Lukas Tulovic (accidente): "Es muy molesto"

Lukas Tulovic entró directamente en la Calificación 2 del GP de Qatar con un sorprendente quinto puesto en la tercera sesión de entrenamientos libres en la octava posición de la hoja de tiempos combinada, pero desde la 17ª plaza de la parrilla retrocedió en la fase de salida de la carrera del domingo. A mitad de carrera, el piloto de 23 años de Eberbach se salió de la rueda delantera.

"Mi punto débil de todo el fin de semana fueron las fases de frenado. Esa es una de las razones por las que fui un verdadero blanco en la carrera y perdí muchos puestos", suspiró el piloto de Kalex del equipo Liqui Moly Husqvarna Intact GP. "Intenté remontar pero entonces me di cuenta de que la rueda delantera se degradaba poco a poco. Desafortunadamente, me he pasado un poco y he cogido un bache en el bordillo, aunque ya lo había cogido antes y no había pasado nada, y me he caído con la rueda delantera en una curva rápida al girar hacia dentro. No pude hacer nada. Es molesto y lo siento mucho por mi equipo".

"Fue muy satisfactorio que Lukas pasara directamente a la Q2 sin problemas", subrayó el director del equipo, Jürgen Lingg. "Ha sido una actuación realmente fuerte y, en consecuencia, teníamos confianza para la carrera, porque también vimos que era capaz de marcar este tiempo varias veces. Lukas era realmente capaz de marcar un ritmo rápido. Sin embargo, se equivocó en las dos primeras vueltas de la carrera, por lo que tuvo que colocarse muy atrás y nunca llegó a arrancar. También se cayó al final, lo que es muy molesto. No hay nada más que decir, intentaremos hacerlo mejor en Valencia".

Al único piloto alemán de GP aún le queda una carrera del Campeonato del Mundo de Moto2, el final de temporada en Valencia la próxima semana, para asegurar una conclusión conciliadora.

Resultado carrera Moto2, Doha (19.11.):

1º Aldeguer, Boscoscuro, 18 rdn en 35:32.117 min

2º González, Kalex, + 2.643

3º Canet, Kalex, + 2.652

4º Ogura, Kalex, + 4.585

5º Dixon, Kalex, + 4.645

6º Vietti, Kalex, + 5.936

7º Chantra, Kalex, + 6.212

8º Acosta, Kalex, + 6.598

9º López, Boscoscuro, + 7.269

10º Arbolino, Kalex, + 11.302

11º Roberts, Kalex, + 11.565

12º Lowes, Kalex, + 11.663

13º Ramírez, Kalex, + 16.105

14º D. Binder, Kalex, + 16.306

15º J. Alcoba, Kalex, 19.293

Clasificación del Campeonato del Mundo de Moto2 tras 19 de 20 carreras:

1º Acosta, 328,5 puntos (Campeón del Mundo). 2. Arbolino 249,5. 3. Dixon 194. 4. Aldeguer 187. 5. Canet 175. 6. Chantra 162,5. 7. González 142,5. 8. López 134. 9. Ogura 132,5. 10. Vietti 116. 11. Salac 110. 12. Lowes 95. 13. Roberts 85,5. 14. García 84. 15. Arenas 79. 16. Baltus 53. 17. Ramírez, 53. Baltus 53. 17. Ramírez 52. 18. J. Alcoba 47.5. 19. D. Binder 34. 20. Bendsneyder 30. 21. Foggia 28. 22. Guevara 20. 23. Van den Goorbergh 17. 24. Tulovic 12. 25. Pasini 11. 26. Hada 4.5. 27. Escrig 3. 28. Skinner 2. 29. Kelly 1.

Campeonato del Mundo de Constructores:

1. Kalex, 442,5 puntos (Campeón del Mundo). 2. Boscoscuro 261. 3. Forward 4.

Campeonato del Mundo por Equipos:

1. Red Bull KTM Ajo 407,5 puntos (campeón del mundo). 2. Elf Marc VDS Racing 344.5. 3. Beta Tools SpeedUp 321. 4. Idemitsu Honda Team Asia 295. 5. Pons Wegow Los40, 259. 6. Inde GASGAS Aspar 214. 7. QJMOTOR Gresini Moto2, 157.5. 8. Correos Prepago Yamaha VR46 Master Camp 142.5. 9. Fantic Racing, 116. 10. Italtrans Racing, 113.5. 11. Fieten Oli Racing GP, 70. 12. Onlyfans American Racing Team, 54. 13. Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team, 46. 14. Pertamina Mandalika SAG Team, 34.5. 15. Forward Team 4.