Lukas Tulovic (incidente): "È molto fastidioso".

Lukas Tulovic è entrato direttamente nelle qualifiche 2 del GP del Qatar con un sorprendente quinto posto nella terza sessione di prove e l'ottavo posto nella classifica dei tempi combinati, ma dal 17° posto in griglia è sceso nella fase di partenza della gara di domenica. A metà gara, il 23enne di Eberbach è scivolato dalla ruota anteriore.

"Il mio punto debole di tutto il weekend sono state le fasi di frenata. Questo è uno dei motivi per cui sono stato un vero bersaglio in gara e ho perso molte posizioni", ha sospirato il pilota Kalex del Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team. "Ho cercato di recuperare, ma poi mi sono reso conto che la ruota anteriore si stava lentamente deteriorando. Purtroppo sono stato un po' troppo largo e ho preso un dosso sul cordolo, anche se l'avevo già preso in precedenza e non era successo nulla, e sono caduto con la ruota anteriore in una curva veloce in ingresso. Non ho potuto fare nulla. È una cosa fastidiosa e mi dispiace molto per il mio team".

"È stato molto piacevole che Lukas sia entrato direttamente in Q2 senza problemi", ha sottolineato il team manager Jürgen Lingg. "È stata una prestazione davvero forte e di conseguenza eravamo fiduciosi per la gara, perché abbiamo anche visto che è stato in grado di fare questo tempo diverse volte. Lukas era effettivamente in grado di stabilire un ritmo veloce. Tuttavia, ha sbagliato i primi due giri della gara, per cui si è dovuto schierare molto indietro e non è mai riuscito a partire. È anche caduto alla fine, il che è molto fastidioso. Non c'è altro da dire, cercheremo di fare meglio a Valencia".

L'unico pilota tedesco del GP ha ancora una gara del Campionato del Mondo Moto2, il finale di stagione a Valencia la prossima settimana, per assicurarsi una conclusione conciliante.

Risultati gara Moto2, Doha (19.11.):

1° Aldeguer, Boscoscuro, 18 giri in 35:32.117 min.

2° Gonzalez, Kalex, + 2.643

3° Canet, Kalex, + 2,652

4° Ogura, Kalex, + 4,585

5° Dixon, Kalex, + 4,645

6° Vietti, Kalex, + 5.936

7° Chantra, Kalex, + 6.212

8° Acosta, Kalex, + 6,598

9° Lopez, Boscoscuro, + 7,269

10° Arbolino, Kalex, + 11.302

11° Roberts, Kalex, + 11.565

12° Lowes, Kalex, + 11.663

13° Ramirez, Kalex, + 16,105

14° D. Binder, Kalex, + 16.306

15° J. Alcoba, Kalex, 19.293

Classifica del Campionato del Mondo Moto2 dopo 19 gare su 20:

1° Acosta, 328,5 punti (Campione del Mondo). 2. Arbolino 249,5. 3. Dixon 194. 4. Aldeguer 187. 5. Canet 175. 6. Chantra 162,5. 7. Gonzalez 142,5. 8. Lopez 134. 9. Ogura 132,5. 10. Vietti 116. 11. Salac 110. 12. Lowes 95. 13. Roberts 85,5. 14. Garcia 84. 15. Arenas 79. 16. Baltus 53. 17. Ram Ramos 53. Baltus 53. 17. Ramirez 52. 18. J. Alcoba 47,5. 19. D. Binder 34. 20. Bendsneyder 30. 21. Foggia 28. 22. Guevara 20. 23. Van den Goorbergh 17. 24. Tulovic 12. 25. Pasini 11. 26. Hada 4,5. 27. Escrig 3. 28. Skinner 2. 29. Kelly 1.

Campionato mondiale costruttori:

1° Kalex, 442,5 punti (Campione del Mondo). 2. Boscoscuro 261. 3. Forward 4.

Campionato del mondo a squadre:

1° Red Bull KTM Ajo 407,5 punti (campione del mondo). 2. Elf Marc VDS Racing 344.5. 3. Beta Tools SpeedUp 321. 4. Idemitsu Honda Team Asia 295. 5. Pons Wegow Los40, 259. 6. Inde GASGAS Aspar 214. 7. QJMOTOR Gresini Moto2, 157.5. 8. Correos Prepago Yamaha VR46 Master Camp 142.5. 9. Fantic Racing 116. 10. Italtrans Racing 113.5. 11. Fieten Oli Racing GP 70. 12. Onlyfans American Racing Team 54. 13. Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team 46. 14. Pertamina Mandalika SAG Team 34.5. 15. Forward Team 4.