Nonostante il contratto: Skinner perde il posto a favore di Ramirez nel 2024

Ad agosto Marcos Ramirez è tornato da Forward ad American Racing, dove ha preso il posto di Sean Dylan Kelly, escluso dal Gran Premio motociclistico d'Austria. Ramirez è tornato alla sua vecchia forza in sella alla Kalex - è stato terzo nel Campionato del Mondo Moto3 con la Honda Leopard nel 2019 - ed è salito sul terzo gradino del podio per la prima volta nella sua carriera in Moto2 domenica scorsa al GP di Malesia.

Questo successo è stato seguito dall'annuncio di American Racing di voler continuare con il 25enne spagnolo anche nel 2024. Già dall'estate si sapeva che Joe Roberts sarebbe tornato nel team di Eitan Butbul.

"Sono lieto di dare il benvenuto a Marcos Ramirez per il 2024", ha annunciato Butbul. "Si è unito alla squadra a metà della stagione 2023 e ha subito dimostrato il suo potenziale e i suoi progressi gara dopo gara, e lo ha confermato con un fantastico podio al debutto in Malesia lo scorso fine settimana. È un po' un déjà vu rispetto al 2020, quando Marcos e Joe correvano entrambi per la squadra, ma con il loro livello attuale e la loro maggiore esperienza, crediamo che siano la squadra che può lottare costantemente in testa".

Questo non lascia spazio a Rory Skinner, al quale nell'ottobre del 2022 era stato concesso un contratto biennale fino alla fine del 2024. Curiosamente, nonostante il 22enne scozzese abbia ottenuto solo due punti nel Campionato del Mondo in questa stagione, è gestito da Apex Management - e quindi dal proprietario del team Eitan Butbul e da John Hopkins, direttore di gara del team stesso.

American Racing assicura che Skinner non verrà abbandonato. "Per quanto riguarda Rory, crediamo in lui e sappiamo che ha il talento per essere competitivo in Moto2", ha dichiarato Butbul. "Come squadra stiamo lavorando su come garantire al meglio il suo futuro sulla scena mondiale e allo stesso tempo supportarlo nella prossima off-season e oltre".

Lo stesso Skinner non ha ancora commentato gli ultimi sviluppi. Ha solo annunciato che si prenderà una pausa dai social media.

Risultati gara Moto2, Sepang (12.11.):

1° Aldeguer, Boscoscuro, 17 giri in 36:04.378 min.

2° Acosta, Kalex, + 7,128 sec.

3° Ramirez, Kalex, + 9,558

4° Ogura, Kalex, + 9,992

5° Dixon, Kalex, + 11,652

6° Chantra, Kalex, + 13,675

7° Lowes, Kalex, + 15,200

8° Roberts, Kalex, +18,482

9° Arenas, Kalex, + 20,004

10° Arbolino, Kalex, +20,990

11° Baltus, Kalex, +21.570

12° Alcoba, Kalex, + 23.489

13. Escrig, Forward, + 25.791

14. Salac, Kalex, + 29.853

15. Foggia, Kalex, + 29.923

16. Hada, Kalex, + 32.681

17. Bendsneyder, Kalex, + 33.361

18. Van den Goorbergh, Kalex, + 38.800

19. Kalex, Kalex , + 41.7Kelly, Forward, + 41.799

20. Skinner, Kalex, + 44.758

21. Casadei, Kalex, + 53.217

22. López, Boscoscuro, + 58.554

23. Azman, Kalex, + 1:09.940 min

24. Tulovic, Kalex, + 1:20.633

25. Garcia, Kalex, 1 giro in meno



Classifica del Campionato del Mondo Moto2 dopo 18 gare su 20:

1° Acosta, 320,5 punti (Campione del Mondo). 2. Arbolino 243,5. 3. Dixon 183. 4. Aldeguer 162. 5. Canet 159. 6. Chantra 153,5. 7. Lopez 127. 8. Gonzalez 122,5. 9. Ogura 119,5. 10. Salac 110. 11. Vietti 106. 12. Lowes 91. 13. Garcia 84. 14. Roberts 80,5. 15. Arenas 79. 16. Baltus 53. 17. Ram Ramos 53. 17. Baltus 53. Baltus 53. 17. Ramirez 49. 18. J. Alcoba 46.5. 19. D. Binder 32. 20. Bendsneyder 30. 21. Foggia 28. 22. Guevara 20. 23. Van den Goorbergh 17. 24. Tulovic 12. 25. Pasini 11. 26. Hada 4.5. 27. Escrig 3. 28. Skinner 2. 29. Kelly 1.

Campionato mondiale costruttori:

1° Kalex, 422,5 punti (Campione del Mondo). 2. Boscoscuro 236. 3. Forward 4.

Campionato del mondo a squadre:

1° Red Bull KTM Ajo 399,5 punti. 2. Elf Marc VDS Racing 334.5. 3. Beta Tools SpeedUp 289. 4. Idemitsu Honda Team Asia 273. 5. Pons Wegow Los40, 243. 6. Inde GASGAS Aspar 203. 7. QJMOTOR Gresini Moto2, 156.5. 8. Correos Prepago Yamaha VR46 Master Camp 122.5. 9. Italtrans Racing 108,5. 10. Fantic Racing 106. 11. Fieten Oli Racing GP 70. 12. Onlyfans American Racing Team 51. 13. Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team 35. 14. Pertamina Mandalika SAG Team 34,5. 15. Forward Team 4.