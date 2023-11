Lukas Tulovic (24): Muito possível, tudo deitado fora

Lukas Tulovic conseguiu avançar a partir do 24º lugar da grelha nos primeiros momentos do GP da Malásia, mas uma queda ao fim de duas voltas deixou-o sem hipóteses. "É muito chato, porque o meu arranque foi ótimo e na segunda curva reconheci o caos que se estava a formar desde o início, porque toda a gente estava a ficar louca por dentro. Foi por isso que escolhi a linha exterior, o que compensou muito bem porque subi ao 17º lugar."

O piloto da Kalex da Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team explicou o desenrolar do acidente: "A meio da segunda volta tinha o Hada à minha frente, que estava no limite e deslizava por todo o lado. Por isso, preparei a minha manobra de ultrapassagem na curva à direita antes da reta da meta, mas bati numa lomba e deslizei sobre a roda da frente."

"É uma grande pena e lamento imenso pela equipa, porque depois de um arranque tão forte e de uma preparação de corrida muito boa em termos de ritmo, muito poderia ter sido possível hoje", suspirou o piloto de Eberbach. "Gostaria de aproveitar esta oportunidade para pedir desculpa a toda a equipa por ter deitado tudo a perder hoje, numa situação em que muito era possível e em que eu podia ter marcado alguns pontos. Depois do acidente, continuei a andar, o que foi um bom treino, mas sem esperança. Vou levar os aspectos positivos comigo e voltaremos ao ataque dentro de uma semana. Finalmente, tudo de bom para o Darryn e desejo-lhe uma rápida recuperação."

Depois do acidente horrível que sofreu no FP3 no sábado, quando teve de saltar a alta velocidade depois da linha de partida, o seu companheiro de equipa Darryn Binder espera estar novamente pronto para a ação dentro de uma semana no GP do Qatar. O sul-africano foi declarado "não apto" para o GP da Malásia devido a dois dedos deslocados na mão esquerda, cortes e traumatismos no tornozelo direito.

Resultado da corrida de Moto2, Sepang (12.11.):

1º Aldeguer, Boscoscuro, 17 rdn em 36:04.378 min

2º Acosta, Kalex, + 7,128 seg.

3º Ramirez, Kalex, + 9,558

4º Ogura, Kalex, + 9,992

5º Dixon, Kalex, + 11,652

6º Chantra, Kalex, + 13,675

7º Lowes, Kalex, + 15,200

8º Roberts, Kalex, +18,482

9º Arenas, Kalex, + 20,004

10º Arbolino, Kalex, +20.990

11º Baltus, Kalex, +21.570

12º Alcoba, Kalex, + 23,489

13º Escrig, Avante, + 25,791

14º Salac, Kalex, + 29,853

15º Foggia, Kalex, + 29,923

16º Hada, Kalex, + 32,681

17º Bendsneyder, Kalex, + 33,361

18º Van den Goorbergh, Kalex, + 38,800

19. Kelly, Forward, + 41,799

20. Skinner, Kalex, + 44,758

21. Casadei, Kalex, + 53,217

22. López, Boscoscuro, + 58,554

23. Azman, Kalex, + 1:09,940 min

24. Tulovic, Kalex, + 1:20,633

25. Garcia, Kalex, 1 volta abaixo



Classificação do Campeonato do Mundo de Moto2 após 18 de 20 corridas:

1º Acosta, 320,5 pontos (Campeão do Mundo). 2. Arbolino 243,5. 3. Dixon 183. 4. Aldeguer 162. 5. Canet 159. 6. Chantra 153,5. 7. Lopez 127. 8. Gonzalez 122,5. 9. Ogura 119,5. 10. Salac 110. 11. Vietti 106. 12. Lowes 91. 13. Garcia 84. 14. Roberts 80,5. 15. Arenas 79. 16. Baltus 53. 17. Ramirez 49. 18. J. Alcoba 46.5. 19. D. Binder 32. 20. Bendsneyder 30. 21. Foggia 28. 22. Guevara 20. 23. Van den Goorbergh 17. 24. Tulovic 12. 25. Pasini 11. 26. Hada 4.5. 27. Escrig 3. 28. Skinner 2. 29. Kelly 1.

Campeonato do Mundo de Construtores:

1º Kalex, 422,5 pontos (Campeão do Mundo). 2. Boscoscuro 236. 3. Forward 4.

Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Red Bull KTM Ajo 399,5 pontos. 2. Elf Marc VDS Racing 334,5. 3. Beta Tools SpeedUp 289. 4. Idemitsu Honda Team Asia 273. 5. Pons Wegow Los40, 243. 6. Inde GASGAS Aspar 203. 7. QJMOTOR Gresini Moto2, 156,5. 8. Correos Prepago Yamaha VR46 Master Camp 122,5. 9. Italtrans Racing 108,5. 10. Fantic Racing 106. 11. Fieten Oli Racing GP 70. 12. Onlyfans American Racing Team 51. 13. Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team 35. 14. Pertamina Mandalika SAG Team 34,5. 15. Forward Team 4.