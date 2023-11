Lusail: Terceiro triunfo consecutivo de Fermin Aldeguer



por Oliver Feldtweg - Automatic translation from German

Gold & Goose

Na penúltima corrida do Campeonato do Mundo de Moto2 da época, Fermin Aldeguer (18) voltou a triunfar na corrida iluminada no Circuito de Lusail. Não admira que os chefes de equipa do MotoGP andem atrás dele.

