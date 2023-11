NTS: De volta ao Campeonato do Mundo com Hector Garzo em Valência

O piloto de MotoE, Hector Garzo, fará uma aparição como convidado no Campeonato do Mundo de Moto2 no final da época do Campeonato do Mundo de Motociclismo de 2023, em Valência, na próxima semana. O que é especial: ele estará numa NTS.

Os observadores atentos que estudaram as listas de resultados da final do Junior GP em Valência, no início de novembro, notaram que Hector Garzo voltou a pilotar uma NTS para a equipa MMR, pelo menos nas sessões de treinos do Campeonato Europeu de Moto2.

O espanhol, que terminou o Campeonato do Mundo de MotoE de 2023 pela Dynavolt Intact GP em quarto lugar na geral, estava a preparar uma entrada wildcard com o fabricante japonês de chassis no Campeonato do Mundo de Moto2 depois de a NTS ter desaparecido do Campeonato do Mundo no final de 2021. A especificação do motor, portanto, não estava em conformidade com os regulamentos do Campeonato Europeu, e a desqualificação foi a consequência lógica.

"Sou um piloto de testes, só trabalhei para o Grande Prémio, que vou disputar com um wildcard", explicou Garzo numa entrevista à SPEEDWEEK.com. "Acredito que a moto é competitiva, mas ainda precisa de um pouco mais de tempo e trabalho, por exemplo, na velocidade máxima e em pequenas coisas como essa."

Afinal, Garzo fez o segundo melhor tempo na NTS na sessão de qualificação do Campeonato da Europa de Moto2 em Valência, perdendo 0,420 segundos para o campeão europeu Senna Agius, que rodou com uma Kalex para a Liqui Moly Husqvarna Intact GP Junior Team.

Quais são as expectativas de Garzo para a sua participação como wildcard no Campeonato do Mundo de Moto2, que será organizado pela Team MMR com o apoio da RW Racing GP? "Espero fazer um bom trabalho, mostrar o que sei fazer e tentar, pelo menos, ficar entre os 10 primeiros. Sei que isso vai ser difícil. Mas vamos tentar. Como piloto, queremos sempre estar na frente. Já andei na Moto2 no passado e já subi ao pódio da Moto2 em Valência em 2020", recordou.

O jovem de 25 anos de Paterna, perto de Valência, está ciente de que este não é um objetivo realista para a participação como convidado deste ano. "É claro que ainda vou abordar o fim de semana como se fosse ganhar a corrida. Mas também quero ser realista. Estamos agora numa posição diferente. Há muitas coisas que a mota precisa". É exatamente isto que querem resolver durante o início do GP.