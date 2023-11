NTS: ritorno al Campionato del Mondo con Hector Garzo a Valencia

Il pilota della MotoE Hector Garzo farà un'apparizione nel Campionato del Mondo Moto2 in occasione del finale di stagione del Motomondiale 2023 a Valencia la prossima settimana. La particolarità è che sarà in sella a una NTS.

Gli osservatori attenti che hanno studiato le liste dei risultati della finale del Junior GP a Valencia all'inizio di novembre hanno notato che Hector Garzo era di nuovo in sella a una NTS per il team MMR, almeno nelle sessioni di prove del Campionato Europeo Moto2.

Lo spagnolo, che ha concluso il Campionato del Mondo MotoE 2023 per Dynavolt Intact GP al quarto posto assoluto, stava preparando una wildcard per il Campionato del Mondo Moto2 con il costruttore di telai giapponese, dopo la scomparsa della NTS dal Campionato del Mondo alla fine del 2021. Le specifiche del motore non erano quindi conformi al regolamento del Campionato Europeo e la squalifica è stata la logica conseguenza.

"Sono un collaudatore, ho lavorato solo per il Gran Premio, che disputerò con una wildcard", ha spiegato Garzo in un'intervista a SPEEDWEEK.com. "Credo che la moto sia competitiva, ma che abbia ancora bisogno di un po' di tempo e di lavoro, per esempio sulla velocità massima e su piccole cose del genere".

Dopo tutto, Garzo ha ottenuto il secondo miglior tempo sulla NTS nelle qualifiche del Campionato Europeo Moto2 a Valencia, perdendo 0,420 secondi rispetto al campione europeo Senna Agius, che guidava una Kalex per il Liqui Moly Husqvarna Intact GP Junior Team.

Quali sono le aspettative di Garzo per la sua partecipazione come wildcard al Campionato del Mondo Moto2, che sarà organizzato dal Team MMR con il supporto di RW Racing GP? "Mi aspetto di fare un buon lavoro, di mostrare quello che so fare e di cercare di arrivare almeno tra i primi 10. So che sarà difficile. So che sarà difficile. Ma ci proveremo. Come pilota, vuoi sempre essere davanti. In passato ho corso in Moto2 e ho già conquistato un podio in Moto2 a Valencia nel 2020", ha ricordato.

Il 25enne di Paterna, vicino a Valencia, è consapevole che questo non è un obiettivo realistico per la partecipazione di quest'anno. "Ovviamente affronterò il weekend come se dovessi vincere la gara. Ma voglio anche essere realistico. Ora siamo in una posizione diversa. Ci sono molte cose di cui la moto ha bisogno". Questo è esattamente ciò che si vuole approfondire durante la partenza del GP.