Luca Boscoscuro: Aldeguer e Alonso López presto via?

Il proprietario del team Speed-up Moto2 e costruttore di moto Luca Boscoscuro ha vinto le ultime due gare a Buriram/Thailandia e Sepang/Malesia con l'eccezionale 18enne Fermin Aldeguer. Tuttavia, il campione europeo 250 del 1995 ed ex team manager di Gilera 250 (titolo vinto con Marco Simoncelli nel 2008) non è in vena di festeggiare.

Per mesi Boscoscuro ha lottato per i suoi due piloti del Campionato del Mondo Moto2, Fermin Aldeguer e Alonso López, che hanno contratti validi con lui per la prossima stagione, ma che da mesi non fanno mistero della loro intenzione di andarsene. Aldeguer era nel mirino di tutti i migliori team della Moto2, da Fantic a Yamaha Master Camp e al team Red Bull Ajo. Ma tutti i capi delle squadre sono stati scoraggiati dalla tassa di trasferimento, che si dice sia di 400.000 euro.

Con ogni probabilità, Aldeguer, che ha vinto il Campionato Europeo Moto2 in sella alla Boscoscuro all'età di 16 anni, prenderà il posto di Luca Marini alla Mooney VR46-Ducati nella prossima stagione.

Ora si prospettano ulteriori problemi. Il veloce 21enne Alonso López è nella lista dei desideri del Correos Prepago Yamaha VR46 Master Camp Team, che ha perso Manuel Gonzalez per Gresini e vuole ingaggiare un altro spagnolo accanto al contendente al titolo Moto3 Ayumu Sasaki a causa dello sponsor principale spagnolo.

A Sepang si è detto che la Yamaha sta trattando con José Albors per portare il due volte vincitore del GP della Moto2 López (nove podi in Moto2 fino ad oggi) nel team interno Morto2. La Yamaha vuole tornare a gestire un team clienti di MotoGP nel 2025 e avrà quindi bisogno di giovani piloti emergenti.

Nella peggiore delle ipotesi, questo lascerebbe Luca Boscoscuro e il suo team Moto2 GP senza un pilota. E il suo pilota Alberto Surra, medaglia di bronzo nel Campionato Europeo Moto2, non ha ancora dimostrato di avere il calibro giusto per il Campionato del Mondo.

Luca Boscoscuro, che attualmente ha entrambi i piloti nella top 7 del Campionato del Mondo, evita di fare dichiarazioni dettagliate in questa situazione. Ha il suo bel da fare per tenere in riga almeno uno dei due piloti.

"Entrambi i piloti sono sotto contratto con me per il 2024", ha detto l'italiano interpellato da SPEEDWEEK.com. "Vedremo se ci saranno richieste".

Risultato gara Moto2, Sepang (12.11.):

1° Aldeguer, Boscoscuro, 17 rdn in 36:04.378 min.

2° Acosta, Kalex, + 7,128 sec.

3° Ramirez, Kalex, + 9,558

4° Ogura, Kalex, + 9,992

5° Dixon, Kalex, + 11,652

6° Chantra, Kalex, + 13,675

7° Lowes, Kalex, + 15,200

8° Roberts, Kalex, +18,482

9° Arenas, Kalex, + 20,004

10° Arbolino, Kalex, +20,990

11° Baltus, Kalex, +21.570

12° Alcoba, Kalex, + 23.489

13° Escrig, Forward, + 25.791

14° Salac, Kalex, +29.853

15° Foggia, Kalex, + 29.923

16° Hada, Kalex, + 32.681

17° Bendsneyder, Kalex, + 33.361

18° Van den Goorbergh, Kalex, +38.800

19° Kelly, Forward, + 41,799

20° Skinner, Kalex, + 44,758

21° Casadei, Kalex, + 53,217

22° López, Boscoscuro, + 58,554

23° Azman, Kalex, + 1'09.940 min.

24° Tulovic, Kalex, + 1'20.633

25° Garcia, Kalex, 1 giro in meno

Classifica del Campionato del Mondo Moto2 dopo 18 gare su 20:

1. Acosta, 320,5 punti (Campione del Mondo). 2. Arbolino 243,5. 3. Dixon 183. 4. Aldeguer 162. 5. Canet 159. 6. Chantra 153,5. 7. López 127. 8. Gonzalez 122,5. 9. Ogura 119,5. 10. Salac 110. 11. Vietti 106. 12. Lowes 91. 13. Garcia 84. 14. Roberts 80,5. 15. Arenas 79. 16. Baltus 53. 17. Ram Ramos 53. Baltus 53. 17. Ramirez 49. 18. J. Alcoba 46,5. 19. D. Binder 32. 20. Bendsneyder 30. 21. Foggia 28. 22. Guevara 20. 23. Van den Goorbergh 17. 24. Tulovic 12. 25. Pasini 11. 26. Hada 4,5. 27. Escrig 3. 28. Skinner 2. 29. Kelly 1.

Campionato mondiale costruttori:

1. Kalex 422,5 punti (Campione del Mondo). 2. Boscoscuro 236. 3. Forward 4.

Campionato del mondo a squadre:

1. Red Bull KTM Ajo 399,5 punti. 2. Elf Marc VDS Racing 334.5. 3. Beta Tools SpeedUp 289. 4. Idemitsu Honda Team Asia 273. 5. Pons Wegow Los40, 243. 6. Inde GASGAS Aspar 203. 7. QJMOTOR Gresini Moto2, 156.5. 8. Correos Prepago Yamaha VR46 Master Camp 122.5. 9. Italtrans Racing 108,5. 10. Fantic Racing 106. 11. Fieten Oli Racing GP 70. 12. Onlyfans American Racing Team 51. 13. Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team 35. 14. Pertamina Mandalika SAG Team 34,5. 15. Forward Team 4.