Luca Boscoscuro : Aldeguer et Alonso López bientôt partis ?

Les pilotes de Boscoscuro Moto2 Fermin Aldeguer (18 ans) et Alonso López (21 ans) veulent se retirer malgré des contrats valables. Le chef d'équipe Luca Boscoscuro insiste sur ses contrats.

Le propriétaire du team Speed-up Moto2 et fabricant de motos Luca Boscoscuro a remporté les deux dernières courses à Buriram/Thaïlande et à Sepang/Malaisie avec le jeune Fermin Aldeguer, un pilote d'exception de 18 ans. Mais le champion d'Europe 250 cm3 de 1995 et ancien manager de l'équipe Gilera 250 (titre avec Marco Simoncelli en 2008) ne se trouve pas pour autant dans une ambiance de joie sans limite.

En effet, Boscoscuro se bat depuis des mois pour ses deux pilotes du championnat du monde Moto2, Fermin Aldeguer et Alonso López, qui ont certes des contrats valables avec lui pour la saison prochaine, mais qui ne font pas mystère de leurs projets de départ depuis des mois. Aldeguer était sur le menu de toutes les équipes de pointe possibles en Moto2, de Fantic à l'équipe Red Bull Ajo en passant par Yamaha Master Camp. Mais tous les chefs d'équipe ont reculé devant le montant du transfert, estimé à 400.000 euros.

Car selon toute vraisemblance, Aldeguer, qui a déjà gagné le championnat d'Europe Moto2 à 16 ans sur la Boscoscuro, prendra la place de Luca Marini la saison prochaine chez Mooney VR46-Ducati.

D'autres ennuis se profilent désormais à l'horizon. En effet, le rapide Alonso López, âgé de 21 ans, figure sur la liste de souhaits de l'équipe Correos Prepago Yamaha VR46 Master Camp, qui a perdu Manuel Gonzalez au profit de Gresini et qui, en raison du sponsor principal espagnol, souhaite engager un autre Espagnol en plus du candidat au titre Moto3 Ayumu Sasaki.

A Sepang, on a entendu dire que Yamaha était en train de négocier avec José Albors pour que López, double vainqueur du GP Moto2 (neuf podiums en Moto2 jusqu'à présent), rejoigne son propre team Morto2. Yamaha veut à nouveau exploiter une équipe cliente MotoGP en 2025 et aura alors besoin de jeunes pilotes de la relève.

Dans le pire des cas, Luca Boscoscuro se retrouverait donc sans pilote avec son équipe de Moto2 GP. Et son troisième du championnat d'Europe Moto2, Alberto Surra, n'a pas encore prouvé qu'il avait le bon calibre pour le championnat du monde.

Luca Boscoscuro, qui se trouve actuellement avec ses deux pilotes dans le top 7 du championnat du monde, évite dans cette situation de faire des déclarations détaillées. Il a en effet fort à faire pour garder au moins l'un des deux coureurs dans le coup.

"Les deux pilotes sont sous contrat avec moi pour 2024", a déclaré l'Italien à la demande de SPEEDWEEK.com. "Nous verrons s'il y a des demandes".

Résultat de la course Moto2, Sepang (12.11.) :

1. Aldeguer, Boscoscuro, 17 rdn en 36:04,378 min.

2. Acosta, Kalex, + 7,128 sec

3. Ramirez, Kalex, + 9,558

4. Ogura, Kalex, + 9,992

5. Dixon, Kalex, + 11,652

6. Chantra, Kalex + 13,675

7. Lowes, Kalex, + 15,200

8. Roberts, Kalex, + 18,482

9. Arenas, Kalex, + 20,004

10. Arbolino, Kalex, + 20,990

11. Baltus, Kalex, + 21,570

12. Alcoba, Kalex, + 23,489

13. Escrig, Forward, + 25,791

14. Salac, Kalex, + 29,853

15. Foggia, Kalex, + 29,923

16. Hada, Kalex, + 32,681

17. Bendsneyder, Kalex, + 33,361

18. Van den Goorbergh, Kalex, + 38,800

19. Kelly, Forward, + 41,799

20. Skinner, Kalex, + 44,758

21. Casadei, Kalex, + 53,217

22. López, Boscoscuro, + 58,554

23e Azman, Kalex, + 1:09,940 min

24e Tulovic, Kalex, + 1:20,633

25e Garcia, Kalex, 1 tour de retard

Classement au championnat du monde Moto2 après 18 courses sur 20 :

1. Acosta, 320,5 points (champion du monde). 2. Arbolino 243,5. 3. Dixon 183. 4. Aldeguer 162. 5. Canet 159. 6. Chantra 153,5. 7. López 127. 8. Gonzalez 122,5. 9. Ogura 119,5. 10. Salac 110. 11. Vietti 106. 12. Lowes 91. 13. Garcia 84. 14. Roberts 80,5. 15. Arenas 79. 16. Baltus 53. 17. Ramirez 49. 18. J. Alcoba 46,5. 19. D. Binder 32. 20. Bendsneyder 30. 21. Foggia 28. 22. Guevara 20. 23. Van den Goorbergh 17. 24. Tulovic 12. 25. Pasini 11. 26. Hada 4,5. 27. Escrig 3. 28. Skinner 2. 29. Kelly 1.

Championnat du monde des constructeurs :

1. Kalex 422,5 points (champion du monde). 2. Boscoscuro 236. 3. Forward 4.

Championnat du monde par équipes :

1. Red Bull KTM Ajo 399,5 points. 2. Elf Marc VDS Racing 334,5. 3. Beta Tools SpeedUp 289. 4. Idemitsu Honda Team Asia 273. 5. Pons Wegow Los40, 243. 6. Inde GASGAS Aspar 203. 7. QJMOTOR Gresini Moto2, 156,5. 8. Correos Prepago Yamaha VR46 Master Camp 122,5. 9. Italtrans Racing 108,5. 10. Fantic Racing 106. 11. Fieten Oli Racing GP 70. 12. Onlyfans American Racing Team 51. 13. Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team 35. 14. Pertamina Mandalika SAG Team 34,5. 15. Forward Team 4.