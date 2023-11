Luca Boscoscuro: Aldeguer e Alonso López vão desaparecer em breve?

O proprietário da equipa Speed-up Moto2 e fabricante de motos Luca Boscoscuro venceu as duas últimas corridas em Buriram/Tailândia e Sepang/Malásia com o excecional Fermin Aldeguer, de 18 anos. No entanto, o campeão europeu de 250cc de 1995 e antigo chefe de equipa da Gilera 250 (título conquistado com Marco Simoncelli em 2008) não está com vontade de festejar.

Durante meses, Boscoscuro tem lutado pelos seus dois pilotos do Campeonato do Mundo de Moto2, Fermin Aldeguer e Alonso López, que têm contratos válidos com ele para a próxima época, mas que não esconderam os seus planos de sair durante meses. Aldeguer estava no menu de todo o tipo de equipas de topo de Moto2, desde a Fantic à Yamaha Master Camp e à equipa Red Bull Ajo. Mas todos os chefes de equipa foram desencorajados pela taxa de transferência de 400.000 euros.

Muito provavelmente, Aldeguer, que venceu o Campeonato Europeu de Moto2 com a Boscoscuro aos 16 anos, irá substituir Luca Marini na Mooney VR46-Ducati na próxima época.

Agora, mais problemas estão no horizonte. O veloz Alonso López, de 21 anos, está na lista de desejos da Correos Prepago Yamaha VR46 Master Camp Team, que perdeu Manuel Gonzalez para a Gresini e quer contratar outro espanhol para o lugar de Ayumu Sasaki, candidato ao título de Moto3, por causa do principal patrocinador espanhol.

Em Sepang, houve rumores de que a Yamaha está a negociar com José Albors para trazer López, duas vezes vencedor de Moto2 GP (nove pódios de Moto2 até à data) para a equipa Morto2. A Yamaha quer voltar a ter uma equipa cliente de MotoGP em 2025 e vai precisar de jovens pilotos em ascensão.

Na pior das hipóteses, isto deixaria Luca Boscoscuro e a sua equipa de Moto2 GP sem um piloto. E o seu medalhista de bronze do Campeonato da Europa de Moto2, Alberto Surra, ainda não provou que tem o calibre certo para o Campeonato do Mundo.

Luca Boscoscuro, atualmente com ambos os pilotos no top 7 do Campeonato do Mundo, evita fazer declarações detalhadas nesta situação. Ele tem as mãos ocupadas a tentar manter pelo menos um dos dois pilotos na linha.

"Ambos os pilotos estão sob contrato comigo para 2024", disse o italiano quando questionado pelo SPEEDWEEK.com. "Vamos ver se há algum pedido."

Resultado da corrida de Moto2, Sepang (12.11.):

1º Aldeguer, Boscoscuro, 17 rdn em 36:04.378 min

2º Acosta, Kalex, + 7,128 seg.

3º Ramirez, Kalex, + 9,558

4º Ogura, Kalex, + 9,992

5º Dixon, Kalex, + 11,652

6º Chantra, Kalex, + 13,675

7º Lowes, Kalex, + 15,200

8º Roberts, Kalex, +18,482

9º Arenas, Kalex, + 20,004

10º Arbolino, Kalex, +20.990

11º Baltus, Kalex, +21.570

12º Alcoba, Kalex, + 23,489

13º Escrig, Forward, + 25,791

14º Salac, Kalex, +29,853

15º Foggia, Kalex, + 29,923

16º Hada, Kalex, + 32,681

17º Bendsneyder, Kalex, + 33,361

18º Van den Goorbergh, Kalex, +38,800

19º Kelly, Forward, + 41,799

20º Skinner, Kalex, + 44,758

21º Casadei, Kalex, + 53,217

22º López, Boscoscuro, + 58,554

23º Azman, Kalex, + 1m09,940s

24º Tulovic, Kalex, + 1m20,633s

25º Garcia, Kalex, 1 volta abaixo

Classificação do Campeonato do Mundo de Moto2 após 18 de 20 corridas:

1º Acosta, 320,5 pontos (Campeão do Mundo). 2. Arbolino 243,5. 3. Dixon 183. 4. Aldeguer 162. 5. Canet 159. 6. Chantra 153,5. 7. López 127. 8. Gonzalez 122,5. 9. Ogura 119,5. 10. Salac 110. 11. Vietti 106. 12. Lowes 91. 13. Garcia 84. 14. Roberts 80,5. 15. Arenas 79. 16. Baltus 53. 17. Ramirez 49. 18. J. Alcoba 46.5. 19. D. Binder 32. 20. Bendsneyder 30. 21. Foggia 28. 22. Guevara 20. 23. Van den Goorbergh 17. 24. Tulovic 12. 25. Pasini 11. 26. Hada 4.5. 27. Escrig 3. 28. Skinner 2. 29. Kelly 1.

Campeonato do Mundo de Construtores:

1. Kalex 422,5 pontos (Campeão do Mundo). 2. Boscoscuro 236. 3. Forward 4.

Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Red Bull KTM Ajo 399,5 pontos. 2. Elf Marc VDS Racing 334,5. 3. Beta Tools SpeedUp 289. 4. Idemitsu Honda Team Asia 273. 5. Pons Wegow Los40, 243. 6. Inde GASGAS Aspar 203. 7. QJMOTOR Gresini Moto2, 156,5. 8. Correos Prepago Yamaha VR46 Master Camp 122,5. 9. Italtrans Racing 108,5. 10. Fantic Racing 106. 11. Fieten Oli Racing GP 70. 12. Onlyfans American Racing Team 51. 13. Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team 35. 14. Pertamina Mandalika SAG Team 34,5. 15. Forward Team 4.