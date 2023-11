Lukas Tulovic (24): Mucho posible, todo tirado

Lukas Tulovic se abrió camino desde la 24ª posición de la parrilla en los primeros compases del GP de Malasia, pero una caída tras dos vueltas le dejó sin opciones. "Es muy molesto, porque mi salida fue genial y en la segunda curva me di cuenta del caos que se estaba formando al principio, porque todo el mundo iba como loco por el interior. Por eso he elegido la trazada exterior, que me ha salido muy bien porque he remontado hasta la 17ª plaza."

El piloto de Kalex del Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team explicó el desarrollo de la caída: "A mitad de la segunda vuelta tenía delante a Hada, que estaba al límite y derrapaba por todas partes. Así que preparé mi maniobra de adelantamiento en la curva de derechas antes de la recta de atrás, pero allí golpeé un bache y derrapé sobre la rueda delantera".

"Es una gran lástima y lo siento muchísimo por el equipo, porque después de una salida tan fuerte y una preparación de carrera muy buena en cuanto a ritmo, hoy se podrían haber hecho muchas cosas", suspiraba el piloto de Eberbach. "Me gustaría aprovechar esta oportunidad para pedir disculpas a todo el equipo por haber tirado todo por la borda hoy en una situación en la que había muchas posibilidades y en la que podría haber sumado algunos puntos. Después de la caída, he seguido pilotando, lo que ha sido una buena práctica, pero desesperante. Me quedo con lo positivo y volveremos al ataque dentro de una semana. Por último, todo lo mejor para Darryn y le deseo una pronta recuperación".

Tras su espantosa caída del sábado en la FP3, cuando tuvo que saltar a gran velocidad tras la salida-meta, su compañero de equipo Darryn Binder espera estar de nuevo listo para la acción dentro de una semana en el GP de Qatar. El sudafricano fue declarado "no apto" para el GP de Malasia debido a que se dislocó dos dedos de la mano izquierda y sufrió cortes y traumatismos en el tobillo derecho.

Resultado de la carrera de Moto2, Sepang (12.11.):

1º Aldeguer, Boscoscuro, 17 rdn en 36:04.378 min

2º Acosta, Kalex, + 7.128 seg

3º Ramírez, Kalex, + 9.558

4º Ogura, Kalex, + 9.992

5º Dixon, Kalex, + 11.652

6º Chantra, Kalex, + 13.675

7º Lowes, Kalex, + 15.200

8º Roberts, Kalex, +18.482

9º Arenas, Kalex, + 20.004

10º Arbolino, Kalex, +20.990

11º Baltus, Kalex, +21.570

12º Alcoba, Kalex, + 23.489

13º Escrig, Forward, + 25.791

14º Salac, Kalex, + 29.853

15º Foggia, Kalex, + 29.923

16º Hada, Kalex, + 32.681

17º Bendsneyder, Kalex, + 33.361

18º Van den Goorbergh, Kalex, + 38.800

19º Kelly, Forward, + 41.005Kelly, Forward, + 41.799

20. Skinner, Kalex, + 44.758

21. Casadei, Kalex, + 53.217

22. López, Boscoscuro, + 58.554

23. Azman, Kalex, + 1:09.940 min

24. Tulovic, Kalex, + 1:20.633

25. García, Kalex, 1 vuelta abajo



Clasificación del Campeonato del Mundo de Moto2 tras 18 de 20 carreras:

1. Acosta, 320,5 puntos (Campeón del Mundo). 2. Arbolino 243.5. 3. Dixon 183. 4. Aldeguer 162. 5. Canet 159. 6. Chantra 153.5. 7. Lopez 127. 8. Gonzalez 122.5. 9. Ogura 119.5. 10. Salac 110. 11. Vietti 106. 12. Lowes 91. 13. Garcia 84. 14. Roberts 80.5. 15. Arenas 79. 16. Baltus 53. 17. Ramirez Baltus 53. 17. Ramírez 49. 18. J. Alcoba 46.5. 19. D. Binder 32. 20. Bendsneyder 30. 21. Foggia 28. 22. Guevara 20. 23. Van den Goorbergh 17. 24. Tulovic 12. 25. Pasini 11. 26. Hada 4.5. 27. Escrig 3. 28. Skinner 2. 29. Kelly 1.

Campeonato del Mundo de Constructores:

1. Kalex, 422,5 puntos (Campeón del Mundo). 2. Boscoscuro 236. 3. Forward 4.

Campeonato del Mundo por Equipos:

1. Red Bull KTM Ajo 399,5 puntos. 2. Elf Marc VDS Racing 334.5. 3. Beta Tools SpeedUp 289. 4. Idemitsu Honda Team Asia 273. 5. Pons Wegow Los40, 243. 6. Inde GASGAS Aspar 203. 7. QJMOTOR Gresini Moto2, 156.5. 8. Correos Prepago Yamaha VR46 Master Camp 122.5. 9. Italtrans Racing, 108.5. 10. Fantic Racing, 106. 11. Fieten Oli Racing GP, 70. 12. Onlyfans American Racing Team, 51. 13. Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team, 35. 14. Pertamina Mandalika SAG Team, 34.5. 15. Forward Team, 4.5.