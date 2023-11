Pedro Acosta : l'ascension fulgurante d'un super talent

Pedro Acosta est né le 25 mai 2004 à Mazarrón, dans la région de Murcie. Son père est pêcheur, d'où son surnom de "requin de Mazarrón". Il a remporté son premier titre en Espagne en 2013 sur des mini-motos, en 2015 il a gagné la "Cuna de Campeones" dans la catégorie MiniGP 110, en 2017 il a été sacré champion d'Espagne dans la catégorie PreMoto3.

Fait remarquable pour un adolescent : sa grande idole est Kevin Schwantz, champion du monde 500 cm3 en 1993, alors qu'Acosta n'est né que dix ans et demi après le titre de la légende Suzuki. Pourtant, Pedro regardait toujours les vidéos de l'époque de Schwantz avec son père.

Dans le paddock MotoGP, Acosta lui-même a fait sensation au plus tard en 2020, lorsqu'il a remporté les six premières courses de la Red Bull MotoGP Rookies Cup sans exception et s'est emparé du classement général haut la main. En 2019, il avait terminé la série "Road to MotoGP" à la deuxième place du classement général derrière Carlos Tatay.

Meilleurs débuts en championnat du monde de tous les temps

En 2021, il a pris un départ de rêve dans sa carrière de champion du monde : Pedro Acosta est le premier pilote de l'histoire des GP à être monté quatre fois de suite sur le podium lors de ses quatre premières courses de championnat du monde : avec une deuxième place et trois victoires, il a récolté au début de sa saison de rookie un nombre incroyable de 95 points sur 100 possibles !

Acosta a remporté son premier GP lors du GP de Doha 2021, la deuxième partie du doublé qatari et sa deuxième course en championnat du monde, même après un départ depuis la voie des stands. Acosta est d'ailleurs l'un des trois seuls pilotes à avoir remporté trois GP ou plus avant son 17e anniversaire, avec Marco Melandri (3 victoires) et Maverick Viñales (4 victoires).

Avec sa sixième victoire de la saison, Acosta a finalement été sacré champion du monde Moto3 2021 à Portimão, égalant ainsi la jeune star de l'Ajo Loris Capirossi, qui avait également remporté le titre en 1990 lors de sa saison rookie dans la catégorie 125 cm3. À 17 ans et 166 jours, Acosta est également devenu le deuxième plus jeune champion du monde de l'histoire, Capirossi étant à peine plus jeune d'un jour lors de son premier triomphe.

Le plus jeune vainqueur de Moto2 en apprentissage

Les attentes étaient donc grandes lorsque le super talent du Red Bull KTM Ajo Team 2022 a accédé à la deuxième catégorie la plus élevée et a réalisé le meilleur temps sur la Kalex dès les premiers tests officiels d'hiver. Pedro a ensuite commis quelques erreurs, mais lors du GP d'Italie au Mugello l'année dernière, il est monté pour la première fois de sa carrière sur le podium de la Moto2 - qui plus est en tant que plus jeune vainqueur de la catégorie qui existe depuis 2010. A l'âge de 18 ans et 4 jours, il a succédé à Marc Márquez dans ce palmarès.

Après s'être remis d'une fracture du fémur cet été, Acosta a remporté deux autres GP en 2022, à Aragón et à Valence. Il a ainsi été élu "Rookie of The Year". Au début de la saison 2023 à Portimão, il a poursuivi sur sa lancée avec une victoire d'ouverture. Il a toutefois trouvé un adversaire de taille en la personne de Tony Arbolino, qui a résisté au moins pendant la première phase de la saison et a occupé la tête du classement du championnat du monde jusqu'à l'été, notamment parce que l'espoir d'Ajo a été victime d'une chute en course lors du GP de France.

Selon Acosta lui-même, la situation n'a jamais été comparable à celle de 2022. "L'année dernière, en début de saison, j'ai peut-être beaucoup pensé que je devais montrer que j'étais rapide - et j'ai donc fait beaucoup d'erreurs. J'étais peut-être trop jeune et je voulais montrer quelque chose de similaire à ce que j'avais fait en Moto3, mais ce n'était pas le bon moment. Je voulais être trop rapide trop tôt", reconnaît-il rétrospectivement dans un entretien avec SPEEDWEEK.com.

"Aki Ajo veut que j'apprenne quelque chose pour la vie".

Malgré ses 19 ans seulement, Pedro Acosta semble avoir sensiblement mûri. "J'ai compris que parfois, il peut arriver que tu n'obtiennes pas le résultat que tu voulais vraiment. Si tu t'es donné à 100 %, personne ne peut te reprocher quoi que ce soit", sait Acosta aujourd'hui. "C'est ce qui s'est passé au Mans : je me suis battu pour rattraper Arbolino et je suis tombé. C'est tout, nous tournons simplement la page après et écrivons la prochaine histoire".

Une personne de référence importante dans le développement du super talent a été, au cours des trois dernières années, le faiseur de champions du monde Aki Ajo : "Je dis toujours : Aki est l'une des personnes les plus importantes qui sont entrées dans ma carrière. Ce qui compte pour lui, c'est que j'apprenne quelque chose pour la vie. Il m'a également dit après Le Mans : 'Il ne se passe rien si tu fais parfois des erreurs, ce sont les règles du jeu de la vie'. C'est la troisième année que je travaille avec Aki et cette année, nous avons décidé de repartir de zéro et d'enfermer toutes les erreurs dans une boîte. Il est vrai que nous avons aussi fait des erreurs cette saison, comme au Mans et en Australie. Tout n'est pas facile, mais l'équipe a super bien travaillé".

