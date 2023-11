Lusail: Roberts na pole com um tempo fabuloso, Tulovic em 17º.

Joe Roberts assegurou a pole position na qualificação de Moto2 no Qatar. Entretanto, o campeão do mundo Pedro Acosta lutou pelo 7º lugar e Lukas Tulovic foi apenas 17º depois de uma forte terceira sessão de treinos livres.

Fermin Aldeguer, o vencedor das duas últimas corridas de Moto2 na Tailândia e Malásia, continuou a dominar o Circuito Internacional de Losail. O espanhol de 18 anos estabeleceu o tempo mais rápido nas três sessões de treinos livres e, por isso, tem as melhores hipóteses de conseguir a pole position antes da qualificação.

Entretanto, o campeão do mundo Pedro Acosta (Red Bull KTM Ajo) foi apenas o décimo primeiro nas sessões de treinos livres, enquanto Lukas Tulovic da Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team impressionou com o oitavo lugar. O alemão de 23 anos qualificou-se assim diretamente para a Q2.

Na Q1, Celestino Vietti (Fantic Racing), Filip Salac (Gresini Racing), Marcos Ramirez (American Racing Team) e Alonso López (Boscoscuro) também garantiram um bilhete para a Q2.

Aldeguer foi o primeiro a entrar na pista de 5,380 quilómetros, abrindo a sessão de qualificação de 15 minutos com uma temperatura de 24°C e 27°C no asfalto.

Após o primeiro ataque, o piloto da Pons-Kalex, Aron Canet, liderava com 1:57.735 minutos de vantagem sobre Aldeguer e Manuel Gonzalez. Acosta era apenas o 12º após duas voltas cronometradas, enquanto Tulovic, em 16º, não conseguia dar continuidade ao seu desempenho nos treinos.

A cinco minutos do final da sessão, Celestino Vietti efectua uma volta fabulosa de 1:57,312 segundos, distanciando-se de Canet por 0,423 segundos no segundo lugar. Entretanto, Acosta salva-se de uma derrapagem selvagem da roda dianteira que interrompe, para já, a sua perseguição ao melhor tempo.

Atrás de Vietti e Canet, antes do ataque final, estavam Joe Roberts, Aldeguer, Jake Dixon, Sam Lowes, Marcos Ramirez e Acosta. Aldeguer subiu ao terceiro lugar com um tempo de 1:57.432 minutos, enquanto Roberts se catapultou para a frente do pelotão com 1:57.305 minutos.

Pouco antes do fim do tempo, Alex Escrig teve de estacionar a sua moto Forward Moto2 na berma da pista devido a fumo intenso. A sessão foi interrompida com bandeira vermelha e não foi reiniciada.

Como resultado, Joe Roberts garantiu a pole position para o GP do Qatar com um novo recorde de volta de todos os tempos. Para além do americano, Vietti e Canet também vão partir da primeira linha no domingo. Acosta terminou na sétima posição da grelha, enquanto Tulovic terminou em 17º.

Resultado Moto2, Lusail, Q2 (18 de novembro):

1º Roberts, Kalex, 1:57.305 min

2º Vietti, Kalex, + 0,007 seg

3º Canet, Kalex, + 0,028

4º Aldeguer, Boscoscuro, + 0,127

5º Lowes, Kalex, + 0,436

6º Dixon, Kalex, + 0,499

7º Acosta, Kalex, + 0,541

8º Ramirez, Kalex, + 0,644

9º Gonzalez, Kalex, + 0,728

10º Lopez, Boscoscuro, + 0,787

11º Arbolino, Kalex, + 0,804

12º Ogura, Kalex, + 0,811

13º Chantra, Kalex, + 0,931

14º V.d. Goorbergh, Kalex, + 0,938



17º Tulovic, Kalex, + 1,181

Resultado Moto3, Lusail, Q2 (18 de novembro):

1º Holgado, KTM, 2:04.742 min

2º Moreira, KTM, + 0,003 seg

3º Öncü, KTM, + 0,152

4º Sasaki, Husqvarna, + 0,324

5º Veijer, Husqvarna, + 0,462

6º Fenati, Honda, + 0,465

7º Kelso, CFMOTO, + 0,508

8º Bertelle, Honda, + 0,511

9º Ortola, KTM, + 0,681

10º Masia, Honda, + 0,734