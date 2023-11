Apesar do contrato: Skinner perde o lugar para Ramirez em 2024

Em agosto, Marcos Ramirez regressou da Forward to American Racing, onde assumiu o lugar de Sean Dylan Kelly, que foi expulso do Grande Prémio de Motociclismo da Áustria. Ramirez regressou à sua antiga força na Kalex - foi terceiro no Campeonato do Mundo de Moto3 com a Leopard Honda em 2019 - e terminou em terceiro lugar no pódio pela primeira vez na sua carreira de Moto2 no passado domingo no GP da Malásia.

A este sucesso seguiu-se o anúncio da American Racing de que iria continuar com o espanhol de 25 anos em 2024. Desde o verão que se sabia que Joe Roberts iria regressar à equipa de Eitan Butbul.

"É com grande prazer que dou as boas-vindas a Marcos Ramirez de volta à equipa para 2024", anunciou Butbul. "Ele juntou-se à equipa a meio da temporada de 2023 e demonstrou imediatamente o seu potencial e progresso corrida após corrida - e apoiou-o com um incrível pódio de estreia na Malásia no último fim de semana. É um pouco como um déjà vu de 2020, quando Marcos e Joe correram pela equipa, mas com o seu nível atual e mais experiência, acreditamos que são a equipa que pode lutar consistentemente na frente."

Isto não deixa espaço para Rory Skinner, a quem foi dado um contrato de dois anos até ao final de 2024 em outubro de 2022. Curiosamente, embora o escocês de 22 anos só tenha marcado dois pontos no Campeonato do Mundo esta época, é gerido pela Apex Management - e, por conseguinte, pelo proprietário da equipa, Eitan Butbul, e pelo próprio John Hopkins, o Diretor de Corrida da equipa.

A American Racing garante que Skinner não será dispensado. "No que diz respeito ao Rory, acreditamos nele e sabemos que ele tem o talento para ser competitivo na Moto2", disse Butbul. "Nós, como equipa, estamos a trabalhar na melhor forma de assegurar o seu futuro no palco mundial e, ao mesmo tempo, apoiá-lo na próxima época baixa e mais além."

O próprio Skinner ainda não comentou os últimos desenvolvimentos. Apenas anunciou que iria fazer uma pausa nos canais das redes sociais.

Resultado da corrida de Moto2, Sepang (12.11.):

1º Aldeguer, Boscoscuro, 17 rdn em 36:04.378 min

2º Acosta, Kalex, + 7,128 seg.

3º Ramirez, Kalex, + 9,558

4º Ogura, Kalex, + 9,992

5º Dixon, Kalex, + 11,652

6º Chantra, Kalex, + 13,675

7º Lowes, Kalex, + 15,200

8º Roberts, Kalex, +18,482

9º Arenas, Kalex, + 20,004

10º Arbolino, Kalex, +20.990

11º Baltus, Kalex, +21.570

12º Alcoba, Kalex, + 23,489

13º Escrig, Avante, + 25,791

14º Salac, Kalex, + 29,853

15º Foggia, Kalex, + 29,923

16º Hada, Kalex, + 32,681

17º Bendsneyder, Kalex, + 33,361

18º Van den Goorbergh, Kalex, + 38,800

19. Kelly, Forward, + 41,799

20. Skinner, Kalex, + 44,758

21. Casadei, Kalex, + 53,217

22. López, Boscoscuro, + 58,554

23. Azman, Kalex, + 1:09,940 min

24. Tulovic, Kalex, + 1:20,633

25. Garcia, Kalex, 1 volta abaixo



Classificação do Campeonato do Mundo de Moto2 após 18 de 20 corridas:

1º Acosta, 320,5 pontos (Campeão do Mundo). 2. Arbolino 243,5. 3. Dixon 183. 4. Aldeguer 162. 5. Canet 159. 6. Chantra 153,5. 7. Lopez 127. 8. Gonzalez 122,5. 9. Ogura 119,5. 10. Salac 110. 11. Vietti 106. 12. Lowes 91. 13. Garcia 84. 14. Roberts 80,5. 15. Arenas 79. 16. Baltus 53. 17. Ramirez 49. 18. J. Alcoba 46.5. 19. D. Binder 32. 20. Bendsneyder 30. 21. Foggia 28. 22. Guevara 20. 23. Van den Goorbergh 17. 24. Tulovic 12. 25. Pasini 11. 26. Hada 4.5. 27. Escrig 3. 28. Skinner 2. 29. Kelly 1.

Campeonato do Mundo de Construtores:

1º Kalex, 422,5 pontos (Campeão do Mundo). 2. Boscoscuro 236. 3. Forward 4.

Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Red Bull KTM Ajo 399,5 pontos. 2. Elf Marc VDS Racing 334,5. 3. Beta Tools SpeedUp 289. 4. Idemitsu Honda Team Asia 273. 5. Pons Wegow Los40, 243. 6. Inde GASGAS Aspar 203. 7. QJMOTOR Gresini Moto2, 156,5. 8. Correos Prepago Yamaha VR46 Master Camp 122,5. 9. Italtrans Racing 108,5. 10. Fantic Racing 106. 11. Fieten Oli Racing GP 70. 12. Onlyfans American Racing Team 51. 13. Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team 35. 14. Pertamina Mandalika SAG Team 34,5. 15. Forward Team 4.