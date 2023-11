NTS : Avec Hector Garzo, retour au championnat du monde à Valence

En étudiant les résultats de la finale du JuniorGP à Valence début novembre, les observateurs attentifs ont remarqué qu'Hector Garzo était une fois de plus engagé sur une NTS pour le team MMR, du moins lors des sessions d'entraînement du championnat d'Europe Moto2.

Ce faisant, l'Espagnol, qui a terminé le championnat du monde MotoE 2023 à la quatrième place du classement général pour Dynavolt Intact GP, préparait un engagement wildcard avec le fabricant de châssis japonais en championnat du monde Moto2, après la disparition de NTS du championnat du monde fin 2021. La spécification du moteur n'était donc pas conforme au règlement du championnat européen, une disqualification en était la conséquence logique.

"Je suis un pilote d'essai, je n'ai travaillé que pour le Grand Prix que je disputerai avec une wildcard", a expliqué Garzo à ce sujet lors d'un entretien avec SPEEDWEEK.com. "Je pense que la moto est compétitive, mais qu'elle a besoin d'un peu plus de temps et de travail, par exemple sur la vitesse de pointe et ce genre de petites choses".

Toujours est-il que lors des qualifications du Championnat d'Europe Moto2 à Valence, Garzo a réalisé le deuxième meilleur temps sur la NTS, concédant 0,420 sec au champion d'Europe Senna Agius, qui pilotait une Kalex pour le Liqui Moly Husqvarna Intact GP Junior Team.

Avec quelles attentes Garzo aborde-t-il sa participation au championnat du monde Moto2 avec le soutien du team MMR et de RW Racing GP ? "Je m'attends à faire du bon travail, à montrer ce dont je suis capable et à essayer d'être au moins dans le top 10. Je sais que ce sera difficile. Mais nous allons essayer. En tant que pilote, on veut toujours être au top. J'ai déjà couru en Moto2 par le passé et j'ai aussi décroché un podium en Moto2 à Valence en 2020", a-t-il rappelé.

Le jeune homme de 25 ans, originaire de Paterna près de Valence, est conscient que ce n'est pas un objectif réaliste pour son séjour de cette année. "Bien sûr, je vais quand même aborder le week-end comme si j'allais gagner la course. Mais je veux aussi être réaliste. Nous sommes maintenant dans une position différente. Il y a beaucoup de choses dont la moto a besoin". C'est précisément ce que l'on veut examiner de plus près dans le cadre du départ du GP.