Pedro Acosta: la rapida ascesa di un super talento

Pedro Acosta (Red Bull KTM Ajo) ha sostituito Marc Márquez a Sepang come il più giovane campione della storia della Moto2, ma preferisce scrivere la sua storia di successo come "il nuovo Pedro Acosta" - finora con grande successo.

Pedro Acosta è nato il 25 maggio 2004 a Mazarrón nella regione di Murcia, suo padre è un pescatore - da qui il suo soprannome, lo "Squalo di Mazarrón". Ha vinto il suo primo titolo sulle mini moto in Spagna nel 2013, ha conquistato la "Cuna de Campeones" nella classe MiniGP 110 nel 2015 ed è stato incoronato campione spagnolo nella classe PreMoto3 nel 2017.

Il suo idolo è Kevin Schwantz, il campione del mondo 500cc del 1993, anche se Acosta è nato solo dieci anni e mezzo dopo la conquista del titolo da parte della leggenda Suzuki. Tuttavia, Pedro e suo padre guardavano continuamente i video dell'epoca di Schwantz.

Lo stesso Acosta ha fatto scalpore nel paddock della MotoGP al più tardi nel 2020, quando ha vinto senza eccezioni le prime sei gare della Red Bull MotoGP Rookies Cup e si è assicurato la classifica generale con uno stile superiore. Nel 2019 ha concluso la serie junior "Road to MotoGP" al secondo posto assoluto dietro a Carlos Tatay.

Il miglior debutto di tutti i tempi nel Campionato del Mondo

Il 2021 è stato l'inizio da sogno della sua carriera nel Motomondiale: Pedro Acosta è il primo pilota nella storia dei GP a salire sul podio per quattro volte di fila nelle sue prime quattro gare del Campionato del Mondo: con un secondo posto e tre vittorie, ha raccolto un incredibile 95 punti su 100 possibili all'inizio della sua stagione da rookie!

Acosta ha ottenuto la sua prima vittoria nel GP di Doha 2021, la seconda parte del doppio appuntamento del Qatar e solo la sua seconda gara nel Campionato del Mondo, anche dopo essere partito dalla corsia dei box. Tra l'altro, Acosta è uno dei soli tre piloti ad avere tre o più vittorie in GP prima del 17° compleanno, insieme a Marco Melandri (3 vittorie) e Maverick Viñales (4 vittorie).

Con la sesta vittoria stagionale a Portimão, Acosta si è finalmente laureato Campione del Mondo Moto3 2021, eguagliando il giovane Ajo Loris Capirossi, che aveva vinto il titolo anche nella sua stagione di debutto nella classe 125cc nel 1990. A 17 anni e 166 giorni, Acosta è anche il secondo più giovane campione del mondo della storia, mentre Capirossi era solo un giorno più giovane quando ha vinto il suo primo titolo.

Il più giovane vincitore della Moto2 nell'anno di apprendistato

Le aspettative erano di conseguenza elevate quando il super talento del Red Bull KTM Ajo Team è stato promosso alla seconda classe più alta nel 2022 e ha fatto segnare il miglior tempo sulla Kalex nel primo test invernale ufficiale. Pedro ha poi commesso qualche errore, ma al GP d'Italia dello scorso anno al Mugello è salito sul podio della Moto2 per la prima volta nella sua carriera - come il più giovane vincitore della categoria, che esiste dal 2010. All'età di 18 anni e 4 giorni, ha sostituito nientemeno che Marc Márquez nella classifica di tutti i tempi.

Dopo essersi ripreso da una frattura del femore in estate, Acosta ha vinto altri due GP ad Aragón e a Valencia nel 2022. Questo gli vale anche il titolo di "Rookie of the Year". All'inizio della stagione 2023, a Portimão, ha dato seguito al suo ottimo risultato con una vittoria iniziale. Tuttavia, ha trovato un forte avversario in Tony Arbolino, che almeno ha tenuto testa alla prima fase della stagione e ha guidato la classifica del campionato fino all'estate, anche perché la speranza di Ajo era caduta al GP di Francia.

Tuttavia, secondo lo stesso Acosta, la situazione non è mai stata paragonabile a quella del 2022. "L'anno scorso, all'inizio della stagione, forse ho pensato molto al fatto che dovevo dimostrare di essere veloce, e per questo ho commesso molti errori. Forse ero troppo giovane e volevo dimostrare qualcosa di simile a quello che avevo fatto in Moto3, ma non era il momento giusto. Volevo essere troppo veloce troppo presto", ha ammesso a posteriori in un'intervista a SPEEDWEEK.com.

"Aki Ajo vuole che impari qualcosa per tutta la vita".

Nonostante abbia solo 19 anni, Pedro Acosta sembra notevolmente maturo. "Ho capito che a volte può succedere che non si raggiunga il risultato che si voleva. Se hai dato il 100 per cento, nessuno può rimproverarti", dice oggi Acosta. "È quello che è successo a Le Mans: ho lottato per prendere Arbolino e sono caduto. Tutto qui, si volta pagina e si scrive la prossima storia".

Una persona di riferimento importante nello sviluppo del super talento negli ultimi tre anni è stato l'organizzatore campione del mondo Aki Ajo: "Dico sempre: Aki è una delle persone più importanti che sono entrate nella mia carriera. Per lui è importante che io impari qualcosa per tutta la vita. Mi ha anche detto dopo Le Mans: 'Non succede niente se a volte fai degli errori, queste sono le regole della vita'. È il terzo anno che lavoro con Aki e quest'anno abbiamo deciso di ripartire da zero e di mettere tutti gli errori in una scatola. È vero che anche noi abbiamo commesso degli errori in questa stagione, come a Le Mans e in Australia. Non tutto è facile, ma la squadra ha lavorato molto bene".