De son côté, le chef d'équipe Red Bull-KTM-Ajo, Aki Ajo, a d'emblée fait l'éloge du comportement "old style" de Pedro, car il subordonne tout à la course, est très concentré, absorbe avidement toutes les connaissances et se soucie peu des réseaux sociaux. "Il n'a pas besoin de certaines choses sans importance pour renforcer sa confiance en lui".

Ce n'est d'ailleurs pas nécessaire au vu du palmarès du jeune Espagnol : Après sept victoires cette saison, la deuxième place à Sepang, et donc son 14e podium au total de l'année (sur 18 courses !), lui a suffi pour remporter prématurément le titre.

Le prochain chapitre de la success story de Pedro

À 19 ans et 171 jours, Acosta est devenu dimanche en Malaisie le plus jeune champion du monde de la catégorie Moto2, qui existe depuis 2010, et a une fois de plus succédé à Marc Márquez dans cette statistique. En 2004, seul Dani Pedrosa, âgé de 19 ans et 18 jours, était encore plus jeune que Pedro Acosta lorsqu'il remportait le titre dans la deuxième classe de GP la plus élevée.

Pedro essaie d'ignorer le fait d'être considéré depuis longtemps comme "le prochain Marc Márquez". "J'essaie de ne pas y penser, car en fin de compte, je suis le nouveau Pedro Acosta, pas le nouveau Marc Márquez. C'est une autre époque, avec d'autres motos, on ne peut pas faire de telles comparaisons. C'est bien d'être cité à côté de tels noms, mais ce n'est pas le moment d'y penser. Il s'agit simplement de profiter de la moto et du paddock et de s'amuser avec les gars qui travaillent ici. Ce n'est pas le moment de penser à ce que j'ai accompli et à ce que je veux encore faire".

Une chose est sûre : le "requin de Mazarrón" sera seulement le quatrième pilote du 21e siècle à rejoindre le MotoGP en tant que champion du monde dans deux catégories. En 2024, il fera ses débuts dans la catégorie reine au sein de l'équipe GASGAS Factory Racing Tech3. Reste à savoir si Acosta trouvera un moyen de convaincre son ancien et nouveau coéquipier Augusto Fernández de leur céder le numéro 37.

Résultat de la course Moto2, Sepang (12.11.) :

1. Aldeguer, Boscoscuro, 17 rdn en 36:04,378 min

2. Acosta, Kalex, + 7,128 sec

3. Ramirez, Kalex, + 9,558

4. Ogura, Kalex, + 9,992

5. Dixon, Kalex, + 11,652

6. Chantra, Kalex + 13,675

7. Lowes, Kalex, + 15,200

8. Roberts, Kalex, + 18,482

9. Arenas, Kalex, + 20,004

10. Arbolino, Kalex, + 20,990

11. Baltus, Kalex, + 21,570

12. Alcoba, Kalex, + 23,489

13. Escrig, Forward, + 25,791

14. Salac, Kalex, + 29,853

15. Foggia, Kalex, + 29,923

16. Hada, Kalex, + 32,681

17. Bendsneyder, Kalex, + 33,361

18. Van den Goorbergh, Kalex, + 38,800

19. Kelly, Forward, + 41,799

20. Skinner, Kalex, + 44,758

21. Casadei, Kalex, + 53,217

22. López, Boscoscuro, + 58,554

23. Azman, Kalex, + 1:09,940 min

24. Tulovic, Kalex, + 1:20,633

25. Garcia, Kalex, 1 tour en arrière



Classement au championnat du monde Moto2 après 18 courses sur 20 :

1. Acosta, 320,5 points (champion du monde). 2. Arbolino 243,5. 3. Dixon 183. 4. Aldeguer 162. 5. Canet 159. 6. Chantra 153,5. 7. Lopez 127. 8. Gonzalez 122,5. 9. Ogura 119,5. 10. Salac 110. 11. Vietti 106. 12. Lowes 91. 13. Garcia 84. 14. Roberts 80,5. 15. Arenas 79. 16. Baltus 53. 17. Ramirez 49. 18. J. Alcoba 46,5. 19. D. Binder 32. 20. Bendsneyder 30. 21. Foggia 28. 22. Guevara 20. 23. Van den Goorbergh 17. 24. Tulovic 12. 25. Pasini 11. 26. Hada 4,5. 27. Escrig 3. 28. Skinner 2. 29. Kelly 1.

Championnat du monde des constructeurs :

1. Kalex, 422,5 points (champion du monde). 2. Boscoscuro 236. 3. Forward 4.

Championnat du monde par équipes :

1. Red Bull KTM Ajo 399,5 points. 2. Elf Marc VDS Racing 334,5. 3. Beta Tools SpeedUp 289. 4. Idemitsu Honda Team Asia 273. 5. Pons Wegow Los40, 243. 6. Inde GASGAS Aspar 203. 7. QJMOTOR Gresini Moto2, 156,5. 8. Correos Prepago Yamaha VR46 Master Camp 122,5. 9. Italtrans Racing 108,5. 10. Fantic Racing 106. 11. Fieten Oli Racing GP 70. 12. Onlyfans American Racing Team 51. 13. Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team 35. 14. Pertamina Mandalika SAG Team 34,5. 15. Forward Team 4.