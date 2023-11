Pedro Acosta: A rápida ascensão de um super talento

Pedro Acosta nasceu a 25 de maio de 2004 em Mazarrón, na região de Múrcia, o seu pai é pescador - daí a sua alcunha, o "Tubarão de Mazarrón". Ganhou o seu primeiro título nas mini motos em Espanha em 2013, venceu a "Cuna de Campeones" na classe MiniGP 110 em 2015 e foi coroado campeão espanhol na classe PreMoto3 em 2017.

Notavelmente para um adolescente, o seu ídolo é Kevin Schwantz, o Campeão do Mundo de 500cc de 1993, embora Acosta só tenha nascido dez anos e meio depois de a lenda da Suzuki ter conquistado o título. No entanto, Pedro e o pai viram os vídeos da era Schwantz vezes sem conta.

O próprio Acosta causou sensação no paddock de MotoGP em 2020, o mais tardar, quando venceu as primeiras seis corridas da Red Bull MotoGP Rookies Cup sem exceção e garantiu a classificação geral em estilo superior. Em 2019, terminou a série júnior "Road to MotoGP" em segundo lugar na geral, atrás de Carlos Tatay.

A melhor estreia de sempre no Campeonato do Mundo

2021 foi o início de sonho para a sua carreira no Campeonato do Mundo: Pedro Acosta é o primeiro piloto na história do GP a terminar no pódio quatro vezes seguidas nas suas primeiras quatro corridas do Campeonato do Mundo: com um segundo lugar e três vitórias, ele acumulou uns incríveis 95 pontos em 100 possíveis no início da sua época de estreia!

Acosta assegurou a sua primeira vitória no GP de Doha de 2021, a segunda parte da jornada dupla do Qatar e apenas a sua segunda corrida no Campeonato do Mundo, mesmo depois de ter partido das boxes. A propósito, Acosta é um dos três únicos pilotos a ter três ou mais vitórias em GPs antes do 17º aniversário - juntamente com Marco Melandri (3 vitórias) e Maverick Viñales (4 vitórias).

Com a sua sexta vitória da época em Portimão, Acosta coroou-se finalmente Campeão do Mundo de Moto3 2021, igualando o jovem Loris Capirossi, que também conquistou o título na sua época de estreia na classe de 125cc em 1990. Com 17 anos e 166 dias, Acosta foi também o segundo campeão mundial mais jovem da história, enquanto Capirossi era apenas um dia mais novo quando conquistou o seu primeiro título.

O mais jovem vencedor de Moto2 no seu ano de aprendizagem

As expectativas eram correspondentemente elevadas quando o super talento da Red Bull KTM Ajo Team foi promovido à segunda classe mais alta em 2022 e estabeleceu o tempo mais rápido na Kalex no primeiro teste oficial de inverno. Pedro cometeu então alguns erros, mas no GP de Itália do ano passado, em Mugello, subiu ao pódio de Moto2 pela primeira vez na sua carreira - como o mais jovem vencedor da categoria, que existe desde 2010. Com 18 anos e 4 dias, ele substituiu ninguém menos que Marc Márquez na tabela de classificação de todos os tempos.

Depois de se recuperar de uma fratura do fémur no verão, Acosta venceu mais dois GPs em Aragão e Valência em 2022. Isto também lhe valeu o título de "Rookie of The Year". No início da época de 2023, em Portimão, Acosta deu seguimento ao seu bom final de época com uma vitória na estreia. No entanto, encontrou um forte adversário em Tony Arbolino, que pelo menos se aguentou na primeira fase da época e liderou a classificação do campeonato até ao verão, em parte devido ao facto de o aspirante a Ajo se ter despistado no GP de França.

No entanto, a situação nunca foi comparável à de 2022, segundo o próprio Acosta. "No ano passado, no início da época, talvez tenha pensado muito no facto de ter de mostrar que era rápido - e foi por isso que cometi muitos erros. Talvez fosse demasiado jovem e quisesse mostrar algo semelhante ao que fiz na Moto3, mas não era o momento certo. Queria ser demasiado rápido demasiado cedo", admite em retrospetiva numa entrevista ao SPEEDWEEK.com.

"Aki Ajo quer que eu aprenda algo para a vida"

Apesar de ter apenas 19 anos, Pedro Acosta parece ser bastante maduro. "Apercebi-me de que, por vezes, pode acontecer não conseguirmos o resultado que realmente queríamos. Se deres 100 por cento, ninguém te pode culpar", diz Acosta hoje. "Foi o que aconteceu em Le Mans: lutei para apanhar o Arbolino e tive um acidente. É isso, é só virar uma nova página e escrever a próxima história."

Uma referência importante para o desenvolvimento do super talento nos últimos três anos foi o organizador campeão do mundo Aki Ajo: "Digo sempre: o Aki é uma das pessoas mais importantes que entraram na minha carreira. Ele quer que eu aprenda algo para a vida. Também me disse depois de Le Mans: "Não acontece nada se por vezes cometermos erros, são as regras da vida. Este é o meu terceiro ano a trabalhar com o Aki e este ano decidimos começar do zero e colocar todos os erros numa caixa. É verdade que também cometemos erros esta época, como em Le Mans e na Austrália. Nem tudo é fácil, mas a equipa tem trabalhado muito bem."

