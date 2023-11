Malgré son contrat, Skinner perd sa place au profit de Ramirez en 2024

En août, Marcos Ramirez est revenu de Forward à American Racing, où il a pris la place de Sean Dylan Kelly, évincé, à partir du Grand Prix moto d'Autriche. Ramirez a retrouvé sa force d'antan sur la Kalex - il a tout de même dirtter le championnat du monde Moto3 en 2019 sur la Leopard-Honda - et est monté sur le podium pour la première fois de sa carrière en Moto2 en terminant troisième dimanche dernier au GP de Malaisie.

Ce succès a été suivi par l'annonce d'American Racing de poursuivre l'aventure avec l'Espagnol de 25 ans en 2024. On savait déjà depuis l'été que Joe Roberts allait revenir dans l'équipe d'Eitan Butbul.

"Je suis très heureux d'accueillir à nouveau Marcos Ramirez dans l'équipe pour 2024", a annoncé Butbul. "Il a rejoint l'équipe à la moitié de la saison 2023 et, course après course, il a immédiatement démontré son potentiel et ses progrès - ce qu'il a confirmé le week-end dernier en Malaisie avec un étonnant podium pour ses débuts. C'est un peu du déjà-vu de 2020, quand Marcos et Joe couraient déjà tous les deux pour l'équipe, mais avec leur niveau actuel et plus d'expérience, nous pensons qu'ils sont l'équipe qui peut se battre constamment au sommet".

Il ne reste donc plus de place pour Rory Skinner qui, en octobre 2022, avait en fait reçu un contrat de deux ans jusqu'à fin 2024. Curieux : l'Écossais de 22 ans n'a certes récolté que deux petits points en championnat du monde cette saison, mais il est encadré par Apex Management - et donc par le propriétaire de l'équipe Eitan Butbul et John Hopkins, le directeur de course de l'équipe lui-même.

Chez American Racing, on assure qu'on ne laissera pas tomber Skinner. "En ce qui concerne Rory, nous croyons en lui et nous savons qu'il a le talent pour être compétitif en Moto2", a fait savoir Butbul. "En tant qu'équipe, nous travaillons sur la meilleure façon d'assurer son avenir sur la scène mondiale tout en le soutenant pendant la prochaine intersaison et au-delà".

Skinner lui-même n'a pas encore fait de commentaires sur les derniers développements. Il a seulement annoncé qu'il allait prendre du recul par rapport aux canaux de médias sociaux.

Résultat de la course Moto2, Sepang (12.11.) :

1. Aldeguer, Boscoscuro, 17 rdn en 36:04,378 min

2. Acosta, Kalex, + 7,128 sec

3. Ramirez, Kalex, + 9,558

4. Ogura, Kalex, + 9,992

5. Dixon, Kalex, + 11,652

6. Chantra, Kalex + 13,675

7. Lowes, Kalex, + 15,200

8. Roberts, Kalex, + 18,482

9. Arenas, Kalex, + 20,004

10. Arbolino, Kalex, + 20,990

11. Baltus, Kalex, + 21,570

12. Alcoba, Kalex, + 23,489

13. Escrig, Forward, + 25,791

14. Salac, Kalex, + 29,853

15. Foggia, Kalex, + 29,923

16. Hada, Kalex, + 32,681

17. Bendsneyder, Kalex, + 33,361

18. Van den Goorbergh, Kalex, + 38,800

19. Kelly, Forward, + 41,799

20. Skinner, Kalex, + 44,758

21. Casadei, Kalex, + 53,217

22. López, Boscoscuro, + 58,554

23. Azman, Kalex, + 1:09,940 min

24. Tulovic, Kalex, + 1:20,633

25. Garcia, Kalex, 1 tour en arrière



Classement au championnat du monde Moto2 après 18 courses sur 20 :

1. Acosta, 320,5 points (champion du monde). 2. Arbolino 243,5. 3. Dixon 183. 4. Aldeguer 162. 5. Canet 159. 6. Chantra 153,5. 7. Lopez 127. 8. Gonzalez 122,5. 9. Ogura 119,5. 10. Salac 110. 11. Vietti 106. 12. Lowes 91. 13. Garcia 84. 14. Roberts 80,5. 15. Arenas 79. 16. Baltus 53. 17. Ramirez 49. 18. J. Alcoba 46,5. 19. D. Binder 32. 20. Bendsneyder 30. 21. Foggia 28. 22. Guevara 20. 23. Van den Goorbergh 17. 24. Tulovic 12. 25. Pasini 11. 26. Hada 4,5. 27. Escrig 3. 28. Skinner 2. 29. Kelly 1.

Championnat du monde des constructeurs :

1. Kalex, 422,5 points (champion du monde). 2. Boscoscuro 236. 3. Forward 4.

Championnat du monde par équipes :

1. Red Bull KTM Ajo 399,5 points. 2. Elf Marc VDS Racing 334,5. 3. Beta Tools SpeedUp 289. 4. Idemitsu Honda Team Asia 273. 5. Pons Wegow Los40, 243. 6. Inde GASGAS Aspar 203. 7. QJMOTOR Gresini Moto2, 156,5. 8. Correos Prepago Yamaha VR46 Master Camp 122,5. 9. Italtrans Racing 108,5. 10. Fantic Racing 106. 11. Fieten Oli Racing GP 70. 12. Onlyfans American Racing Team 51. 13. Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team 35. 14. Pertamina Mandalika SAG Team 34,5. 15. Forward Team 4.