitore di Buriram, Fermín Aldeguer, si è assicurato la pole position per il GP della Malesia, regalando alla stella di Boscoscuro la migliore posizione in griglia per la terza volta consecutiva. Celestino Vietti (Fantic Racing) ha mantenuto il secondo posto in griglia nonostante una caduta alla curva 4, mentre Manuel Gonzalez (Correos Prepago Yamaha VR46) ha completato la prima fila.

Aron Canet (Pons Wegow Los40) è arrivato quarto in Q2, ma poiché è caduto poco dopo Vietti alla curva 4, rischia una penalità per una caduta in regime di bandiera gialla. I commissari sportivi stanno indagando sull'incidente.

Il favorito del Campionato del Mondo Pedro Acosta del Team Red Bull KTM Ajo si è schierato in seconda fila al sesto posto. Il suo unico rivale per il titolo Tony Arbolino ha dovuto deviare dalla Q1, ma si è poi assicurato il settimo posto in griglia e domenica si schiererà direttamente dietro Acosta. Tuttavia, sarà difficile per l'italiano dell'Elf Marc VDS Racing Team rimandare ancora una volta la decisione sul campionato del mondo.

Pedro Acosta sarà incoronato campione del mondo Moto2 2023 a Sepang se:

Arriva tra i primi quattro, indipendentemente dal risultato di Arbolino.

Si classifica tra il quinto e il nono posto e Arbolino non vince.

Finisce tra il decimo e il 13° posto e Arbolino non va oltre il terzo.

Arbolino non supera il quarto posto, indipendentemente dal risultato di Acosta.

Il 23enne Lukas Tulovic (Liqui Moly Husqvarna Intact GP) di Eberbach partirà dal 24° posto sulla griglia di partenza del GP della Malesia, dopo aver concluso la Q1 non oltre il decimo posto.

Il suo compagno di squadra Darryn Binder ha perso le qualifiche dopo uno spaventoso incidente nelle FP3, quando pare sia caduto alla curva 1 dopo un guasto ai freni ad alta velocità. Il 25enne sudafricano si è inizialmente rialzato, ma è stato portato in ospedale per ulteriori controlli alla caviglia destra.

Risultati Moto2 Q2, Sepang (11.11.):

1° Aldeguer, Boscoscuro, 2:05.288 min.

2° Vietti, Kalex, + 0,502 sec.

3° Gonzalez, Kalex, + 0,527

4° Canet, Kalex, + 0,562

5. Ramirez, Kalex, + 0,600

6° Acosta, Kalex, + 0,606

7° Arbolino, Kalex, + 0,624

8° Dixon, Kalex, + 0,641

9° Chantra, Kalex, + 0,872

10° Roberts, Kalex, + 0,882

11° Lowes, Kalex, + 0,937

12° Garcia, Kalex, + 1,060

13° Ogura, Kalex, + 1,222

14° Baltus, Kalex, + 1,282

15° Lopez, Boscoscuro, + 1,353

16° Arenas, Kalex, + 1,363

17° Hada, Kalex, + 2,003

18° Salac, Kalex, + 11.908



Altro:

24° Tulovic, Kalex

Risultati Moto3 Q2, Sepang (11.11.):

1° Masia, Honda, 2:10.846 min.

2° Veijer, Husqvarna, + 0,906 sec.

3° Bertelle, Honda, + 0,932

4° Ortolá, KTM, + 1,053

5° Sasaki, Husqvarna, + 1,156

6° Rueda, KTM, + 1,267

7° Kelso, CFMOTO, + 1.269

8° Muñoz, KTM, + 1.383

9° Öncü, KTM, + 1.394

10° Moreira, KTM, + 1.396

11° Fenati, Honda, + 1.429

12° Yamanaka, GASGAS, + 1.462

13° Artigas, CFMOTO, + 2.003

14° Rossi, Honda, + 2.274

15° Holgado, KTM, + 2.331

16° Farioli, KTM, + 2.349

17° Perez, KTM, + 2.657

18° Adrián Fernández, Honda, + 2.784



Inoltre:

20° Furusato, Honda

21° Alonso, GASGAS