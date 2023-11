Lukas Tulovic (acidente): "Isso é muito irritante"

No Circuito Internacional de Lusail, o desempenho de Lukas Tulovic nos treinos fez com que se esperasse mais, mas depois de uma fase de arranque falhada e de um acidente, deixa o Qatar com um zero.

por Mario Furli - Automatic translation from German

Lukas Tulovic entrou diretamente na Qualificação 2 do GP do Qatar com um surpreendente quinto lugar na terceira sessão de treinos livres, em oitavo lugar na tabela de tempos combinados, mas da 17ª posição da grelha de partida para a corrida de domingo caiu para trás. A meio da corrida, o piloto de Eberbach, de 23 anos, caiu da roda dianteira.

"O meu ponto fraco de todo o fim de semana foram as fases de travagem. Essa é uma das razões pelas quais fui um verdadeiro alvo na corrida e perdi muitos lugares," suspirou o piloto da Kalex da Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team. "Tentei lutar para recuperar, mas depois apercebi-me que a roda dianteira estava a degradar-se lentamente. Infelizmente, fui um pouco largo demais e apanhei um solavanco na berma, apesar de já o ter feito antes e nada ter acontecido, e bati com a roda dianteira numa curva rápida ao virar. Não pude fazer nada. É irritante e lamento muito pela minha equipa."

"Foi muito agradável o Lukas ter passado diretamente para a Q2 sem problemas", sublinhou o chefe de equipa Jürgen Lingg. "Foi um desempenho muito forte e estávamos confiantes para a corrida, porque também vimos que ele foi capaz de marcar este tempo várias vezes. O Lukas era de facto capaz de estabelecer um ritmo rápido. No entanto, fez asneira nas duas primeiras voltas da corrida, razão pela qual teve de alinhar muito atrás e nunca conseguiu arrancar. Também se despistou no final, o que é muito aborrecido. Não há mais nada a dizer, vamos tentar fazer melhor em Valência".

O único piloto alemão do GP ainda tem uma corrida do Campeonato do Mundo de Moto2, a final da época em Valência, na próxima semana, para garantir uma conclusão conciliatória.

Resultado da corrida de Moto2, Doha (19.11.):

1º Aldeguer, Boscoscuro, 18 rdn em 35:32.117 min

2º Gonzalez, Kalex, + 2.643

3º Canet, Kalex, + 2,652

4º Ogura, Kalex, + 4,585

5º Dixon, Kalex, + 4,645

6º Vietti, Kalex, + 5,936

7º Chantra, Kalex, + 6,212

8º Acosta, Kalex, + 6,598

9º Lopez, Boscoscuro, + 7,269

10º Arbolino, Kalex, + 11,302

11º Roberts, Kalex, + 11,565

12º Lowes, Kalex, + 11,663

13º Ramirez, Kalex, + 16,105

14º D. Binder, Kalex, + 16,306

15º J. Alcoba, Kalex, 19.293

Classificação do Campeonato do Mundo de Moto2 após 19 de 20 corridas:

1º Acosta, 328,5 pontos (Campeão do Mundo). 2. Arbolino 249,5. 3. Dixon 194. 4. Aldeguer 187. 5. Canet 175. 6. Chantra 162,5. 7. Gonzalez 142,5. 8. Lopez 134. 9. Ogura 132,5. 10. Vietti 116. 11. Salac 110. 12. Lowes 95. 13. Roberts 85,5. 14. Garcia 84. 15. Arenas 79. 16. Baltus 53. 17. Ramirez 52. 18. J. Alcoba 47.5. 19. D. Binder 34. 20. Bendsneyder 30. 21. Foggia 28. 22. Guevara 20. 23. Van den Goorbergh 17. 24. Tulovic 12. 25. Pasini 11. 26. Hada 4.5. 27. Escrig 3. 28. Skinner 2. 29. Kelly 1.

Campeonato do Mundo de Construtores:

1º Kalex, 442,5 pontos (Campeão do Mundo). 2. Boscoscuro 261. 3. Forward 4.

Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Red Bull KTM Ajo 407,5 pontos (campeão do mundo). 2. Elf Marc VDS Racing 344.5. 3. Beta Tools SpeedUp 321. 4. Idemitsu Honda Team Asia 295. 5. Pons Wegow Los40, 259. 6. Inde GASGAS Aspar 214. 7. QJMOTOR Gresini Moto2, 157.5. 8. Correos Prepago Yamaha VR46 Master Camp 142.5. 9. Fantic Racing 116. 10. Italtrans Racing 113,5. 11. Fieten Oli Racing GP 70. 12. Onlyfans American Racing Team 54. 13. Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team 46. 14. Pertamina Mandalika SAG Team 34,5. 15. Forward Team 4.