Il Team Principal Red Bull KTM Ajo, Aki Ajo, da parte sua, ha elogiato il comportamento "vecchio stile" di Pedro fin dall'inizio, perché subordina tutto alle corse, è molto concentrato, assorbe avidamente tutte le conoscenze e si preoccupa poco dei social network. "Non ha bisogno di certe cose poco importanti per aumentare la sua autostima".

Visti i precedenti del giovane spagnolo, non è necessario: Dopo sette vittorie in questa stagione, il secondo posto a Sepang e quindi il 14° podio dell'anno in totale (su 18 gare!) sono stati sufficienti per una vittoria anticipata del titolo.

Il prossimo capitolo della storia di successo di Pedro

All'età di 19 anni e 171 giorni, Acosta è diventato domenica in Malesia il più giovane campione del mondo della classe Moto2, che esiste dal 2010, sostituendo ancora una volta Marc Márquez in questa statistica. In totale, solo Dani Pedrosa era più giovane di Pedro Acosta quando vinse il titolo nella seconda classe del GP, nel 2004, a 19 anni e 18 giorni.

Pedro cerca di ignorare il fatto di essere stato a lungo etichettato come "il prossimo Marc Márquez". "Cerco di non pensarci, perché alla fine della giornata sono il nuovo Pedro Acosta, non il nuovo Marc Márquez. È un'epoca diversa, con moto diverse, non si possono fare paragoni del genere. È bello essere menzionati insieme a questi nomi, ma non è il momento di pensarci. Ora si tratta solo di godersi la moto e il paddock e di divertirsi con i ragazzi che lavorano qui. Non è il momento di pensare a ciò che ho raggiunto e a ciò che voglio ancora fare".

Una cosa è certa: lo "Squalo di Mazarrón" sarà solo il quarto pilota del XXI secolo a diventare campione del mondo in due classi della MotoGP. Debutterà nella classe regina nel 2024 con il team GASGAS Factory Racing Tech3. Resta da vedere se Acosta riuscirà a convincere il suo vecchio e nuovo compagno di squadra Augusto Fernández a cedere il numero 37 condiviso.

Risultati gara Moto2, Sepang (12.11.):

1° Aldeguer, Boscoscuro, 17 giri in 36:04.378 min.

2° Acosta, Kalex, + 7,128 sec.

3° Ramirez, Kalex, + 9,558

4° Ogura, Kalex, + 9,992

5° Dixon, Kalex, + 11,652

6° Chantra, Kalex, + 13,675

7° Lowes, Kalex, + 15,200

8° Roberts, Kalex, +18,482

9° Arenas, Kalex, + 20,004

10° Arbolino, Kalex, +20,990

11° Baltus, Kalex, +21.570

12° Alcoba, Kalex, + 23.489

13. Escrig, Forward, + 25.791

14. Salac, Kalex, + 29.853

15. Foggia, Kalex, + 29.923

16. Hada, Kalex, + 32.681

17. Bendsneyder, Kalex, + 33.361

18. Van den Goorbergh, Kalex, + 38.800

19. Kalex, Kalex , + 41.7Kelly, Forward, + 41.799

20. Skinner, Kalex, + 44.758

21. Casadei, Kalex, + 53.217

22. López, Boscoscuro, + 58.554

23. Azman, Kalex, + 1:09.940 min

24. Tulovic, Kalex, + 1:20.633

25. Garcia, Kalex, 1 giro in meno



Classifica del Campionato del Mondo Moto2 dopo 18 gare su 20:

1. Acosta, 320,5 punti (Campione del Mondo). 2. Arbolino 243,5. 3. Dixon 183. 4. Aldeguer 162. 5. Canet 159. 6. Chantra 153,5. 7. Lopez 127. 8. Gonzalez 122,5. 9. Ogura 119,5. 10. Salac 110. 11. Vietti 106. 12. Lowes 91. 13. Garcia 84. 14. Roberts 80,5. 15. Arenas 79. 16. Baltus 53. 17. Ram Ramos 53. 17. Baltus 53. Baltus 53. 17. Ramirez 49. 18. J. Alcoba 46.5. 19. D. Binder 32. 20. Bendsneyder 30. 21. Foggia 28. 22. Guevara 20. 23. Van den Goorbergh 17. 24. Tulovic 12. 25. Pasini 11. 26. Hada 4.5. 27. Escrig 3. 28. Skinner 2. 29. Kelly 1.

Campionato mondiale costruttori:

1° Kalex, 422,5 punti (Campione del Mondo). 2. Boscoscuro 236. 3. Forward 4.

Campionato del mondo a squadre:

1° Red Bull KTM Ajo 399,5 punti. 2. Elf Marc VDS Racing 334.5. 3. Beta Tools SpeedUp 289. 4. Idemitsu Honda Team Asia 273. 5. Pons Wegow Los40, 243. 6. Inde GASGAS Aspar 203. 7. QJMOTOR Gresini Moto2, 156.5. 8. Correos Prepago Yamaha VR46 Master Camp 122.5. 9. Italtrans Racing 108,5. 10. Fantic Racing 106. 11. Fieten Oli Racing GP 70. 12. Onlyfans American Racing Team 51. 13. Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team 35. 14. Pertamina Mandalika SAG Team 34,5. 15. Forward Team 4.