Sepang: Aldeguer vence e Acosta é Campeão do Mundo de Moto2

Fermin Aldeguer dominou a corrida de Moto2 em Sepang e garantiu a sua segunda vitória consecutiva. Entretanto, Pedro Acosta (Red Bull KTM Ajo) coroou-se o mais jovem Campeão do Mundo de Moto2 de todos os tempos com o segundo lugar.

Depois de terminar em segundo no GP da Malásia, Pedro Acosta (Red Bull KTM Ajo) tem uma vantagem inatacável de 77 pontos sobre Tony Arbolino (Elf Marc VDS Racing) no topo da classificação do Campeonato do Mundo de Moto2. Esta é a segunda vitória do jovem de 19 anos em três anos, depois de se ter tornado sensacionalmente campeão mundial na sua primeira época no Campeonato do Mundo de Moto3 em 2021.

Com duas corridas pela frente, o "Tubarão de Mazarrón" tem agora sete vitórias em corridas. Isto significa que ainda tem hipóteses de bater o recorde de Marc Márquez de nove vitórias na época de 2012. Este é o terceiro título consecutivo do Campeonato do Mundo de Moto2 para a equipa de Aki Ajo, depois de ter vencido com Remy Gardner em 2021 e Augusto Fernández em 2022.

Enquanto Acosta teve de se contentar com o sexto lugar na grelha de partida na qualificação de sábado, Fermin Aldeguer (Boscoscuro) arrancou para a pole position pela terceira vez consecutiva. Lukas Tulovic começou o GP da Malásia a partir do 24º lugar da grelha.

Aron Canet teve de começar a 18ª ronda do Campeonato do Mundo com uma penalização de "volta longa" depois de ter caído sob bandeiras amarelas no sábado. A corrida de 17 voltas no Circuito Internacional de Sepang arrancou pontualmente às 12h20 locais, com temperaturas tropicais de 32 graus no exterior e 50 graus no asfalto.

Eis o desenrolar da corrida:

Partida: Manuel Gonzalez assume a liderança e é o primeiro a virar na curva 1. No entanto, colide com Aldeguer, o homem da pole, na curva 2, provocando o despiste de Gonzalez. Acosta já está a lutar para subir para P2 e Arbolino para P7.



Volta 2: Aldeguer lidera com 1,3 segundos de vantagem sobre Acosta, Marcos Ramirez, Celestino Vietti, Ai Ogura e Aron Canet. Arbolino colide com Canet na curva 9 e cai para o 24º lugar. Lukas Tulovic cai fora da corrida, mas pega no seu Kalex e continua.



Volta 3: Vietti derrapa na curva 9 e, pouco depois, o estreante de Moto2 Izan Guevara também é apanhado na mesma curva.

Volta 4: Aldeguer aumenta a sua vantagem para 2,8 segundos, enquanto Acosta consolida a sua vantagem sobre Ramirez em 1,2 segundos. Canet cumpre a sua "penalização de volta longa" e regressa ao pelotão na 14ª posição.



Volta 5: Sergio Garcia e Kohta Nozane batem independentemente um do outro na curva 9.



6ª volta: Canet cai na curva 2. Aldeguer domina com uma vantagem de 3,8 segundos, enquanto o seu companheiro de equipa Alonso López está agora entre os quatro primeiros.

7ª volta: Aldeguer com 4,6 segundos de vantagem sobre Acosta. Ramirez tem de defender a P3 contra López. Arbolino em P13.



10ª volta: Aldeguer à frente de Acosta (+ 6,025 seg.), Ramirez (+ 8,034), López (+ 9,423), Ogura (+ 9,636), Dixon (+ 10,012), Chantra (+ 12,404) e Lowes (+ 12,813).

11ª volta: López perde ritmo e tem de ceder o 4º lugar a Ogura.



14ª volta: Ogura persegue Ramirez e reduz a diferença para 0,7 seg.

Última volta: Aldeguer celebra a sua terceira vitória no GP, enquanto Acosta se torna o mais jovem Campeão do Mundo de Moto2 de todos os tempos com o segundo lugar. Ramirez assegura o seu primeiro pódio de Moto2, relegando Ogura para o 4º lugar.

Resultado da corrida de Moto2, Sepang, 12.11.2023

1º Aldeguer, Boscoscuro, 17 rdn

2º Acosta, Kalex, + 7,128 seg.

3º Ramirez, Kalex, + 9,558

4º Ogura, Kalex, + 9,992

5º Dixon, Kalex, + 11,652

6º Chantra, Kalex, + 13,675

7º Lowes, Kalex, + 15,200

8º Roberts, Kalex, +18,482

9º Arenas, Kalex, + 20,004

10º Arbolino, Kalex, +20.990

11º Baltus, Kalex, +21.570

12º Alcoba, Kalex, + 23.489