Lukas Tulovic (24e) : Beaucoup de choses possibles, tout est parti en fumée

La colère et la déception étaient grandes pour Lukas Tulovic et le team Liqui Moly Husqvarna Intact GP dimanche à Sepang, lorsque l'Allemand a chuté alors qu'il était 17e après un départ canon.

Parti en 24e position sur la grille de départ, Lukas Tulovic a bien progressé dans la phase initiale du GP de Malaisie, mais une chute l'a laissé sans espoir après deux tours. "C'est très ennuyeux, car mon départ était excellent et, dans le deuxième virage, j'ai vu très tôt le chaos qui se préparait, car tout le monde s'enfonçait comme un fou à l'intérieur. J'ai donc choisi la ligne extérieure, ce qui s'est avéré très payant puisque je suis remonté jusqu'à la 17e place".

Concernant la chute, le pilote Kalex du team Liqui Moly Husqvarna Intact GP a expliqué : "A la moitié du deuxième tour, j'avais Hada devant moi, qui était à la limite et qui glissait partout. J'ai donc préparé mon dépassement dans le virage à droite avant la ligne droite opposée, mais j'y ai rencontré une bosse et j'ai glissé sur la roue avant".

"C'est très dommage et je suis incroyablement désolé pour l'équipe, car après un départ aussi fort et une très bonne préparation de course en termes de rythme, beaucoup de choses auraient été possibles aujourd'hui", a soupiré le pilote d'Eberbach. "Je tiens à m'excuser auprès de toute l'équipe pour avoir tout gâché aujourd'hui dans une situation où beaucoup de choses auraient été possibles et où j'aurais définitivement pu marquer quelques points. Après la chute, j'ai continué à rouler, ce qui était un bon entraînement, mais sans espoir. Je retiens le positif et dans une semaine, nous reviendrons à la charge. Pour finir, bonne chance à Darryn et je lui souhaite un prompt rétablissement".

Son coéquipier Darryn Binder espère être opérationnel dans une semaine pour le GP du Qatar, après sa chute horrifiante en FP3 samedi, lorsqu'il a dû sauter à grande vitesse après le départ-arrivée. Pour le GP de Malaisie, le Sud-Africain a été déclaré "inapte" en raison de deux doigts disloqués à la main gauche avec des coupures et d'un traumatisme à la cheville droite.

Résultat de la course Moto2, Sepang (12.11.) :

1. Aldeguer, Boscoscuro, 17 rdn en 36:04,378 min.

2. Acosta, Kalex, + 7,128 sec

3. Ramirez, Kalex, + 9,558

4. Ogura, Kalex, + 9,992

5. Dixon, Kalex, + 11,652

6. Chantra, Kalex + 13,675

7. Lowes, Kalex, + 15,200

8. Roberts, Kalex, + 18,482

9. Arenas, Kalex, + 20,004

10. Arbolino, Kalex, + 20,990

11. Baltus, Kalex, + 21,570

12. Alcoba, Kalex, + 23,489

13. Escrig, Forward, + 25,791

14. Salac, Kalex, + 29,853

15. Foggia, Kalex, + 29,923

16. Hada, Kalex, + 32,681

17. Bendsneyder, Kalex, + 33,361

18. Van den Goorbergh, Kalex, + 38,800

19. Kelly, Forward, + 41,799

20. Skinner, Kalex, + 44,758

21. Casadei, Kalex, + 53,217

22. López, Boscoscuro, + 58,554

23. Azman, Kalex, + 1:09,940 min

24. Tulovic, Kalex, + 1:20,633

25. Garcia, Kalex, 1 tour en arrière



Classement au championnat du monde Moto2 après 18 courses sur 20 :

1. Acosta, 320,5 points (champion du monde). 2. Arbolino 243,5. 3. Dixon 183. 4. Aldeguer 162. 5. Canet 159. 6. Chantra 153,5. 7. Lopez 127. 8. Gonzalez 122,5. 9. Ogura 119,5. 10. Salac 110. 11. Vietti 106. 12. Lowes 91. 13. Garcia 84. 14. Roberts 80,5. 15. Arenas 79. 16. Baltus 53. 17. Ramirez 49. 18. J. Alcoba 46,5. 19. D. Binder 32. 20. Bendsneyder 30. 21. Foggia 28. 22. Guevara 20. 23. Van den Goorbergh 17. 24. Tulovic 12. 25. Pasini 11. 26. Hada 4,5. 27. Escrig 3. 28. Skinner 2. 29. Kelly 1.

Championnat du monde des constructeurs :

1. Kalex, 422,5 points (champion du monde). 2. Boscoscuro 236. 3. Forward 4.

Championnat du monde par équipes :

1. Red Bull KTM Ajo 399,5 points. 2. Elf Marc VDS Racing 334,5. 3. Beta Tools SpeedUp 289. 4. Idemitsu Honda Team Asia 273. 5. Pons Wegow Los40, 243. 6. Inde GASGAS Aspar 203. 7. QJMOTOR Gresini Moto2, 156,5. 8. Correos Prepago Yamaha VR46 Master Camp 122,5. 9. Italtrans Racing 108,5. 10. Fantic Racing 106. 11. Fieten Oli Racing GP 70. 12. Onlyfans American Racing Team 51. 13. Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team 35. 14. Pertamina Mandalika SAG Team 34,5. 15. Forward Team 4.