O chefe de equipa da Red Bull KTM Ajo, Aki Ajo, por seu lado, elogiou o comportamento "old style" de Pedro desde o início, porque ele subordina tudo às corridas, é muito concentrado, absorve avidamente todos os conhecimentos e preocupa-se pouco com as redes sociais. "Não precisa de certas coisas sem importância para aumentar a sua auto-confiança".

Tendo em conta o historial do jovem espanhol, isso não é necessário: Depois de sete vitórias esta época, o segundo lugar em Sepang e, portanto, o seu 14º pódio do ano no total (em 18 corridas!) foi suficiente para a conquista antecipada do título.

O próximo capítulo da história de sucesso de Pedro

Com 19 anos e 171 dias, Acosta tornou-se o mais jovem campeão do mundo na classe Moto2, que existe desde 2010, no domingo na Malásia, substituindo mais uma vez Marc Márquez nesta estatística. Em termos globais, apenas Dani Pedrosa era mais novo do que Pedro Acosta quando conquistou o título na segunda classe mais alta do GP em 2004, com 19 anos e 18 dias.

Pedro tenta ignorar o facto de há muito ser rotulado como "o próximo Marc Márquez". "Tento não pensar nisso, porque no final do dia sou o novo Pedro Acosta, não o novo Marc Márquez. É uma época diferente, com motas diferentes, não se pode fazer comparações desse género. É bom ser mencionado ao lado desses nomes, mas agora não é altura de pensar nisso. Agora é só desfrutar da mota e do paddock e divertir-me com o pessoal que trabalha aqui. Não é altura de pensar no que já alcancei e no que ainda quero fazer."

Uma coisa é certa: o "Tubarão de Mazarrón" será apenas o quarto piloto do século XXI a tornar-se campeão do mundo em duas classes no MotoGP. Ele fará a sua estreia na categoria rainha em 2024 com a GASGAS Factory Racing Tech3 Team. Resta saber se Acosta vai encontrar uma forma de convencer o seu antigo e novo companheiro de equipa Augusto Fernández a abdicar do número 37 partilhado.

Resultado da corrida de Moto2, Sepang (12.11.):

1º Aldeguer, Boscoscuro, 17 rdn em 36:04.378 min

2º Acosta, Kalex, + 7,128 seg.

3º Ramirez, Kalex, + 9,558

4º Ogura, Kalex, + 9,992

5º Dixon, Kalex, + 11,652

6º Chantra, Kalex, + 13,675

7º Lowes, Kalex, + 15,200

8º Roberts, Kalex, +18,482

9º Arenas, Kalex, + 20,004

10º Arbolino, Kalex, +20.990

11º Baltus, Kalex, +21.570

12º Alcoba, Kalex, + 23,489

13º Escrig, Avante, + 25,791

14º Salac, Kalex, + 29,853

15º Foggia, Kalex, + 29,923

16º Hada, Kalex, + 32,681

17º Bendsneyder, Kalex, + 33,361

18º Van den Goorbergh, Kalex, + 38,800

19. Kelly, Forward, + 41,799

20. Skinner, Kalex, + 44,758

21. Casadei, Kalex, + 53,217

22. López, Boscoscuro, + 58,554

23. Azman, Kalex, + 1:09,940 min

24. Tulovic, Kalex, + 1:20,633

25. Garcia, Kalex, 1 volta abaixo



Classificação do Campeonato do Mundo de Moto2 após 18 de 20 corridas:

1º Acosta, 320,5 pontos (Campeão do Mundo). 2. Arbolino 243,5. 3. Dixon 183. 4. Aldeguer 162. 5. Canet 159. 6. Chantra 153,5. 7. Lopez 127. 8. Gonzalez 122,5. 9. Ogura 119,5. 10. Salac 110. 11. Vietti 106. 12. Lowes 91. 13. Garcia 84. 14. Roberts 80,5. 15. Arenas 79. 16. Baltus 53. 17. Ramirez 49. 18. J. Alcoba 46.5. 19. D. Binder 32. 20. Bendsneyder 30. 21. Foggia 28. 22. Guevara 20. 23. Van den Goorbergh 17. 24. Tulovic 12. 25. Pasini 11. 26. Hada 4.5. 27. Escrig 3. 28. Skinner 2. 29. Kelly 1.

Campeonato do Mundo de Construtores:

1º Kalex, 422,5 pontos (Campeão do Mundo). 2. Boscoscuro 236. 3. Forward 4.

Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Red Bull KTM Ajo 399,5 pontos. 2. Elf Marc VDS Racing 334,5. 3. Beta Tools SpeedUp 289. 4. Idemitsu Honda Team Asia 273. 5. Pons Wegow Los40, 243. 6. Inde GASGAS Aspar 203. 7. QJMOTOR Gresini Moto2, 156,5. 8. Correos Prepago Yamaha VR46 Master Camp 122,5. 9. Italtrans Racing 108,5. 10. Fantic Racing 106. 11. Fieten Oli Racing GP 70. 12. Onlyfans American Racing Team 51. 13. Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team 35. 14. Pertamina Mandalika SAG Team 34,5. 15. Forward Team 4.