Pedro Acosta: el rápido ascenso de un supertalento

Pedro Acosta nació el 25 de mayo de 2004 en Mazarrón, en la región de Murcia, su padre es pescador - de ahí su apodo, el "Tiburón de Mazarrón". Ganó su primer título en las minimotos en España en 2013, ganó la "Cuna de Campeones" en la categoría MiniGP 110 en 2015 y se coronó campeón de España en la categoría PreMoto3 en 2017.

Sorprendentemente para un adolescente, su ídolo es Kevin Schwantz, campeón del mundo de 500cc en 1993, aunque Acosta nació solo diez años y medio después de que la leyenda de Suzuki ganara el título. No obstante, Pedro y su padre veían una y otra vez los vídeos de la época de Schwantz.

El propio Acosta causó sensación en el paddock de MotoGP a más tardar en 2020, cuando ganó sin excepción las seis primeras carreras de la Red Bull MotoGP Rookies Cup y se aseguró la clasificación general con un estilo superior. En 2019, terminó la serie junior "Road to MotoGP" en segundo lugar en la general detrás de Carlos Tatay.

El mejor debut mundialista de todos los tiempos

2021 fue el comienzo soñado de su carrera en el Campeonato del Mundo: Pedro Acosta es el primer piloto en la historia de los Grandes Premios en terminar en el podio cuatro veces seguidas en sus cuatro primeras carreras del Campeonato del Mundo: con un segundo puesto y tres victorias, ¡consiguió la increíble cifra de 95 de 100 puntos posibles al comienzo de su temporada de novato!

Acosta consiguió su primera victoria en el GP de Doha 2021, la segunda parte del doblete de Qatar y sólo su segunda carrera en el Campeonato del Mundo, incluso después de salir desde el pit lane. Por cierto, Acosta es uno de los tres pilotos que han conseguido tres o más victorias antes de cumplir los 17 años, junto con Marco Melandri (3 victorias) y Maverick Viñales (4 victorias).

Con su sexta victoria de la temporada en Portimão, Acosta se coronó finalmente Campeón del Mundo de Moto3 2021, igualando al joven piloto de Ajo Loris Capirossi, que también ganó el título en su temporada de debut en la categoría de 125cc en 1990. Con 17 años y 166 días, Acosta fue también el segundo campeón del mundo más joven de la historia, mientras que Capirossi era sólo un día más joven cuando ganó su primer título.

El ganador más joven de Moto2 en su año de aprendizaje

Las expectativas eran correspondientemente altas cuando el supertalento del equipo Red Bull KTM Ajo ascendió a la segunda categoría en 2022 y marcó el mejor tiempo sobre la Kalex en el primer test oficial de invierno. Pedro cometió entonces algunos errores, pero en el GP de Italia del año pasado en Mugello subió al podio de Moto2 por primera vez en su carrera, como el ganador más joven de la categoría, que existe desde 2010. Con 18 años y 4 días, sustituyó nada menos que a Marc Márquez en la clasificación de todos los tiempos.

Tras recuperarse de una fractura de fémur en verano, Acosta ganó otros dos Grandes Premios en Aragón y Valencia en 2022. Esto también le valió el título de "Novato del Año". Al comienzo de la temporada 2023 en Portimão, siguió sin problemas su buen final con una victoria inicial. Sin embargo, encontró un fuerte adversario en Tony Arbolino, que al menos aguantó el tipo en la primera fase de la temporada y lideró la clasificación del campeonato hasta el verano, en parte porque el aspirante de Ajo se había caído en el GP de Francia.

Sin embargo, la situación nunca fue comparable a la de 2022, según el propio Acosta. "El año pasado, al principio de la temporada, quizá pensé mucho en que tenía que demostrar que era rápido, y por eso cometí muchos errores. Quizás era demasiado joven y quería demostrar algo parecido a lo que hice en Moto3, pero no era el momento adecuado. Quise ser demasiado rápido demasiado pronto", admite retrospectivamente en una entrevista con SPEEDWEEK.com.

"Aki Ajo quiere que aprenda algo para toda la vida"

A pesar de tener sólo 19 años, Pedro Acosta parece notablemente maduro. "Me he dado cuenta de que a veces puede ocurrir que no consigas el resultado que realmente querías. Si has dado el 100%, nadie te puede reprochar nada", dice hoy Acosta. "Eso es lo que pasó en Le Mans: luché por alcanzar a Arbolino y me estrellé. Ya está, pasamos página y escribimos la siguiente historia".

Una persona de referencia importante en el desarrollo del supertalento durante los últimos tres años ha sido el organizador campeón del mundo Aki Ajo: "Siempre lo digo: Aki es una de las personas más importantes que han entrado en mi carrera. Con él he aprendido algo para toda la vida. También me dijo después de Le Mans: 'No pasa nada si a veces cometes errores, son las reglas de la vida'. Este es mi tercer año trabajando con Aki y este año hemos decidido empezar de cero y meter todos los errores en una caja. Es cierto que también hemos cometido errores esta temporada, como en Le Mans y en Australia. No todo es fácil, pero el equipo ha trabajado muy bien".

