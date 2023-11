Lukas Tulovic (24): Molto possibile, tutto da buttare

La rabbia e la delusione sono state grandi per Lukas Tulovic e il Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team domenica a Sepang, quando il tedesco è caduto dopo una forte partenza in 17° posizione.

Lukas Tulovic si è fatto strada partendo dal 24° posto in griglia nelle prime fasi del GP della Malesia, ma una caduta dopo due giri non gli ha lasciato scampo. "È molto seccante, perché la mia partenza è stata ottima e alla seconda curva ho riconosciuto il caos che si stava creando all'inizio, perché tutti stavano impazzendo all'interno. Per questo ho scelto la linea esterna, che ha dato ottimi frutti perché sono risalito fino al 17° posto".

Il pilota Kalex del Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team ha spiegato la dinamica della caduta: "A metà del secondo giro avevo Hada davanti a me, che era al limite e scivolava ovunque. Così ho preparato la mia manovra di sorpasso nella curva a destra prima del rettilineo posteriore, ma ho colpito un dosso e sono scivolato sulla ruota anteriore".

"È un vero peccato e sono molto dispiaciuto per la squadra, perché dopo una partenza così forte e un'ottima preparazione della gara in termini di ritmo, oggi si poteva fare molto", ha sospirato il pilota di Eberbach. "Vorrei cogliere l'occasione per scusarmi con tutta la squadra per aver buttato via tutto oggi in una situazione in cui era possibile fare molto e avrei potuto sicuramente segnare dei punti. Dopo l'incidente, ho continuato a guidare, il che è stato un buon esercizio, ma senza speranza. Porterò con me gli aspetti positivi e torneremo all'attacco tra una settimana. Infine, faccio i miei migliori auguri a Darryn e gli auguro una pronta guarigione".

Dopo l'incidente horror nelle FP3 di sabato, quando è stato costretto a saltare via ad alta velocità dopo la partenza, il suo compagno di squadra Darryn Binder spera di essere di nuovo pronto per l'azione tra una settimana, in occasione del GP del Qatar. Il sudafricano è stato dichiarato "non idoneo" per il GP della Malesia a causa di due dita della mano sinistra slogate e di tagli e traumi alla caviglia destra.

Risultati gara Moto2, Sepang (12.11.):

1° Aldeguer, Boscoscuro, 17 giri in 36:04.378 min.

2° Acosta, Kalex, + 7,128 sec.

3° Ramirez, Kalex, + 9,558

4° Ogura, Kalex, + 9,992

5° Dixon, Kalex, + 11,652

6° Chantra, Kalex, + 13,675

7° Lowes, Kalex, + 15.200

8° Roberts, Kalex, +18,482

9° Arenas, Kalex, + 20,004

10° Arbolino, Kalex, +20,990

11° Baltus, Kalex, +21.570

12° Alcoba, Kalex, + 23.489

13. Escrig, Forward, + 25.791

14. Salac, Kalex, + 29.853

15. Foggia, Kalex, + 29.923

16. Hada, Kalex, + 32.681

17. Bendsneyder, Kalex, + 33.361

18. Van den Goorbergh, Kalex, + 38.800

19. Kalex, Kalex , + 41.7Kelly, Forward, + 41.799

20. Skinner, Kalex, + 44.758

21. Casadei, Kalex, + 53.217

22. López, Boscoscuro, + 58.554

23. Azman, Kalex, + 1:09.940 min

24. Tulovic, Kalex, + 1:20.633

25. Garcia, Kalex, 1 giro in meno



Classifica del Campionato del Mondo Moto2 dopo 18 gare su 20:

1. Acosta, 320,5 punti (Campione del Mondo). 2. Arbolino 243,5. 3. Dixon 183. 4. Aldeguer 162. 5. Canet 159. 6. Chantra 153,5. 7. Lopez 127. 8. Gonzalez 122,5. 9. Ogura 119,5. 10. Salac 110. 11. Vietti 106. 12. Lowes 91. 13. Garcia 84. 14. Roberts 80,5. 15. Arenas 79. 16. Baltus 53. 17. Ram Ramos 53. 17. Baltus 53. Baltus 53. 17. Ramirez 49. 18. J. Alcoba 46.5. 19. D. Binder 32. 20. Bendsneyder 30. 21. Foggia 28. 22. Guevara 20. 23. Van den Goorbergh 17. 24. Tulovic 12. 25. Pasini 11. 26. Hada 4.5. 27. Escrig 3. 28. Skinner 2. 29. Kelly 1.

Campionato mondiale costruttori:

1° Kalex, 422,5 punti (Campione del Mondo). 2. Boscoscuro 236. 3. Forward 4.

Campionato del mondo a squadre:

1° Red Bull KTM Ajo 399,5 punti. 2. Elf Marc VDS Racing 334.5. 3. Beta Tools SpeedUp 289. 4. Idemitsu Honda Team Asia 273. 5. Pons Wegow Los40, 243. 6. Inde GASGAS Aspar 203. 7. QJMOTOR Gresini Moto2, 156.5. 8. Correos Prepago Yamaha VR46 Master Camp 122.5. 9. Italtrans Racing 108,5. 10. Fantic Racing 106. 11. Fieten Oli Racing GP 70. 12. Onlyfans American Racing Team 51. 13. Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team 35. 14. Pertamina Mandalika SAG Team 34,5. 15. Forward Team 4.