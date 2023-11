Lukas Tulovic (chute) : "C'est très énervant".

Lukas Tulovic a réussi à se qualifier directement pour la deuxième séance d'essais libres du GP du Qatar en obtenant une surprenante cinquième place lors de la troisième séance d'essais libres et en se classant huitième sur la liste des temps combinée, mais il a reculé dès la phase de départ de la course de dimanche en partant de la 17e place. A mi-parcours, le pilote de 23 ans d'Eberbach a glissé sur la roue avant.

"Mon point faible de tout le week-end a été les phases de freinage. C'est la raison pour laquelle je me suis fait manger tout cru en course et que j'ai perdu beaucoup de places", soupirait le pilote Kalex de l'équipe Liqui Moly Husqvarna Intact GP. "J'ai essayé de me battre pour revenir, mais j'ai remarqué que la roue avant commençait à se dégrader. Malheureusement, j'ai été un peu trop loin et j'ai attrapé une bosse sur le trottoir, même si je les avais déjà prises avant et qu'il ne s'est rien passé, et j'ai chuté avec la roue avant dans un coin rapide en tournant. Je n'ai rien pu faire de plus. C'est ennuyeux et j'en suis vraiment désolé pour mon équipe".

"C'était très encourageant de voir Lukas accéder directement à la Q2 sans aucun problème", a souligné le team manager Jürgen Lingg. "C'était une performance vraiment forte et nous étions par conséquent confiants pour la course, car nous avons également vu qu'il pouvait réaliser ce temps à plusieurs reprises. Lukas était en fait capable de rouler à un rythme rapide. Cependant, il a raté les deux premiers tours de la course, ce qui l'a obligé à rester loin derrière et à ne jamais vraiment prendre le rythme. Il a également chuté à la fin, ce qui est très ennuyeux. C'est tout ce qu'il y a à dire, nous essaierons de faire mieux à Valence".

Avec la finale de la saison à Valence la semaine prochaine, il ne reste plus qu'une course de championnat du monde Moto2 au seul pilote allemand de GP pour terminer sur une note positive.

Résultat de la course Moto2, Doha (19.11.) :

1. Aldeguer, Boscoscuro, 18 rdn en 35:32,117 min.

2. Gonzalez, Kalex, + 2,643

3. Canet, Kalex, + 2,652

4. Ogura, Kalex, + 4,585

5. Dixon, Kalex, + 4,645

6. Vietti, Kalex, + 5,936

7. Chantra, Kalex, + 6,212

8. Acosta, Kalex, + 6,598

9. Lopez, Boscoscuro, + 7,269

10. Arbolino, Kalex, + 11,302

11. Roberts, Kalex, + 11,565

12. Lowes, Kalex, + 11,663

13. Ramirez, Kalex, + 16,105

14. D. Binder, Kalex, + 16,306

15. J. Alcoba, Kalex, 19,293

Classement au championnat du monde Moto2 après 19 courses sur 20 :

1. Acosta, 328,5 points (champion du monde). 2. Arbolino 249,5. 3. Dixon 194. 4. Aldeguer 187. 5. Canet 175. 6. Chantra 162,5. 7. Gonzalez 142,5. 8. Lopez 134. 9. Ogura 132,5. 10. Vietti 116. 11. Salac 110. 12. Lowes 95. 13. Roberts 85,5. 14. Garcia 84. 15. Arenas 79. 16. Baltus 53. 17. Ramirez 52. 18. J. Alcoba 47,5. 19. D. Binder 34. 20. Bendsneyder 30. 21. Foggia 28. 22. Guevara 20. 23. Van den Goorbergh 17. 24. Tulovic 12. 25. Pasini 11. 26. Hada 4,5. 27. Escrig 3. 28. Skinner 2. 29. Kelly 1.

Championnat du monde des constructeurs :

1. Kalex, 442,5 points (champion du monde). 2. Boscoscuro 261. 3. Forward 4.

Championnat du monde par équipes :

1. Red Bull KTM Ajo, 407,5 points (champion du monde). 2. Elf Marc VDS Racing 344,5. 3. Beta Tools SpeedUp 321. 4. Idemitsu Honda Team Asia 295. 5. Pons Wegow Los40, 259. 6. Inde GASGAS Aspar 214. 7. QJMOTOR Gresini Moto2, 157,5. 8. Correos Prepago Yamaha VR46 Master Camp 142,5. 9. Fantic Racing 116. 10. Italtrans Racing 113,5. 11. Fieten Oli Racing GP 70. 12. Onlyfans American Racing Team 54. 13. Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team 46. 14. Pertamina Mandalika SAG Team 34,5. 15. Forward Team 4.