Por su parte, el director del equipo Red Bull KTM Ajo, Aki Ajo, alabó desde el principio el comportamiento "a la antigua" de Pedro, porque lo subordina todo a las carreras, está muy concentrado, absorbe con avidez todos los conocimientos y le importan poco las redes sociales. "No necesita ciertas cosas sin importancia para aumentar su autoestima".

Dado el palmarés del joven español, esto no es necesario: Tras siete victorias esta temporada, el segundo puesto en Sepang y, por tanto, su 14º podio del año en total (¡de 18 carreras!) le bastó para proclamarse campeón anticipadamente.

El siguiente capítulo en la historia de éxitos de Pedro

Con 19 años y 171 días, Acosta se convirtió el domingo en Malasia en el campeón del mundo más joven de la categoría de Moto2, que existe desde 2010, sustituyendo una vez más a Marc Márquez en esta estadística. En total, sólo Dani Pedrosa era más joven que Pedro Acosta cuando ganó el título en la segunda categoría reina en 2004, con 19 años y 18 días.

Pedro intenta ignorar el hecho de que durante mucho tiempo se le ha etiquetado como "el próximo Marc Márquez". "Intento no pensar en ello, porque al fin y al cabo soy el nuevo Pedro Acosta, no el nuevo Marc Márquez. Es una época diferente, con motos diferentes, no se pueden hacer comparaciones así. Es bonito que te mencionen junto a esos nombres, pero ahora no es el momento de pensar en ello. Ahora sólo se trata de disfrutar encima de la moto y en el paddock y divertirse con los chicos que trabajan aquí. Ahora no es el momento de pensar en lo que he conseguido y en lo que me queda por hacer".

Una cosa es segura: el "Tiburón de Mazarrón" será el cuarto piloto del siglo XXI en proclamarse campeón del mundo en dos categorías de MotoGP. Debutará en la categoría reina en 2024 con el equipo GASGAS Factory Racing Tech3. Queda por ver si Acosta encontrará la manera de convencer a su antiguo y nuevo compañero de equipo Augusto Fernández para que renuncie al número 37 compartido después de todo.

Resultado de la carrera de Moto2, Sepang (12.11.):

1º Aldeguer, Boscoscuro, 17 rdn en 36:04.378 min

2º Acosta, Kalex, + 7.128 seg

3º Ramírez, Kalex, + 9.558

4º Ogura, Kalex, + 9.992

5º Dixon, Kalex, + 11.652

6º Chantra, Kalex, + 13.675

7º Lowes, Kalex, + 15.200

8º Roberts, Kalex, +18.482

9º Arenas, Kalex, + 20.004

10º Arbolino, Kalex, +20.990

11º Baltus, Kalex, +21.570

12º Alcoba, Kalex, + 23.489

13º Escrig, Forward, + 25.791

14º Salac, Kalex, + 29.853

15º Foggia, Kalex, + 29.923

16º Hada, Kalex, + 32.681

17º Bendsneyder, Kalex, + 33.361

18º Van den Goorbergh, Kalex, + 38.800

19º Kelly, Forward, + 41.005Kelly, Forward, + 41.799

20. Skinner, Kalex, + 44.758

21. Casadei, Kalex, + 53.217

22. López, Boscoscuro, + 58.554

23. Azman, Kalex, + 1:09.940 min

24. Tulovic, Kalex, + 1:20.633

25. García, Kalex, 1 vuelta abajo



Clasificación del Campeonato del Mundo de Moto2 tras 18 de 20 carreras:

1. Acosta, 320,5 puntos (Campeón del Mundo). 2. Arbolino 243.5. 3. Dixon 183. 4. Aldeguer 162. 5. Canet 159. 6. Chantra 153.5. 7. Lopez 127. 8. Gonzalez 122.5. 9. Ogura 119.5. 10. Salac 110. 11. Vietti 106. 12. Lowes 91. 13. Garcia 84. 14. Roberts 80.5. 15. Arenas 79. 16. Baltus 53. 17. Ramirez Baltus 53. 17. Ramírez 49. 18. J. Alcoba 46.5. 19. D. Binder 32. 20. Bendsneyder 30. 21. Foggia 28. 22. Guevara 20. 23. Van den Goorbergh 17. 24. Tulovic 12. 25. Pasini 11. 26. Hada 4.5. 27. Escrig 3. 28. Skinner 2. 29. Kelly 1.

Campeonato del Mundo de Constructores:

1. Kalex, 422,5 puntos (Campeón del Mundo). 2. Boscoscuro 236. 3. Forward 4.

Campeonato del Mundo por Equipos:

1. Red Bull KTM Ajo 399,5 puntos. 2. Elf Marc VDS Racing 334.5. 3. Beta Tools SpeedUp 289. 4. Idemitsu Honda Team Asia 273. 5. Pons Wegow Los40, 243. 6. Inde GASGAS Aspar 203. 7. QJMOTOR Gresini Moto2, 156.5. 8. Correos Prepago Yamaha VR46 Master Camp 122.5. 9. Italtrans Racing, 108.5. 10. Fantic Racing, 106. 11. Fieten Oli Racing GP, 70. 12. Onlyfans American Racing Team, 51. 13. Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team, 35. 14. Pertamina Mandalika SAG Team, 34.5. 15. Forward Team, 4.5.