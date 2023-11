Sepang : Aldeguer s'impose, Acosta est champion du monde Moto2

Fermin Aldeguer a dominé la course Moto2 de Sepang et s'est assuré une deuxième victoire consécutive. Pedro Acosta (Red Bull KTM Ajo) est devenu le plus jeune champion du monde Moto2 de tous les temps en terminant deuxième.

Après avoir terminé deuxième au GP de Malaisie, Pedro Acosta (Red Bull KTM Ajo) occupe la tête du classement du championnat du monde Moto2 avec 77 points d'avance sur Tony Arbolino (Elf Marc VDS Racing), ce qui est irrattrapable. Pour le jeune homme de 19 ans, il s'agit déjà de son deuxième titre en trois ans, après avoir été sacré champion du monde de manière sensationnelle lors de sa première saison en championnat du monde Moto3 en 2021.

A deux courses de la fin, le "requin de Mazarrón" compte désormais sept victoires de course à son actif. Il a donc encore des chances de battre le record de Marc Márquez avec neuf victoires lors de la saison 2012. Pour l'équipe d'Aki Ajo, il s'agit déjà du troisième titre consécutif en championnat du monde Moto2, puisque l'équipe a gagné en 2021 avec Remy Gardner et en 2022 avec Augusto Fernández.

Alors qu'Acosta a dû se contenter de la sixième place sur la grille de départ lors des qualifications de samedi, Fermin Aldeguer (Boscoscuro) a décroché la pole position pour la troisième fois consécutive. Lukas Tulovic a pris le départ du GP de Malaisie en 24e position.

Aron Canet a dû commencer la 18e manche du championnat du monde avec une pénalité "long lap" après avoir chuté sous les drapeaux jaunes le samedi. La course de 17 tours sur le circuit international de Sepang a débuté à 12h20 précises, heure locale, par une température tropicale de 32 degrés à l'extérieur et de 50 degrés sur l'asphalte.

Voici comment s'est déroulée la course :

Départ : Manuel Gonzalez prend la tête et s'engage en premier dans le virage 1. Mais au virage 2, il entre en collision avec le poleman Aldeguer, ce qui provoque la chute de Gonzalez. Acosta est déjà remonté à la 2e place, Arbolino à la 7e.



2e tour : Aldeguer mène de 1,3 sec devant Acosta, Marcos Ramirez Celestino Vietti, Ai Ogura et Aron Canet. Arbolino entre en collision avec Canet dans le virage 9 et recule à la 24e place. Lukas Tulovic chute hors de la course, mais relève sa Kalex et continue à rouler.



3ème tour : Vietti glisse dans le virage 9 et peu après, la recrue Moto2 Izan Guevara est également touchée dans le même virage.

4e tour : Aldeguer porte son avance à 2,8 secondes, tandis qu'Acosta consolide son avance de 1,2 seconde sur Ramirez. Canet effectue sa "pénalité de longue course" et se replace en 14e position.



5e tour : Sergio Garcia et Kohta Nozane chutent indépendamment l'un de l'autre par la roue avant au virage 9.



6e tour : Canet est à terre dans le virage 2. Aldeguer domine avec 3,8 secondes d'avance, tandis que son coéquipier Alonso López est entre-temps arrivé dans le top 4.

7e tour : Aldeguer devance Acosta de 4,6 sec. Ramirez doit défendre P3 contre López. Arbolino en P13.



10e tour : Aldeguer devant Acosta (+ 6,025 sec), Ramirez (+ 8,034), López (+ 9,423), Ogura (+ 9,636), Dixon (+ 10,012), Chantra (+ 12,404) et Lowes (+ 12,813).

11e tour : López perd du rythme et doit céder la 4e place à Ogura.



14e tour : Ogura fait la chasse à Ramirez et réduit son retard à 0,7 sec.

Dernier tour : Aldeguer fête sa troisième victoire en GP, tandis qu'Acosta est couronné plus jeune champion du monde Moto2 de tous les temps avec une deuxième place. Ramirez s'assure son premier podium en Moto2 et relègue ainsi Ogura à la quatrième place.

Résultat de la course Moto2, Sepang, 12.11.2023

1. Aldeguer, Boscoscuro, 17 rdn

2. Acosta, Kalex, + 7,128 sec

3. Ramirez, Kalex, + 9,558

4. Ogura, Kalex, + 9,992

5. Dixon, Kalex, + 11,652

6. Chantra, Kalex + 13,675

7. Lowes, Kalex, + 15,200

8. Roberts, Kalex, + 18,482

9. Arenas, Kalex, + 20,004

10. Arbolino, Kalex, + 20,990

11. Baltus, Kalex, + 21,570

12e Alcoba, Kalex, + 23,489