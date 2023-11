Lusail: Roberts in pole con un tempo favoloso, Tulovic 17°.

Joe Roberts ha ottenuto la pole position nelle qualifiche della Moto2 in Qatar. Nel frattempo, il campione del mondo Pedro Acosta ha lottato per il 7° posto e Lukas Tulovic era solo 17° dopo un'ottima terza sessione di prove.

Fermin Aldeguer, vincitore di una doppietta nelle ultime due gare della Moto2 in Tailandia e Malesia, ha continuato il suo attuale dominio sul Circuito Internazionale di Losail. Il 18enne spagnolo ha fatto segnare il miglior tempo in tutte e tre le sessioni di prove libere e quindi aveva le migliori possibilità di ottenere la pole position in vista delle qualifiche.

Nel frattempo, il campione del mondo Pedro Acosta (Red Bull KTM Ajo) ha ottenuto solo l'undicesimo posto nelle sessioni di prove libere, mentre Lukas Tulovic del Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team ha impressionato con l'ottavo posto. Il 23enne tedesco si è quindi qualificato direttamente per la Q2.

Nella Q1, anche Celestino Vietti (Fantic Racing), Filip Salac (Gresini Racing), Marcos Ramirez (American Racing Team) e Alonso López (Boscoscuro) si sono assicurati un biglietto per la Q2.

Aldeguer è stato il primo a scendere in pista sui 5,380 chilometri, aprendo la sessione di qualifiche di 15 minuti con una temperatura della pista di 24°C e l'asfalto di 27°C.

Dopo il primo time attack, il pilota Pons-Kalex Aron Canet ha condotto con 1:57.735 minuti davanti ad Aldeguer e Manuel Gonzalez. Acosta era solo 12° dopo due giri cronometrati, mentre Tulovic, al 16° posto, non è riuscito a migliorare le sue prestazioni in allenamento.

A cinque minuti dalla fine della sessione, Celestino Vietti ha realizzato un giro favoloso in 1:57.312 secondi, distanziando Canet di 0,423 secondi al secondo posto. Nel frattempo, Acosta ha risparmiato una scivolata selvaggia della ruota anteriore che ha interrotto per il momento la sua caccia al miglior tempo.

Alle spalle di Vietti e Canet, prima dell'attacco finale, si sono piazzati Joe Roberts, Aldeguer, Jake Dixon, Sam Lowes, Marcos Ramirez e Acosta. Aldeguer è salito al terzo posto con un tempo di 1:57.432 minuti, mentre Roberts si è catapultato in testa al gruppo con 1:57.305 minuti.

Poco prima dello scadere del tempo, Alex Escrig ha dovuto parcheggiare la sua Forward Moto2 a bordo pista a causa di un forte fumo. La sessione è stata quindi segnalata con bandiera rossa e non è ripartita.

Di conseguenza, Joe Roberts si è assicurato la pole position per il GP del Qatar con un nuovo record sul giro. Oltre all'americano, domenica partiranno dalla prima fila anche Vietti e Canet, mentre Acosta ha chiuso al 7° posto in griglia e Tulovic al 17°.

Risultati Moto2, Lusail, Q2 (18 novembre):

1° Roberts, Kalex, 1:57.305 min.

2° Vietti, Kalex, + 0,007 sec.

3° Canet, Kalex, + 0,028

4° Aldeguer, Boscoscuro, + 0,127

5° Lowes, Kalex, + 0,436

6° Dixon, Kalex, + 0,499

7° Acosta, Kalex, + 0,541

8° Ramirez, Kalex, + 0,644

9° Gonzalez, Kalex, + 0,728

10° Lopez, Boscoscuro, + 0,787

11° Arbolino, Kalex, + 0,804

12° Ogura, Kalex, + 0,811

13° Chantra, Kalex, + 0,931

14° V.d. Goorbergh, Kalex, + 0,938



Altro:

17° Tulovic, Kalex, + 1.181

Risultati Moto3, Lusail, Q2 (18 novembre):

1° Holgado, KTM, 2:04.742 min.

2° Moreira, KTM, + 0,003 sec.

3° Öncü, KTM, + 0,152

4° Sasaki, Husqvarna, + 0,324

5° Veijer, Husqvarna, + 0,462

6° Fenati, Honda, + 0,465

7° Kelso, CFMOTO, + 0,508

8° Bertelle, Honda, + 0,511

9° Ortola, KTM, + 0,681

10° Masia, Honda, + 0,734