Sepang: Aldeguer vince, Acosta è campione del mondo Moto2

Dopo il secondo posto nel GP della Malesia, Pedro Acosta (Red Bull KTM Ajo) ha un vantaggio inattaccabile di 77 punti su Tony Arbolino (Elf Marc VDS Racing) in testa alla classifica del Campionato del Mondo Moto2. Per il 19enne si tratta della seconda vittoria in tre anni, dopo che nel 2021 si era clamorosamente laureato campione del mondo nella sua prima stagione del campionato mondiale Moto3.

A due gare dal termine, lo "Squalo di Mazarrón" ha ora sette vittorie in gara. Ciò significa che ha ancora la possibilità di battere il record di Marc Márquez di nove vittorie nella stagione 2012. Per il team di Aki Ajo si tratta del terzo titolo consecutivo nel Campionato del Mondo Moto2, dopo aver vinto con Remy Gardner nel 2021 e con Augusto Fernández nel 2022.

Mentre Acosta ha dovuto inizialmente accontentarsi del sesto posto in griglia nelle qualifiche di sabato, Fermin Aldeguer (Boscoscuro) ha conquistato la pole position per la terza volta consecutiva. Lukas Tulovic ha iniziato il GP della Malesia dal 24° posto in griglia.

Aron Canet ha dovuto iniziare il 18° round del Campionato del Mondo con una penalità per "giro lungo" dopo essere caduto in regime di bandiere gialle sabato. La gara di 17 giri sul Circuito Internazionale di Sepang ha preso il via puntualmente alle 12.20 ora locale con temperature tropicali di 32 gradi all'esterno e 50 gradi sull'asfalto.

Ecco come si è svolta la gara:

Partenza: Manuel Gonzalez prende la testa della corsa ed è il primo a girare alla curva 1. Tuttavia, si scontra con il poleman Aldeguer alla curva 2, causando la caduta di Gonzalez. Acosta è già risalito in P2, Arbolino in P7.



Giro 2: Aldeguer conduce con 1,3 secondi di vantaggio su Acosta, Marcos Ramirez, Celestino Vietti, Ai Ogura e Aron Canet. Arbolino si scontra con Canet alla curva 9 e retrocede al 24° posto. Lukas Tulovic cade fuori gara, ma riprende la sua Kalex e continua.



Giro 3: Vietti sbanda alla curva 9 e poco dopo anche il debuttante della Moto2 Izan Guevara è coinvolto nella stessa curva.

Giro 4: Aldeguer allunga il suo vantaggio a 2,8 secondi, mentre Acosta consolida il suo vantaggio su Ramirez di 1,2 secondi. Canet sconta la sua "penalità per giro lungo" e rientra in pista in 14a posizione.



5° giro: Sergio Garcia e Kohta Nozane si schiantano indipendentemente l'uno dall'altro alla curva 9.



6° giro: Canet cade alla curva 2. Aldeguer domina con un vantaggio di 3,8 secondi, mentre il suo compagno di squadra Alonso López è ora tra i primi quattro.

7° giro: Aldeguer ha 4,6 secondi di vantaggio su Acosta. Ramirez deve difendere la P3 da López. Arbolino in P13.



10° giro: Aldeguer precede Acosta (+ 6,025 sec), Ramirez (+ 8,034), López (+ 9,423), Ogura (+ 9,636), Dixon (+ 10,012), Chantra (+ 12,404) e Lowes (+ 12,813).

11° giro: López perde il passo e deve cedere il 4° posto a Ogura.



14° giro: Ogura insegue Ramirez e riduce il distacco a 0,7 secondi.

Ultimo giro: Aldeguer festeggia la sua terza vittoria in un GP, mentre Acosta diventa il più giovane campione del mondo Moto2 di tutti i tempi con il secondo posto. Ramirez ottiene il suo primo podio in Moto2, relegando Ogura al 4° posto.

Risultato gara Moto2, Sepang, 12.11.2023

1° Aldeguer, Boscoscuro, 17 rdn

2° Acosta, Kalex, + 7,128 sec.

3° Ramirez, Kalex, + 9,558

4° Ogura, Kalex, + 9,992

5° Dixon, Kalex, + 11,652

6° Chantra, Kalex, + 13,675

7° Lowes, Kalex, + 15,200

8° Roberts, Kalex, +18,482

9° Arenas, Kalex, + 20,004

10° Arbolino, Kalex, +20,990

11° Baltus, Kalex, +21.570

12° Alcoba, Kalex, + 23.489