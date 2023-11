Sepang: Pole para Aldeguer, Acosta 6º, Tulovic 24º.

O vencedor de Buriram, Fermín Aldeguer, garantiu a pole position para o GP da Malásia, dando à estrela da Boscoscuro a melhor posição da grelha pela terceira vez consecutiva. Celestino Vietti (Fantic Racing) manteve o segundo lugar da grelha apesar de uma queda na curva 4, com Manuel Gonzalez (Correos Prepago Yamaha VR46) a completar a primeira linha.

Aron Canet (Pons Wegow Los40) terminou em quarto na Q2, mas porque caiu pouco depois de Vietti na curva 4, enfrenta uma penalização por uma queda sob bandeira amarela. Os comissários de pista estão a investigar o incidente.

O favorito do Campeonato do Mundo, Pedro Acosta, da Red Bull KTM Ajo Team, alinhou na segunda linha em sexto lugar. O seu único rival no título, Tony Arbolino, teve de se desviar da Q1, mas assegurou o sétimo lugar na grelha e vai alinhar diretamente atrás de Acosta no domingo. No entanto, será difícil para o italiano da Elf Marc VDS Racing Team adiar mais uma vez a decisão do campeonato do mundo.

Pedro Acosta será coroado Campeão do Mundo de Moto2 de 2023 em Sepang se:

Terminar entre os quatro primeiros, independentemente do resultado de Arbolino.

Terminar entre o quinto e o nono lugar e Arbolino não vencer.

Terminar entre o décimo e o 13º lugar e Arbolino não for melhor do que terceiro.

Arbolino não termina acima do quarto lugar, independentemente do resultado de Acosta.

Lukas Tulovic (Liqui Moly Husqvarna Intact GP), de 23 anos, de Eberbach, vai começar o GP da Malásia em 24º na grelha, depois de não ter terminado acima do décimo lugar na Q1.

O seu companheiro de equipa Darryn Binder perdeu a qualificação depois de um acidente assustador na terceira sessão de treinos livres, quando aparentemente caiu na curva 1 após uma falha nos travões a alta velocidade. O sul-africano de 25 anos levantou-se inicialmente, mas foi levado para o hospital para mais exames ao tornozelo direito.

Resultado Moto2 Q2, Sepang (11.11.):

1º Aldeguer, Boscoscuro, 2:05.288 min

2º Vietti, Kalex, + 0,502 seg.

3º Gonzalez, Kalex, + 0,527

4º Canet, Kalex, + 0,562

5º Ramirez, Kalex, + 0,600

6º Acosta, Kalex, + 0,606

7º Arbolino, Kalex, + 0,624

8º Dixon, Kalex, + 0,641

9º Chantra, Kalex, + 0,872

10º Roberts, Kalex, + 0,882

11º Lowes, Kalex, + 0,937

12º Garcia, Kalex, + 1,060

13º Ogura, Kalex, + 1.222

14º Baltus, Kalex, + 1.282

15º Lopez, Boscoscuro, + 1.353

16º Arenas, Kalex, + 1.363

17º Hada, Kalex, + 2.003

18º Salac, Kalex, + 11,908



Mais:

24º Tulovic, Kalex

Resultado Moto3 Q2, Sepang (11.11.):

1º Masia, Honda, 2:10.846 min

2º Veijer, Husqvarna, + 0,906 seg

3º Bertelle, Honda, + 0,932

4º Ortolá, KTM, + 1,053

5º Sasaki, Husqvarna, + 1,156

6º Rueda, KTM, + 1,267

7º Kelso, CFMOTO, + 1.269

8º Muñoz, KTM, + 1.383

9º Öncü, KTM, + 1.394

10º Moreira, KTM, + 1.396

11º Fenati, Honda, + 1.429

12º Yamanaka, GASGAS, + 1,462

13º Artigas, CFMOTO, + 2.003

14º Rossi, Honda, + 2.274

15º Holgado, KTM, + 2.331

16º Farioli, KTM, + 2.349

17º Perez, KTM, + 2,657

18º Adrián Fernández, Honda, + 2,784



Também:

20º Furusato, Honda

21º Alonso, GASGAS